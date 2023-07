Amazon prime day 2023: due giorni di offerte sui must have BRAUN

L’11 e il 12 luglio torna il consueto appuntamento estivo con Amazon Prime Day: 48 ore di offerte imperdibili e limitate in cui non farsi scappare l’acquisto dei must-have di Braun, disponibili a prezzi vantaggiosi, con sconti fino al 50%, perfetti per prendersi cura di sé

Durante il periodo estivo, depilazione e rasatura diventano ancora più importanti e la salute della nostra pelle viene messa a dura prova. Dal design accattivante e prestazioni ottimali, ecco i prodotti must-have Braun in offerta con gli Amazon Prime Day adatti a ogni occasione ed esigenza.

SILK EXPERT PRO 5

Il Silk expert Pro 5 è l’epilatore a luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, efficiente e delicato sulla pelle. Il sensore Skin Pro 2.0 rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato per una sicurezza massima.

Mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di trattare la parte bassa di entrambe le gambe in soli 5 minuti e con due diverse modalità di utilizzo, a scorrimento veloce e di precisione adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso.

Questa luce pulsata garantisce fino a un anno di pelle liscia con risultati visibili in sole 3 settimane, inoltre, grazie a una testina di precisione aggiuntiva, il Braun Silk expert Pro 5 è progettato per poter trattare con precisione tutte le zone, anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini. È attiva l’iniziativa “Provalo per 100 giorni. Soddisfatti o rimborsati”.

SILK-EPIL 9 FLEX

Il Silk-épil 9 Flex è adatto per la rimozione dei peli alla radice in grado di donare una pelle liscia fino a 4 settimane. Gli accessori inclusi permettono una completa routine di esfoliazione e epilazione sia per il viso sia per il corpo comodamente da casa.

È il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili.

La testina, inoltre, è dotata di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia fino a 4 settimane. L’impugnatura ergonomica presenta una presa antiscivolo, perfetta per l’epilazione sotto la doccia e la tecnologia SensoSmart assicura che venga applicata la giusta pressione. Braun Silk-épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel comfort di casa propria, anche sotto la doccia.

L’epilatore include il sistema FaceSpa con la spazzola di pulizia per una detersione delicata e profonda, una spugnetta di bellezza, una spazzola esfoliante per il corpo, per preparare la pelle al meglio prima dell’epilazione e infine una di ricambio aggiuntiva.

SERIES 9 PRO

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Con una combinazione di lame sincronizzate e adattamento, il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata.

La Tecnologia Sonica con 10.000 microvibrazioni aiuta il rasoio a catturare più peli e scorrere delicatamente sulla pelle. L’innovativa testina ProHead con il rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni, rimanendo tuttavia delicata sulla pelle.

Alcuni modelli di Braun Series 9 Pro sono accompagnati dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio.

Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario. Ora con 5 anni di garanzia.

BT9, IL MIGLIOR REGOLABARBA BRAUN CON LE NUOVE LAME PROBLADE

Il nuovo regolabarba Braun BT Serie 9 presenta le nuove lame ProBlade, che tagliano anche i peli più difficili: infatti, rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il nuovo design con angolo 48° rende il 35% le lame più affilate per un taglio ancora più veloce.

Inoltre, l’innovazione ProBlade evita spostamenti dei peli, risultando in un miglior comfort sulla pelle e le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails garantiscono una migliore precisione e controllo.

Grazie alla tecnologia AutoSense, il nuovo regolabarba firmato Braun garantisce uniformità professionale qualsiasi sia la barba e, con i nuovi cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama portando a calore minore, il consumo energetico è ridotto e il device dura più a lungo.

Infine, il BT Serie 9 è il regolabarba con maggiore autonomia della linea, garantendo fino a 180 minuti di durata dopo la ricarica. In aggiunta ai precedenti accessori, inclusi nel pack troviamo: pettini per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni perfetti e la base di ricarica. Ora con 5 anni di garanzia.

BRAUN SERIES 7

La rivoluzionaria testina a 360° del Braun Series 7 è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda.

Inoltre, il Series 7 è dotato della speciale tecnologia AutoSense, che rileva la densità della barba adattando la potenza del motore, inoltre, con EasyClick, è possibile trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso, per soddisfare al meglio le varie esigenze di rasatura, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo.

Ora con 5 anni di garanzia.

BRAUN SERIES 6

Per una rasatura delicata sulla pelle. La testina di rasatura SensoFlex si adatta perfettamente ai contorni del viso e riduce la pressione sulla pelle, per una rasatura profonda e delicata al tempo stesso. Lo shaver Series 6 è stato testato dermatologicamente con l’obiettivo di assicurare delicatezza senza comprometterne la performance.

Il rasoio è di EasyClick che consente, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso per soddisfare al meglio le varie esigenze di rasatura, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo.

Ora con 5 anni di garanzia.

BRAUN SERIES 5

Per una rasatura pulita e rapida. Il sistema EasyClean del Series 5 permette all’acqua di passare attraverso un foro di risciacquo presente nella testa del rasoio, eliminando così i peli senza bisogno di rimuoverla: il vantaggio aggiuntivo di una facile pulizia sotto l’acqua corrente, per un’esperienza di rasatura senza alcuno sforzo.

Il rasoio è dotato di EasyClick che consente di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso per soddisfare al meglio le varie esigenze di rasatura, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo.

Ora con 5 anni di garanzia.

NUOVO SERIES XT5, PRECISIONE SENZA SFORZO

Anche sul fronte degli styler, il nuovo rifinitore Serie XT5 Braun rade, regola e rifinisce con la nuova lama 4D che grazie alla zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi permette una migliore presa sul pelo.

La nuova lama assicura una rasatura molto più efficace e precisa. Inoltre, sarà disponibile per il device una stazione di ricarica e una comoda pouch porta accessori.

RIFINITORE ALL-IN-ONE 7, QUALSIASI STILE CON UN SOLO PRODOTTO

Semplice, veloce e delicato, il nuovo rifinitore Braun All-In-One 7 presenta la nuova lama ProBlade, ancora più efficiente ad ogni passata, con risultati impareggiabili anche nelle aree più difficili e una rasatura confortevole. Infatti, con il nuovo design con angolo 48°, le lame ProBlade sono il 35% più affilate, per un taglio ancora più veloce.

La tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, garantendo risultati incredibili per qualsiasi lunghezza, spessore o tipologia.

Infine, all’interno del pack 100% in cartone e dal nuovo design, Braun presenta fino a 17 accessori per ogni stile: attraverso le novità sarà possibile sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli delle sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

BODY GROOMER 5, PROGETTATO PER LA RASATURA DEL CORPO

Il nuovo rasoio per il corpo Body Groomer 5 introduce all’interno della famiglia dei rasoi per il corpo la nuova testina Foil, per una rasatura delicata sulla pelle anche delle aree più sensibili.

Alle nuove performance di taglio, Braun abbina una durata maggiore di utilizzo che arriva fino a 100 minuti prima di una nuova ricarica: caratteristica che si traduce in meno ricariche e un risparmio energetico.

E voi? Cosa ne pensate.