Recensione Flamin’Hot: un film piccante…ma non troppo!

TITOLO ORIGINALE: Flamin’ Hot. GENERE: drammatico, biografico, commedia. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Eva Longoria. CAST: Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Rivera, Vanessa Martinez, Dennis Haysbert, Matt Walsh, Tony Shalhoub, Pepe Serna. DURATA: 99 minuti. DISTRIBUTORE: Hulu, Disney+. USCITA: 2023.

Se c’è un tipo di storia che probabilmente il cinema non smetterà mai di raccontare, è quella di uomini e donne che, con un grande talento, sono stati capaci di cambiare per sempre il loro destino. La storia di cui oggi vorremmo parlarvi fa parte proprio di questo filone. Si tratta di Flamin’ Hot, primo film che vede alla regia Eva Longoria e disponibile su Disney Plus. Si tratta di una pellicola che raccoglie in sé molteplici tematiche motivazionali, celebrando, allo stesso tempo, le origini messicane dell’attrice. Flamin’ Hot rende omaggio alla storia vera di Richard Montañez, uomo d’affari e figlio di immigrati messicani, che afferma di aver inventato i Flamin ‘Hot Cheetos, una versione piccante dei Cheetos, snack croccanti a base di mais, prodotti da Frito-Lay, un’azienda sussidiaria di PepsiCo. Il vero talento riconosciuto a Montañez non è tanto la capacità di aver creato uno snack, bensì quello di essere riuscito a scalare la gerarchia aziendale, partendo da zero. Una storia come la sua meritava davvero di essere raccontata (seppur prendendosi qualche libertà di trama), per questo ecco la nostra recensione.

Uno di noi | Recensione Flamin’Hot

Tra molte pellicole, talvolta un po’ stucchevoli, riguardanti la vita di un personaggio, dobbiamo dire che Flamin’ Hot si lascia guardare, scorrendo via velocemente, attraverso un racconto fluido e mai noioso. Richard Montañez (Jesse Garcia) è infatti un protagonista perfetto per chi desidera affezionarsi sin da subito al personaggio centrale. Si tratta infatti di un uomo comune, senza ambizioni esagerate, sogni ingombranti o convinzioni di dover cambiare il mondo. Ma anche un grande ottimista, che crede nelle proprie capacità, libero da concezioni gerarchiche, nonostante le difficoltà ad integrarsi, in una società che lo ritiene diverso. Insomma Richard Montañez è il classico personaggio in cui molti spettatori si potrebbero identificare.

Uno dei grandi punti di forza di Flamin ‘Hot è la scelta di utilizzare questo personaggio come narratore della storia. Questa decisione ha dato modo, non solo di creare una narrazione vivace, raccontata in prima persona e quindi più autentica, ma anche di gestire le scene in cui lui fisicamente non è presente in maniera particolare, rielaborandole secondo la sua visione. In questo modo, anche i momenti più seri e formali vengono conditi del suo modo di fare, di pensare e di vedere il mondo. Un trovata geniale e divertente, in grado di strappare un sorriso allo spettatore e contribuendo a donare al personaggio quell’aria dolcemente semplice e ingenua, che farà affezionare il pubblico.

Orgoglio messicano | Recensione Flamin’Hot

Certamente Richard non è il solo a portare avanti la narrazione. Il suo gruppo sociale è fondamentale per la sua evoluzione. Figlio di immigrati messicani, la sua vita in California non è facile, perché ritenuto diverso sin da piccolo. Sarà proprio la comunità a cui appartiene, sua moglie (Annie González) in prima linea, a muovere le sue decisioni. Flamin’Hot coglie l’occasione per mostrare al mondo e celebrare la cultura messicana, di cui la stessa Eva Longoria è figlia. Dall’importanza della famiglia, alla valorizzazione del cibo ma anche, e soprattutto, quanto la vita di un immigrato messicano sia tutt’altro che semplice in una società che non è quella d’origine.

La Longoria si è soffermata molto sulla condizione in cui molti messicani vivono. Nonostante uno spiccato orgoglio per ciò che si è, nel film traspare che la vita di un messicano in terra straniera non è facile. Abituati a vivere ai margini di una società che li reputa strani, diversi e talvolta anche inferiori, diventa normale rapportarsi quasi esclusivamente con il proprio gruppo sociale. Il pregiudizio innesca una spirale da cui le minoranze faticano ad uscire. Chi vorrebbe integrarsi e cambiare lo stato delle cose trova spesso degli ostacoli e allora non resta che accettare la propria condizione, convincendosi che uscire dai ranghi e scalare la piramide sociale sia impossibile. Il trattamento che gli altri ti riservano e la necessità di sopravvivere, costringe a prendere strade che non si vorrebbero prendere, come la delinquenza. È come un ciclo senza fine, che alimenta odio ed emarginazione, ma che Montañez sa combattere.

Poca piccantezza! | Recensione Flamin’Hot

Veniamo ora ad uno dei punti salienti della pellicola, la vera nota dolente di questa produzione. Risulta ben chiaro come si sia voluta utilizzare la vera storia di Richard Montañez come esempio di grande virtù. Lo scopo? Creare un film che avesse come tema centrale l’importanza della meritocrazia e del non arrendersi di fronte alle avversità, sottolineando quanto potremmo perderci, se non diamo spazio alle persone giuste. Parallelamente Flamin’Hot diviene una sorta di simbolo per tutti coloro che hanno qualcosa da dire, da proporre, ma non si sentono all’altezza di poterlo fare.

Sembrerebbe un obiettivo virtuoso, ma c’è un piccolo problema. Partendo dal presupposto che la storia narrata è piuttosto romanzata rispetto alla reale vicenda, essa risulta poco realistica, soprattutto al giorno d’oggi. Le difficoltà che si presentano al protagonista portano ad una risoluzione frettolosa e spesso troppo semplicistica per risultare credibile. Situazioni simili a quelle accadute a Richard, nella realtà demotiverebbero chiunque non avesse la sua stessa fortuna nel superare i problemi come fossero solo piccoli fastidi. Nel film il protagonista risulta infatti fin troppo bravo a togliersi dai guai. Non c’è fatica, non ci sono crisi, né momenti di vera ed intensa preoccupazione. Insomma il nostro Montañez sembra davvero un protetto da Dio. Vista in questo modo, la copertina del film assume tutto un altro significato, sicuramente coerente!

Il difficile mondo del lavoro | Recensione Flamin’Hot

Purtroppo dobbiamo dirlo, la realtà è molto più dura di così. Richard Montañez non ha nulla da offrire al mondo del lavoro se non la propria volontà di impegnarsi nella sua mansione, al massimo delle sue potenzialità, eppure, ecco che le possibilità arrivano. Il tema del lavoro è, soprattutto oggi, molto sentito, soprattutto per i più giovani che faticano a trovare la propria strada e a farsi largo in un mondo che non regala nulla, in cui è necessario sgomitare e dimostrare costantemente di essere i migliori e meritare un posto di lavoro. Ma che fine fa chi migliore degli altri non è o non ha alle spalle le conoscenze giuste?

Proprio in questo punto Flamin’Hot pecca di un’eccessiva semplicità nel risolvere una questione così spinosa. Montañez è ostinato, non si ferma davanti ad un no, perché convinto di poter andare lontano e rifiuta di pensare che la posizione che gli altri hanno deciso per lui sia quella giusta. Montañez ha ragione a pensarlo, tanto che con le sue sole forze e quelle della suo gruppo etnico, dimostra di poter fare grandi cose. Un’idea positiva, che sventola le bandiere della meritocrazia, facendo credere che tutto ciò sia possibile e soprattutto, facile. Non possiamo invece nascondere che casi come quelli del protagonista esistono nella vita reale, ma sono rarissimi, specialmente in questo periodo storico dove anche un giovane con una buona istruzione annaspa. In questo modo, una pellicola che avrebbe potuto rivelarsi un manifesto alla lotta ai favoritismi diventa, a malincuore, anacronistica.

Conclusioni

È arrivato il momento di tirare le somme di quello che, nonostante abbia le sue mancanze, si è rivelato un film dolce e sicuramente in grado di intrattenere. Complice un protagonista che probabilmente in molti vorrebbero avere come amico e la celebrazione della cultura latina: dei suoi valori, delle sue credenze e, ovviamente, del suo cibo. Peccato davvero però che questo film non abbia quella nota piccante in più, in grado di mostraci una storia più realistica, in cui non tutte le questioni si riescono a risolvere facilmente. Perché forse è proprio questo che cerca lo spettatore; non basta che il protagonista sia simile a loro, anche le situazioni in cui esso è posto devono essere avvincenti. Sta qui la differenza nel finire il film pensando “Anche io posso farcela!” e non “Negli anni passati, realizzare i propri sogni era possibile!“

Nonostante questa pecca, il film non è privo di spunti importanti. Primo fra tutti l’importanza di credere in sé stessi e nelle proprie capacità, anche contro il pensiero altrui. I veri eroi moderni sono coloro che non si scoraggiano di fronte gli ostacoli, ma continuano ad essere sé stessi e a dimostrare il loro valore, tenendo ben salda la propria dignità, anche di fronte ad un contesto ostile. Ma non è tutto; Flamin’Hot porta con sé un grande messaggio di rivincita per tutti coloro che svolgono lavori ritenuti poco gratificanti. La pellicola celebra queste persone, la loro dignità, ma anche i loro sogni e i loro desideri, ricordando quanto il loro lavoro sia essenziale.

7.5 Un film piacevole, ma che poteva osare di più! Punti a favore La simpatia con cui si omaggia la cultura latino americana

La simpatia con cui si omaggia la cultura latino americana Lo stile ironico che caratterizza la narrazione rende la pellicola piacevole e scorrevole

Lo stile ironico che caratterizza la narrazione rende la pellicola piacevole e scorrevole Il protagonista entra sin da subito nelle simpatie del pubblico Punti a sfavore Alcune tematiche sono affrontate con troppa facilità, suggerendo soluzioni troppo semplicistiche

Alcune tematiche sono affrontate con troppa facilità, suggerendo soluzioni troppo semplicistiche Il film può apparire, per molti aspetti, anacronistico

