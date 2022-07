Presentate le nuove cuffie da gioco RIG Pro Series in Europa

La Nacon, quest’oggi ha annunciato il lancio europeo delle sue nuove cuffie da gioco RIG Pro Series

NACON (qui per maggiori informazioni), è una società del Gruppo BIGBEN creata nel 2019 per ottimizzare il suo know-how altamente sinergico nel mercato dei videogiochi. Riunendo i suoi 16 studi di sviluppo, la pubblicazione di videogiochi AA, la progettazione e distribuzione di periferiche di gioco di alta qualità, NACON concentra 30 anni di esperienza al servizio dei giocatori. Nacon ha acquisito RIG, un marchio di cuffie permium per il gaming nel 2020. Riconosciuta per le sue numerose innovazioni, la missione di RIG è quella di sviluppare attrezzature di nuova generazione per giocatori competitivi, atleti di esports e streamereditore leader nel mondo dei videogiochi.

Nacon, produttore di accessori premium per il gaming, ha annunciato il lancio sul mercato europeo delle cuffie da gioco RIG “PRO Series”. La Serie PRO comprende nove nuovi modelli suddivisi in tre gamme, 300 PRO, 500 PRO e 800 PRO, che saranno tutti disponibili nell’autunno del 2022.

Dichiarazioni sulle nuove cuffie da gioco RIG Pro Series

Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nuova generazione di cuffie da gioco RIG in Europa e di offrire ai giocatori di Console e PC diverse opzioni a seconda del loro stile di gioco,

ha dichiarato Gregory Morquin, Global Business Director di Nacon. Che poi ha aggiunto:

Volevamo anche apportare un importante aggiornamento alle RIG 800 PRO, le nostre popolari cuffie da gioco wireless, con una docking station multifunzionale. Nel complesso, la nuova serie PRO di cuffie da gioco RIG offre ai giocatori prestazioni ineguagliabili, consentendo loro di giocare meglio, ad un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Cuffie da gioco RIG Pro Series: RIG 300 PRO

Le 300 PRO HS per PlayStation, disponibile in bianco o nero, al prezzo di 29,99 euro.

RIG 300 PRO HX per Xbox, disponibile in bianco o nero, al prezzo di 29,99 euro.

300 PRO HN per Nintendo Switch al prezzo di 29,99 euro.

I gamers possono ora giocare meglio e più a lungo con le prestazioni ineguagliabili delle cuffie RIG 300 PRO. I loro padiglioni auricolari sovradimensionati isolano il rumore e incorporano altoparlanti da 40 mm sintonizzati con precisione, che offrono bassi ricchi e alti chiari. L’asta del microfono può essere sollevata per facilitare il trasporto o lo stoccaggio. L’archetto flessibile, ultraleggero e praticamente indistruttibile è abbinato a cuscinetti in spugna che offrono il comfort necessario durante le lunghe sessioni di gioco. RIG 300 PRO è disponibile per PS5 e PS4 (HS), Xbox Series X|S e Xbox One (HX) e Nintendo Switch (HN). Tutti i modelli rimangono compatibili con altre console, nonché con PC e telefoni cellulari dotati di jack da 3,5 mm.

RIG 500 PRO GEN 2

Le 500 PRO HC GEN 2 per console, disponibile in bianco o nero, al prezzo di 79,99 euro.

RIG 500 PRO HA GEN 2 per PC a euro 79,99

Le cuffie RIG 500 PRO di seconda generazione riprendono tutto ciò che i giocatori hanno amato della prima edizione e lo migliorano ulteriormente. Le cuffie RIG PRO 500 sono dotate di un nuovissimo archetto in metallo, leggero, flessibile, ma altamente resistente. I cuscinetti auricolari in doppio materiale aiutano a isolare i rumori esterni, garantendo al contempo un comfort duraturo. Gli auricolari con esoscheletro sono dotati di altoparlanti da 50 mm a bassa distorsione, ottimizzati per i giochi con audio 3D. Con il codice di attivazione Dolby Atmos incluso per 2 anni, ora è possibile reagire in modo più rapido e preciso, identificando la distanza e la direzione delle minacce.

RIG 500 PRO HC è compatibile con tutte le console presenti sul mercato, ma anche con PC e telefoni, nonché con PC e telefoni cellulari dotati di un jack da 3,5 mm. Le RIG 500 PRO HA con cavo a Y per la scheda audio sono consigliate per i giochi su PC, sebbene sia comunque compatibile con le console.

RIG 800 PRO

800 PRO HS per PlayStation al prezzo di 199,99 euro.

Le 800 PRO HX per Xbox a 199,99 euro.

800 PRO HD per PC a € 199,99 euro.

RIG 800 PRO passa a un livello superiore con una nuova docking station multifunzionale, che consente la connessione wireless e la ricarica delle cuffie. L’adattatore USB wireless rimovibile può anche essere collegato direttamente alla console, al PC o al computer portatile, consentendo di posizionare il dock ovunque si desideri caricare le cuffie. Oltre a un’impressionante autonomia di 24 ore di carica, il design leggero di RIG 800 PRO garantisce un comfort eccezionale. L’archetto leggero con sospensione regolabile e i cuscinetti auricolari in doppio materiale consentono di giocare in totale comfort per ore. Gli altoparlanti da 40 mm con potenziamento dei bassi sono stati messi a punto per ottenere un suono 3D.

Disponibile in tre versioni, le 800 PRO HS sono state progettate per PlayStation, RIG 800 PRO HX hanno la licenza ufficiale per Xbox e le 800 PRO HD sono consigliate per i giochi su PC. I modelli 800 PRO HD e 800 PRO HX includono una licenza a vita per Dolby Atmos. I giocatori possono godere della precisione dell’audio tridimensionale semplicemente collegando il dock o l’adattatore USB alla console Xbox o al PC.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.riggaming.com.

E voi? cosa ne pensate di queste nuove cuffie RIG Pro Series? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).