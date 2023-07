Recensione Fnatic BOLT: un fulmine a ciel sereno

In questa recensione analizzeremo il primo mouse da gaming wireless di Fnatic: il Fnatic BOLT

Benvenuti nella recensione del mouse “Fnatic BOLT“. In questa analisi dettagliata, esploreremo tutte le caratteristiche e le prestazioni di questo dispositivo di punta. Ma prima di immergerci nel mondo del Bolt, è importante conoscere il marchio che sta dietro a questo prodotto: Fnatic.

Fnatic è un nome che risuona nell’universo degli esports. Fondata nel 2004, Fnatic è diventata una delle organizzazioni di gaming più riconoscibili e rispettate al mondo. Fin dalle sue umili origini, Fnatic si è distinta per l’eccellenza nelle competizioni videoludiche, conquistando numerosi titoli prestigiosi in diversi giochi e competizioni. La squadra Fnatic è composta da alcuni dei giocatori più talentuosi e di successo nel panorama degli esports, come l’italianissimo Pow3r.

Oltre all’impegno nella competizione, Fnatic ha anche investito nella produzione di prodotti di alta qualità per migliorare l’esperienza dei giocatori. Il mouse “Fnatic BOLT” è uno di questi prodotti che si caratterizza per le sue prestazioni eccezionali e la qualità costruttiva di alto livello. Ma come si comporta il Bolt in termini di ergonomia, precisione e personalizzazione? Queste domande e molte altre troveranno risposta nella nostra recensione completa del mouse “Fnatic BOLT”. Attraverso un’analisi dettagliata e imparziale, vi forniremo tutti i dettagli necessari per valutare se questo mouse è adatto alle vostre esigenze di gaming.

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nella recensione completa del mouse “Fnatic BOLT” per scoprire se è davvero all’altezza della reputazione del marchio e se vale l’investimento per i giocatori più esigenti.

Specifiche tecniche

Connessione: Wireless 2.4/Bluetooth 5.1

Peso: 67g

Colore: nero o bianco

Dimensioni: 120.89 x 55.44 x 38.50

Memoria integrata: 4 profili, 4 fasi DPI

Illuminazione: RGB con 16.8 milioni di colori

Frequenza di polling: 1000 Hz

Cavo: USB-C

Switch: Kailh GM 8.0

Tipo di batteria: al litio ricaricabile

Durata della batteria: 110 ore (2.4 GHz) | 210 ore (Bluetooth)

Caratteristiche aggiuntive: piedini del mouse al 100% in PTFE, personalizzazione del LOD (Livello di sollevamento), cavo di ricarica Paracord USB-C, dongle di estensione per la ricezione wireless.

Unboxing e prime impressioni | Recensione Fnatic BOLT

L’unboxing del mouse “Fnatic Bolt” è stato essenziale. All’apertura della confezione, oltre al mouse stesso, abbiamo trovato una serie di accessori che arricchiscono l’esperienza complessiva. All’interno erano presenti un cavo di ricarica intrecciato (USB Type-A to Type-C), un estensore wireless, un dongle wireless, una guida rapida e un set di piedini di ricambio.

Il primo dettaglio che mi ha colpito è stato il peso del mouse. Fnatic aveva dichiarato un peso specifico, e ho potuto confermare che corrisponde quasi perfettamente alla misurazione che ho fatto sulla mia bilancia: 67g.

Passando al cavo di ricarica, devo dire che è stato un piacere scoprire che il Bolt è fornito di un cavo intrecciato in paracord, che va da USB Type-A a Type-C. Una caratteristica interessante è la presenza di un ancoraggio sul lato del mouse, che previene lo sgancio accidentale del cavo durante l’uso. In termini di flessibilità, possiamo confermare che è ottimo anche sotto questo punto di vista e ricorda da vicino quello presente sull’Endgame Gear XM1r. Questo aspetto permette di utilizzare il Bolt come un mouse cablato, con una sensazione molto simile a quando lo utilizzeremo wireless. La lunghezza del cavo, è di 1,85 metri. Da sottolineare anche la versatilità del cavo di ricarica, che può essere utilizzato come prolunga se combinato con l’estensore wireless incluso nella confezione. Questo estensore consente di ridurre al minimo la distanza tra il dongle e il mouse, ottimizzando la connessione wireless.

Infine, i piedini del Bolt sono realizzati in PTFE. La scorrevolezza su diverse superfici è risultata eccellente. Inoltre, nel caso di danneggiamenti, questi possono essere sostituiti dato che nella confezione ve n’è un altro paio.

Materiali | Recensione Fnatic BOLT

La qualità dei materiali e delle parti del mouse Fnatic BOLT appare solida nel complesso. La rotellina di scorrimento non si muove lateralmente, ma i pulsanti destro e sinistro presentano un leggero gioco se si vanno a premere con forza. Tuttavia, questo aspetto non influenza le prestazioni del mouse e non sono evidenti durante il normale utilizzo.

Il design del mouse Fnatic BOLT è elegante e pulito, con una scocca in plastica nera opaca. I pulsanti, realizzati con lo stesso tipo di plastica, si integrano bene con il design generale. La rotellina di scorrimento è rivestita in gomma bianca traslucida e presenta delle immagini di fulmini al suo interno, aggiungendo un tocco di originalità. Sulla zona di appoggio per il palmo è presente il logo Fnatic, mentre all’interno della rotellina di scorrimento si trova si trovano i led RGB.

Il mouse Fnatic BOLT è dotato di piedini di ottima qualità che consentono una scorrevolezza eccellente sia su tappetini per mouse che direttamente sulle scrivanie. Tuttavia, si potrebbe percepire un leggero rumore di sfregamento su entrambe le superfici e una minima resistenza.

La rotellina del mouse Fnatic BOLT offre uno scorrimento preciso, ben definito ed è alquanto silenziosa.

Design ed ergonomia | Recensione Fnatic BOLT

Il Fnatic BOLT presenta un design ergonomico di piccole-medie dimensioni. Con un profilo ribassato e una leggera elevazione verso la parte posteriore, il BOLT si adatta bene alla mano, offrendo un’esperienza di utilizzo piacevole.

Il suo design richiama l’ispirazione da modelli come il Razer Viper Mini, ma si distingue per la sua lunghezza leggermente superiore e lati meno arrotondati. I pulsanti sono posizionati in modo ergonomico, consentendo un accesso facile e intuitivo. La rotellina di scorrimento, oltre ad essere precisa e silenziosa, offre una presa ottimale grazie alle scanalature che migliorano il grip.

La versatilità del design del BOLT si rivela in grado di adattarsi a diverse tipologie di presa. Sebbene il “claw-grip” si sia rivelata l’impugnatura privilegiata, anche in “palm-grip” e in “fingertip-grip” risulta essere molto confortevole anche per le mani di medie/grandi dimensioni. Ciò significa che il BOLT può soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti.

Esperienza d’utilizzo | Recensione Fnatic BOLT

La nostra esperienza d’utilizzo con il mouse Fnatic BOLT è stata estremamente positiva, lasciandoci pienamente soddisfatti. Con la sua leggerezza ed ergonomia, il mouse risulta estremamente comodo da impugnare anche per noi che utilizziamo un fingertip-grip, consentendoci di godere di lunghe sessioni di utilizzo senza affaticamento. Abbiamo subito apprezzato l’elevata precisione del sensore PixArt PAW3370, che garantisce un tracciamento accurato e responsivo del movimento del mouse.

Le impostazioni CPI predefinite offrono una gamma versatile per adattarsi ai diversi stili di gioco, con quattro opzioni tra cui scegliere: 400, 800, 1200 e 1600. Inoltre, la stabilità delle frequenze di polling disponibili (125/250/500/1000 Hz) sia in modalità cablata che wireless è risultata notevole, offrendo una connessione solida e reattiva in entrambe le modalità di utilizzo.

Dal punto di vista del design, il BOLT si distingue per la sua superficie opaca leggermente ruvida, che offre una presa confortevole senza lasciare segni di impronte digitali o accumulare sporcizia. La longevità del mouse in modalità wireless è stata sorprendente, grazie alla presenza di una batteria da 470 mAh. Tuttavia, la gestione del livello di carica potrebbe essere migliorata, poiché è necessario collegare il mouse al cavo di ricarica per verificare il livello attuale. Nonostante questo, la longevità della batteria si è rivelata eccezionale, garantendo un’esperienza di utilizzo prolungata senza interruzioni.

Il software FNATIC OP, oltre ad essere intuitivo e facile da utilizzare, offre una serie di opzioni di personalizzazione. È possibile regolare l’illuminazione RGB, salvare e gestire profili personalizzati e personalizzare le impostazioni CPI. Siamo rimasti un po’ delusi dal fatto che non sia possibile riprogrammare i pulsanti o creare macro al momento, ma rimaniamo fiduciosi che il produttore possa implementare queste funzionalità in futuro attraverso aggiornamenti software.

In conclusione, il mouse Fnatic BOLT ci ha conquistato con il suo comfort, precisione e design elegante. L’esperienza d’utilizzo è stata estremamente piacevole, consentendoci di affrontare le nostre sessioni di gioco e lavoro con agilità e affidabilità.

Tiriamo le somme

Tirando le somme, il mouse Fnatic Bolt rappresenta una scelta eccellente per i giocatori più esigenti. Offre un mix perfetto di comfort, precisione e design elegante. La sua leggerezza e l’ergonomia ben studiata garantiscono un’esperienza d’utilizzo piacevole e senza affaticamento anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il sensore PixArt PAW3370 si dimostra affidabile e preciso, consentendo un tracciamento del movimento impeccabile. Le impostazioni CPI predefinite offrono la possibilità di personalizzare la sensibilità del mouse in base alle preferenze individuali. Inoltre, la connessione wireless stabile e reattiva, insieme alla presenza del cavo di ricarica Paracord USB-C e dell’estensore wireless, offrono la flessibilità di utilizzo in modalità wireless o cablata. Nonostante alcune piccole limitazioni, come la gestione del livello di carica della batteria e l’assenza di alcune funzionalità di programmazione dei pulsanti, il Bolt si distingue per la sua qualità costruttiva e l’eccellenza delle prestazioni. Al prezzo di 89,99 euro su Amazon, rappresenta un mouse con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, per coloro che sono alla ricerca di un’offerta ancora più vantaggiosa, potrebbe essere consigliabile aspettare eventuali sconti futuri (come il Prime Day). In definitiva, il mouse Fnatic Bolt è una scelta solida e consigliata per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco di alto livello.