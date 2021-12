ADATA XPG aggiunge alla lista un nuovo top gamma. Si amplia così la famiglia di SSD del produttore con il nuovo SPECTRIX S20G. Ecco la recensione!

Eccolo, il fratello minore di SPECTRIX S40G, è il nuovo S20G e va a posizionarsi direttamente sotto al modello precedente. Se il precedente modello offriva 3,500 MBps dichiarati in lettura sequenziale, ed un range che varia tra i 1,200 MBps e 3,000 MBps per la scrittura sequenziale, con a corredo un controller Realtek RTS5762, qui scendiamo appena sotto in termini di performance.

Obiettivo di questo prodotto è offrire performance nella media, ad un prezzo più contenuto, ma senza rinunciare al lato estetico, molto curato in questa variante. Entriamo nel vivo della recensione per analizzare questo nuovo SPECTRIX S20G di casa ADATA.

Recensione XPG SPECTRIX S20G: la famiglia RGB si allarga

A livello estetico troviamo incastonato nel design due strisce volte all’illuminazione RGB, blocco che fa parte di un dissipatore realizzato in alluminio.

Lo SPECTRIX S20G fa affidamento ad un interfaccia di tipo PCIe Gen3x4, niente 4.0 dunque. Ma troviamo comunque tecnologie in grado di assicurare performance stabili, come ad esempio il supporto a protocolli di Caching e Host Memory Buffer, date dalle memorie SLC. L’azienda dichiara inoltre di aver dotato questo SSD di sistemi Low-Density Parity-Check (LDPC), per assicurare la correzione di eventuali errori di scrittura.

L’SSD ha il classico formato M.2 2280, ed è in grado di funzionare a temperature che variano dai -85 Gradi, fino a 70 Gradi C°. Inoltre, avrete a disposizione 5 anni di garanzia dal momento dell’acquisto. Presente anche il supporto al protocollo di crittografia AES 256.

Con il modello SPECTRIX S20G l’azienda dichiara in lettura velocità di 2500MB/s e, in scrittura di 1800MB/s. Sarà così? Lo abbiamo sottoposto a diversi test per verificarne l’efficacia.

La prova sul campo | Recensione XPG SPECTRIX S20G

Iniziando con CrystalDiskMark, utilizzato per misurare le massime prestazioni teoriche in lettura/ scrittura sequenziale con dati casuali di varie dimensioni, abbiamo rilevato prestazioni in linea con quanto dichiarato dall’azienda, anzi, anche superiori come potete ben vedere dai nostri test. Abbiamo rilevato una velocità di scrittura pari a 3,275 MB/s, e di 3,136 Mb/s in lettura con file da 1GB.

Prestazioni che essenzialmente si vanno a palesare anche nell’utilizzo quotidiano, in quanto l’SSD risulta sempre veloce negli applicativi quotidiani, sia in lettura che scrittura, ovvio, non siamo certo difronte a prestazioni da PCIE 4.0, ma per essere un SSD Gen 3×4, non è affatto male.

Passando invece al software Atto Disk Benchmark, uno dei migliori strumenti disponibili per misurare le prestazioni di archiviazione, abbiamo ricercato la coerenza prestazionale del nostro XPG SPECTRIX S20G in recensione quest’oggi. Con ATTO abbiamo testato dimensioni di blocchi predefiniti. Sequenze di 32 MB di file da 4 KB, ma anche 32 MB in file da 1 MB.

In questo test possiamo notare per file da 1 MB prestazioni in scrittura pari a 2.91 GB/s, e in lettura prestazioni di 2.58 GB/s, mentre per file più impegnativi come tagli da 4 Kb abbiamo rilevato prestazioni in scrittura pari a 301 MB/s, e in lettura prestazioni di 388 MB/s. Prestazioni simili ottenute anche con tagli di file da 4 GB.

Le conclusioni

Le prestazioni di questo SSD non fanno esclamare al miracolo, sono nella sufficienza, poco più, ma non possiamo pretendere di più, abbiamo pur sempre un protocollo Gen 3×4. Anche se però, nell’utilizzo quotidiano le prestazioni sono sicuramente piacevoli.

Vero è però, che con qualche manciata di denaro in più, potete trovare modelli con interfaccia 4.0 più prestanti. Insomma, è un SSD buono nel complessivo, e soprattutto bello da vedere, ma da scegliere se proprio dovete effettuare un upgrade limitato su di una motherboard che non possiede il PCIE 4.0 e non avete intenzione di effettuare un upgrade generazionale. Lui è bello, e prestante, ma per la sua categoria.

È disponibile al prezzo di 100/120 Euro (in base allo Store), per il taglio da 1 TB (quello in nostro possesso), ma è anche disponibile in tagli da 500 GB al prezzo di 75/85 Euro (in base allo Store). Restati aggiornati sulle nostre pagine per tutte le novità dal mondo hardware.