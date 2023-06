Diablo 4: guida alle migliori classi

La classe non è acqua, è fuoco sulfureo: scopriamo quali siano le migliori tra le cinque principali classi disponibili in Diablo 4

Fino al momento in cui la struttura da game-as-a-service non verrà a farne scempio, Diablo 4 è fedele a sé stesso: occorre scavare al volo tra le classi disponibili e scovare le migliori tra esse. Se volete una tier list, però… è complicato. Abbiamo sviscerato selezioni più generose, ma anche partendo da cinque non è detto che ce ne sia una oggettivamente una spanna sopra le altre. D’altro canto, soggettivamente parlando, il discorso cambia e di parecchio. Ci sono pro e contro in base alla situazione; saperne un po’ di più vi aiuterà a capire quante ore passare a fare grinding con una sola, anziché passarle in rassegna tutte quante.

Criteri | Le migliori classi di Diablo 4

Al day one, le classi disponibili in Diablo 4 saranno cinque. Ciascuna ha una propria identità con stile di gioco annesso, e già dalle prime informazioni di base è possibile capire quale scegliere per completare il gioco. In generale, ogni classe è divertente da usare e permette di completare, bene o male, tutte le quest del titolo. Naturalmente le differenze non mancano: perché sareste qui, altrimenti? Partiremo dalla migliore alla peggiore secondo i seguenti criteri: il tempo richiesto per dispensare quanti più danni al secondo possibile, la varietà nell’albero delle abilità, l’intuitività di ogni classe e la sua utilità nel gioco di squadra.

La parola con la N-mante | Le migliori classi di Diablo 4

Ci sono tante ragioni per dare la medaglia d’oro al Negromante. Di solito tra i fan della saga è una classe molto popolare, ed è di aiuto anche alle nuove leve. Poter evocare degli scagnozzi in stile Rabbid Koopasapiens rende questa, di default, la classe più sicura da giocare. I tirapiedi operano esattamente come se fossero altri giocatori, dando al Negromante il tempo materiale per ragionare sulla strategia anche nel bel mezzo dell’azione. E con le abilità a disposizione, i veterani possono fare leva proprio sulle potenzialità tattiche. Inoltre, è possibile trasformare le carcasse in giro per la mappa in bombe, curare sé stessi e gli altri, indebolire i nemici e… beh, combattere con una falce, che altro?

Disincanto | Le migliori classi di Diablo 4

L’Incantatore che ci ha intrattenuti durante la beta (ricordatevi che c’è la nostra anteprima, prima della recensione!) è a sua volta una scelta solidissima. Come da tradizione, la magia sta al fantasy come i fucili stanno al genere western: c’è abbastanza potere di fuoco (o ghiaccio, o fulmine) da fare anche del nemico più ostico la propria cavia. Aumentare di livello rende tutto più palese, come capirete folgorando i vari scheletri. La possibilità di tenere a bada i nemici a lunga distanza (giocare da “zoner”, nel gergo dei picchiaduro) viene smorzata solo dal bisogno di monitorare i punti magia. L’Incantatore sa cavarsela (scarse difese a parte), ma non cavare altri giocatori da potenziali impacci. Per avere soddisfazioni da lui occorrono tempo, pazienza e pratica.

“Azzannale la giugulare! La giugulare!” | Le migliori classi di Diablo 4

No, stavolta il figlio di Mufasa non c’entra nulla. Il bronzo è tutto per il Tagliagole, pur essendo la classe dal potere offensivo più accentuato (spiacente, Barbaro). Si tratta di uno stile di gioco difficile da apprendere, per quanto invitanti siano i colpi critici che è in grado di infliggere. Che la build da voi sfruttata usi armi a corto o lungo raggio (specializzandosi solo in una delle due), i buff agli attacchi possono similarmente variare dall’area di effetto ai danni continui. Ciò contribuisce ad un gioco di squadra versatile, ma per quanto spettacolare non è decisamente adatta ai neofiti. Come l’Incantatore, non brilla per difesa, con il malus aggiunto di non saper tenere a bada le orde. Per come è strutturato il suo albero delle abilità, questa classe è più adatta ai giocatori esperti.

Panoramix je spiccia casa | Le migliori classi di Diablo 4

Da un lato, si può dire che il Druido abbia un albero delle abilità che premia la versatilità. Volete giocare con gli elementi e invocare uragani, o preferite trasformarvi in lupi mannari per macellare i demoni? Le abilità dei druidi sono flessibili e permettono più stili di gioco. Peccato che pochi di questi ultimi reggano il confronto con altre classi. In fatto di magia, con l’Incantatore non c’è proprio gara. E lo stesso vale nel corpo a corpo, se il paragone è con il Tagliagole. I punti spirito usati dalla classe, poi, non si rigenerano automaticamente e gli strumenti con cui aggirare questo limite, siano essi equipaggiamento o gemme, sono a loro volta limitati. Naturalmente la pratica rende perfetti, ma c’è da vedere se sopporterete i vincoli del Druido fino all’endgame.

Raconan, il rabarbaro | Le migliori classi di Diablo 4

Siccome la matematica non è un’opinione, resta fuori solo il Barbaro. Classe nota dai fan, nel gioco svolge il suo ruolo. Se il ruolo è quello di pignatta per le altre classi, si intende. Persino il Druido riesce a fargli le scarpe in fatto di output di danni, ma supponiamo che il Barbaro faccia al caso vostro se avete un debole per i danni continui e le opzioni curative. Le abilità sbloccabili nell’albero sono poi facili da usare. Insomma, avrete intuito uno stile di gioco più… “caciarone” degli altri, ma forse è proprio questo che ne tarpa le ali sul fronte tattico. Questa classe non ha classe, ma può dispensare sganassoni alla cieca. Quanto utili siano le sue doti nel gioco di squadra, poi… starà a voi stabilirlo.

