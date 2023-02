Recensione XPG Starker Air: il nuovo case di Adata

In questo articolo andremo a vedere la recensione del case Starker Air. Un prodotto studiato per offrire un’estetica nuova ma senza dimenticare l’importanza del raffreddamento

XPG Adata, da sempre ha avuto uno sguardo molto estetico per i suoi prodotto ma senza dimenticare mai della praticità di essi. In questo ultimo lancio la fusione fra bello e utile forte e ben visibile. Nonostante le linee semplici l’inserimento di alcuni frangenti illuminati con un sistema RGB fanno sì che spicchi una personalità forte e precisa. Anche il frontale mesh riesce a unire il mondo dell’estetica a quello della praticità.

Design e materiali | Recensione XPG Starker Air

Lo Starker Air è un cabinet dalle linee classiche ma che si distingue per alcuni particolari. Il logo serigrafato su una parte interna, il tasto d’accensione triangolare che rende omaggio al logo del brand e altre piccole chicche non passano inosservate.

Il case è disponibile in due varianti colore, il nero e il bianco. XPG ci ha fornito quest’ultima variante per la nostra recensione.

I materiali scelti riescono a fornire un ottimo connubio fra leggerezza e resistenza. Le plastiche come i metalli scelti e utilizzati riescono a fornire una buona resa generale estetica ma non solo.

Lato estetico ci siamo divertiti a creare una build quasi completamente made by XPG utilizzando oltre al case anche un dissipatore, un SSD (qui potete leggere la recensione del XPG SPECTRIX S20G) e una serie di prolunghe per i cavi scheda madre e VGA dello stesso brand.

Cosa troviamo all’esterno | Recensione XPG Starker Air

Dando un’occhiata distratta all’esterno del case la prima cosa che salta alla vista è il vetro temperato laterale con una trama Mesh in grado di far passare molta più aria del solito e allo stesso tempo di conferire una linea unica per il pannello frontale.

La paratia frontale si può facilmente rimuovere facendo una piccola pressione verso l’esterno. Non mancano davvero i filtri antipolvere che sono disseminati per il case nei punti strategici in maniera ottima e intelligente.

Una volta tolta la parte metallica frontale (quella meshata) il filtro antipolvere sfrutta un sistema a slitta per essere rimosso. Un sistema tanto semplice quanto comodo. In questo modo si possono tranquillamente raggiungere le ventole per una facile pulizia o per la sostituzione. Per il frontale troviamo la possibilità d’inserire tre ventole da 120 millimetri di diametro oppure due da 140 mm. Di conseguenza è semplice intuire che è possibile inserire un sistema AIO da 240, 280 oppure da 360mm. Nel nostro caso abbiamo installato tre ventole da 120mm.

Continuando a parlare di possibilità d’installazione di ventole e/o sistemi di raffreddamento è bene ricordare che nella parte superiore si possono installare fino a due ventole da 120 oppure da 140mm. Lo stesso dicasi se di decide d’installare un dissipatore che arriva a una dimensione massima di 280mm. Peccato non poter installare tre ventole oppure un radiatore da 360mm. La nostra scelta è comunque ricaduta su un buon XPG Levante 240.

Nella parte più alta e frontale troviamo il classico tasto d’accensione, quello di reset, l’ingresso per il jack d 3.5 mm del microfono o delle cuffie, un tasto dedicato alla gestione dei LED preinstallati nel case e due prese USB 3.0.

IMG20221220103842

IMG20221220103846

Interno e installazione componenti | Recensione XPG Starker Air

Per quanto riguarda l’interno, abbiamo davanti numerose possibilità. Come detto in precedenza, possiamo scegliere se montare una serie di due o tre ventole per il frontale e due per la parte superiore. Anche un eventuale dissipatore a liquido con annesso radiatore trova spazio tranquillamente.

All’interno del case troviamo l’alloggiamento per HDD da 2.5 oppure da 3.5 pollici. Da non trascurare anche la possibilità di sfruttare il sistema di alloggiamenti che permette d’installare la propria scheda video in orizzontale oppure in verticale. Ovviamente questa scelta comporta la necessità di acquistare un cavo PCI extra.

La gestione degli spazi e delle vie per i cavi è ben gestita e ci permette di nascondere quasi ogni cavo dando un effetto pulito alla nostra build.

Peccato trovare all’interno inoltre una sola ventola per il posteriore e un’altra per il frontale.

Vediamo qualche specifica tecnica:

Tipo di cabinet : Mid Tower

: Mid Tower Compatibilità schede madri : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX Ventole inclusa : Anteriore 1 x Ventola XPG VENTO 120/Parte posteriore 1 x Ventola XPG VENTO ARGB 120

: Anteriore 1 x Ventola XPG VENTO 120/Parte posteriore 1 x Ventola XPG VENTO ARGB 120 Lunghezza massima scheda grafica : 350mm

: 350mm Altezza massima Radiatore CPU : 165mm

: 165mm Compatibilità ventole : Anteriore: 120 mm x3, 140 mm x2, superiore: 120 mm x2, 140 mm x2, posteriore: 120 mm x1

: Anteriore: 120 mm x3, 140 mm x2, superiore: 120 mm x2, 140 mm x2, posteriore: 120 mm x1 Compatibilità radiatori: Anteriore: 360 / 280 / 240 mm x1, superiore: 280 / 240 / 120 mm x1, posteriore: 120 mm x1

Chi dovrebbe acquistare questo cabinet di XPG?

In conclusione siamo davanti a un case economico che ci permette la maggior parte delle configurazioni. Il design è ben studiato e anche il comparto dell’airflow è piuttosto buono. Unica pecca è forse quella dalla limitazione nella scelta di un sistema di raffreddamento che non arriva a permettere l’inserimento di un dissipatore da 360 mm.

L’effetto ottenuto da più componenti di XPG è sicuramente un valore aggiunto e nel complesso ci sentiamo di dire che anche come scelta singola questo case valga la pena di essere preso in considerazione.