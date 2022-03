Le app di intrattenimento e giochi più usate dagli italiani

Negli ultimi decenni le app hanno preso così piede che pensare alla nostra vita senza di loro pare impossibile. Oggi ne esiste una praticamente per tutto!

Chat, foto, appuntamenti, gaming, sport, ristorazione, retail, scommesse – e, a tal proposito, vi consiglio di dare un’occhiata a migliori app di scommesse – e chi più ne ha più ne metta!

Insomma, qualsiasi sia l’ambito, il nostro smartphone “tutto può”.

E quanto tempo spendiamo sulle nostre app!

Pensate che, secondo una ricerca, il 53% del tempo che spendiamo online (ovvero una media di 7 ore al giorno), lo passiamo davanti al nostro smartphone. Gran parte di questo tempo, sulle nostre app.

Il Covid-19, poi, ha dato un’ulteriore spinta a questo mondo. Avendo, infatti, moltissimo tempo a disposizione tolto alla socialità a causa del lockdown, non solo i programmatori si sono scatenati creando applicazioni su applicazioni, ma noi stessi, non sapendo più cosa inventarci per passare il tempo, ne abbiamo speso moltissimo sulle nostre app.

Si stima che dall’inizio della pandemia a giugno 2020 (quindi, in tre mesi circa) l’utilizzo di device e app è aumentato del 35%.

Ma quali sono le app di intrattenimento e i giochi più utilizzati in Italia? Servendoci dei dati forniti da Data AI, scopriamolo.

App di intrattenimento

Tra le app di intrattenimento particolarmente amate dagli italiani il vero boom lo ha fatto TikTok, che, nella classifica generale, troviamo in testa per download e al quarto posto per incassi, preceduta dalla famosissima app di dating, Tinder.

Anche i contenuti televisivi sono molto apprezzati: in classifica troviamo Prime Video (ottavo posto in classifica generale degli incassi) e Netflix (quinto posto).

Foto e video vedono un nuovo competitor: CapCut, un’app di editing video sviluppata dai creatori di TikTok. Seguono poi i giganti più tradizionali come Instagram, Snapchat e YouTube. Tra le app social preferite dagli italiani ci sono Telegram, WhatsApp e Facebook. Spotify, Shazam e Amazon Music sul podio delle music apps, seguite da eSound, YouTube Music e SoundCloud.

Curioso notare come, tra i comportamenti adottati dagli italiani, ci sia una maggiore attenzione all’ambiente e al riciclo (come nel caso di Too Good To Go, che ha scalato la vetta tra le food and drink apps in Italia). Infatti, per l’acquisto di capi d’abbigliamento, l’app in testa alle classifiche per numero di download è Vinted, sviluppata per la vendita e l’acquisto di capi di seconda mano, che supera Amazon, SHEIN e Zalando.

Tra le app che hanno preso piede soprattutto post-Covid troviamo quelle di Health&Fitness. In testa, BuddyFit per gli esercizi a casa, WeWard – l’app francese che “ti paga per camminare” -, Flo, Yuka e Yazio, per il monitoraggio delle calorie e del benessere fisico.

E per gli appassionati di sport?

DAZN è quello che monetizza maggiormente nel Bel Paese, insieme a NBA, Eurosport Player ed Eurosport.

Gaming app

In Italia l’aumento del mobile gaming è cresciuto del 10,6% nel 2021 e c’è stato un numero incredibile di download: 13,3 miliardi solo l’anno scorso.

Tra i giochi più scaricati dagli italiani, dobbiamo fare una distinzione tra quelli free e quelli paid.

Quelli gratuiti tendono ad essere giochi fondamentalmente “senza impegno”: Hay Day è in testa alla classifica, seguito da Fill the Fridge, Airport security e – ancora una volta – Subway Surfers.

Tra quelli a pagamento, più vari dei precedenti, al primo posto – e non troppo sorprendentemente – troviamo Minecraft, seguito da Plague Inc, Monopoly, Geometry Dash e Pou.

Per quanto riguarda gli incassi, invece, sul podio dei giochi che monetizzano maggiormente in Italia ci sono: l’israeliano Coin Master, seguito, ancora una volta, da Hay Day e dal sempiterno, particolarmente amato dagli over 40, Candy Crush Saga.