Uno dei mouse più famosi di sempre si è aggiornato; parliamo di Logitech G502 X Lightspeed: scopriamolo nella nostra recensione

Inutile mentirci. La famiglia Logitech G502 è il sempreverde. Uno dei mouse più consigliati nonché acquistati di sempre. Sarà per via dei frequenti sconti su Amazon, sarà per via della sua natura ibrida. Gli amanti di Logitech G502 sono davvero numerosissimi.

E dopo la variante Lightspeed che ha tolto il cavo dal mouse di casa Logitech, noi di tuttoteK siamo pronti a recensire Logitech G502 X Lightspeed. Per cosa starà la “X” lo scoprirete solo leggendo!

Specifiche tecniche

Peso : 99,7 g (nero), 101,5 g (bianco)

: 99,7 g (nero), 101,5 g (bianco) Altezza : 131,4 mm

: 131,4 mm Larghezza : 41,1 mm

: 41,1 mm Profondità : 79,2 mm

: 79,2 mm Layout : per destrorsi

: per destrorsi Tecnologia wireless LIGHTSPEED

5 profili di memoria integrati

Piedini in PTFE

13 controlli programmabili

Porta di ricarica USB-C

Durata della batteria in movimento costante: 140 ore

La linea G502 X include 3 varianti:

Logitech G502 X (cablato)

(cablato) Logitech G502 X Lightspeed , con tecnologia wireless (quello testato da noi)

, con tecnologia wireless (quello testato da noi) Logitech G502 X Plus che, oltre alla possibilità di essere utilizzato senza fili, ha una banda LED RGB sulla parte superiore.

Unboxing – Recensione Logitech G502 X Lightspeed

Una volta aperta l’elegante confezione ci troveremo davanti il mouse che, se sollevato, nasconderà il dongle LIGHTSPEED e un tasto aggiuntivo che analizzeremo in seguito. Nel doppiofondo del box, oltre ai libretti informativi, vi è il cavo da USB-A a USB-C gommato, oltre a un adattatore con le medesime entrate e uno sticker “Logitech G”.

Trattandosi di un mouse non poi così economico (166,00€ di listino per il modello da noi testato), la dotazione è leggermente scarna. Avremmo gradito, ad esempio, dei piedini in PTFE aggiuntivi per sostituirli in caso di deterioramento. Il cavo può servire per ricaricare la periferica, è vero, ma nulla ci vieta di utilizzarlo in modalità cablata. Al posto della gomma, quindi, si poteva adottare un tessuto morbido per garantire un’usabilità migliore in qualsiasi condizione.

Analizziamo il mouse – Recensione Logitech G502 X Lightspeed

Logitech G502 X Lightspeed non si propone come un upgrade solo riguardo all’hardware, ma anche per quanto concerne l’estetica. Nel caso siate fan dei suoi antenati sarete sicuramente abituati a spigoli aguzzi e una linea da supercar. Logitech ha deciso di addolcire il tutto rendendolo più al passo con i tempi. Innanzitutto, si nota l’assenza della cunetta creata tra tasto destro e tasto sinistro, occupata da una banda grigia opaca. Mutano anche i tasti. I pulsanti G7 e G8 si allungano, mentre i laterali G5 e G4 diventano più ampi.

Il pulsante posto vicino al pollice che ci permette di modificare temporaneamente i DPI è ora modulare e magnetico. Potremo metterlo in due posizioni differenti in modo che sia più o meno vicino al pollice. All’occorrenza, però, nel caso non volessimo utilizzarlo, potremo sostituirlo con un tappino gommato che ci impedirà di azionare il comando, rendendolo a tutti gli effetti un prolungamento della parte laterale.

Parlando di materiali, il mouse è realizzato totalmente in plastica. Tutta la scocca superiore, inclusi i tasti sinistro e destro, sono opachi. Le parti laterali sono gommate con una texture rigata che permette sicuramente una presa più salda. La medesima gomma è utilizzata anche per rivestire la rotellina. Alla plastica opaca si affianca quella lucida che caratterizza tutti i tasti secondari fuorché quello vicino al pollice. Benché il Logitech G502 X Lightspeed non abbia alcun’illuminazione RGB, non manca il LED che ci permette di capire il profilo DPI in uso. Questo è posto davanti alla rotellina, incastonato nella banda grigia.

Logitech G502 X Lightspeed vs Logitech G502 Lightspeed

Passiamo ora alle caratteristiche che differenziano G502 X Lightspeed dal suo predecessore. Innanzitutto, sul lato anteriore, l’entrata per ricaricare il dispositivo non è più di tipo micro-USB ma USB-C. Una delle differenze che Logitech, ascoltando la community, ha deciso di apportare è quella di cambiare gli switch sotto i tasti destro e sinistro. Rispetto al modello precedente, qui abbiamo degli switch proprietari nominati “LIGHTFORCE“: una sorta di unione tra uno switch ottico e uno meccanico. Nella parte inferiore sparisce la possibilità di smontare magneticamente la scocca per andare a togliere o aggiungere dei pesi.

Rimangono i piedini in PTFE, così come l’ottimo sensore “HERO 25K”, il piccolo scomparto magnetico per andare a inserire il dongle USB direttamente all’interno del mouse e il tasto per andare a spegnere o accendere il mouse.

Una delle tecnologie presenti in questo mouse che potrebbe essere tranquillamente considerata killer-app ma che purtroppo non abbiamo avuto modo di provare è il “POWERPLAY“. Non si tratta altro che della possibilità di ricaricare il mouse in modalità wireless utilizzando il tappetino dedicato. Sulla carta, questa è un’ottima aggiunta perché permette di non dover collegare il mouse via cavo praticamente mai. Ovviamente, dovrete munirvi della seconda periferica che non è sicuramente per tutte le tasche.

A variare è anche il peso. Mentre l’antenato raggiungeva i 114 g (con la possibilità di essere ulteriormente appesantito), questo, in colorazione bianca, ne pesa unicamente 101. Se poi foste dei fanatici, potreste addirittura rimuovere il coperchio inferiore per farlo arrivare a 99 g.

La nostra prova – Recensione Logitech G502 X Lightspeed

Il nostro modo di impugnare il mouse è il più inconsueto. Si tratta infatti della modalità Fingertip Grip, dove il movimento è governato principalmente da pollice, mignolo e anulare, mentre si crea un vuoto che non permette al palmo di poggiare sul mouse. Facendo dei test su vari titoli (quali Valorant e CS: GO) e sforzandoci di cambiare impugnatura, il mouse risulta ottimo sia in Fingertip Grip che in Palm Grip. Per il Claw Grip l’utilizzo è più difficoltoso poiché si tratta di un mouse abbastanza largo. Eliminando il tasto vicino al pollice e installando il tappino, potreste giovarne ma, nel caso adottiate quest’impugnatura, ci sentiamo di sconsigliarvi questo modello.

Parlando di pulsanti, secondo noi, questo Logitech G502 X Lightspeed è la perfetta via di mezzo. I mouse per MOBA, con i tantissimi tasti, sono difficili da utilizzare in diversi contesti, mentre questo (nonostante di tasti ne abbia) rimane molto versatile. Partiamo subito con il più interessante: il tasto modulare. Questo è (di base) settato per diminuire temporaneamente i DPI se premuto e serve quindi a mirare con più precisione nel caso giocassimo a degli FPS. Visto il suo ancoraggio magnetico, potremo capovolgerlo e, quindi, avvicinarlo maggiormente al nostro pollice, se non addirittura toglierlo inserendo il tappino. Questo è utilissimo nel caso non foste degli amanti di sparatutto o se decidiate di utilizzare il mouse in un contesto più produttivo.

I nuovi switch LIGHTFORCE posti sotto al tasto destro e sinistro sono ottimi. Non ci è mai capitato di premere per sbaglio il tasto destro. Per noi questo è un evento raro dato che con altri mouse succede molto spesso. In sintesi, per premerli occorre applicare la giusta forza: né troppa, né poca.

Non manca poi il pulsante che fa passare la rotellina da “modalità classica” a “modalità di scorrimento rapido“. Questo è utile principalmente nel caso di montaggio video o utilizzo lavorativo (ma anche per scorrere le pagine web). L’unico lato dolente è che spesso e volentieri la rotellina farà balzare le pagine leggermente in su in caso di movimenti rapidi.

Nonostante fossimo abituati a mouse con un form factor più defilato, abbiamo trovato il nuovo arrivato in casa Logitech molto comodo. Tutti tasti sono facilmente raggiungibili e, ovviamente, mappabili attraverso il software Logitech G Hub. Da qui potremo effettuare le classiche operazioni, tra cui impostare macro, mappare ogni pulsante, modificare i DPI selezionabili direttamente dal mouse o impostare un profilo differente per ogni gioco o esperienza.

Uno dei punti forti del mouse è senza ombra di dubbio la durata della batteria. Logitech ha dichiarato che G502 X Lightspeed possa arrivare tranquillamente a 140 ore di utilizzo, mentre la versione con LED a 120. Noi non possiamo far altro che cederci poiché è presente un’impostazione dedicata nel programma che ci permette di avere un resoconto:

Tiriamo le somme

Logitech G502 X Lightspeed mi ha accompagnato per diverse ore e in diversi territori di utilizzo. Da amante di mouse semplici (come il mio Endgame Gear) non nego di essere partito leggermente prevenuto. Questo non perché titubassi della bontà dei prodotti Logi, quanto per il fattore forma che ha sempre caratterizzato uno dei mouse più acquistati di sempre quale G502.

Non sono servite ore per ricredermi, ma una manciata di istanti. Questo è di sicuro uno dei mouse più versatili presenti sul mercato. Non solo per quanto riguarda la dotazione di tasti, ma anche perché è difficile che risulti scomodo.

Al netto di qualche carenza, quindi, consigliamo G502 X Lightspeed sicuramente anche sopra la versione PLUS che potrebbe apparire sì più bella, ma costa un po’ di più e garantisce meno ore di utilizzo.