Il POS, il terminale di pagamento per un business di qualità

Perché limitarsi a ricevere pagamenti in negozio, se si hanno delle attività itineranti, o se ci si reca dai propri clienti?

Mai come oggi ci sono tante possibilità di pagamento per chi possiede un’attività e vuole farla espandere e farla conoscere a più persone possibili: con un POS mobile, infatti, si possono ricevere pagamenti anche da remoto, addirittura sul cellulare se si usa una app, senza alcun vincolo e ogni giorno della settimana. Pagamenti tramite terminali pos, oppure con carta da app, gestiti in sicurezza e per ogni tipologia di attività. Ad un piccolo prezzo è possibile avere un pos per i pagamenti non solo in negozio, ma anche a distanza: strumenti facili e comodi da usare.

Pagamenti ogni giorno e a tutte le ore, in ogni luogo

Perché limitarsi a ricevere pagamenti in negozio, se si hanno delle attività itineranti, o se ci si reca dai propri clienti? Perché poter accettare pagamenti solo in determinate ore della giornata? E soprattutto quale terminale di pagamento scegliere per il proprio business? La scelta è sempre soggettiva, ma in generale tutti i dispositivi sono collegati ad internet attraverso la connessione 3G/GRPS, wifi oppure Bluetooth, e hanno una scheda sim dati integrata che consente di usare il dispositivo scelto ovunque, e non solo in Italia.

Tantissimi modelli tra cui scegliere

Si può scegliere il modello go, un modello funzionale ed economico, oppure il carbon, perfetto per Android, o il Combo, robusto con tastiera e stampante, oppure infine il glass, che è in grado di accettare pagamenti sul telefono cellulare e non ha cavi, e nemmeno extra hardware. A tutti questi terminali mobili si aggiunge poi la soluzione unattended, cioè il terminale per parcheggi e distributori, oppure gli Hub, dal costo più elevato e con schermo e registratore di cassa integrati. Tutti i modelli possono essere accessoriati con pezzi da aggiungere, come dock di ricarica e custodie.

Pos da acquistare o da affittare, per un business vincente

Tutti i pos possono essere comprati dall’esercente, che in questo modo ha la possibilità di ricevere i pagamenti in tutta tranquillità e di incrementare le vendite, oppure si può decidere di affittare il terminale da una banca o da un’istituzione finanziaria, acquistando un pos però si potrà godere di un prezzo davvero unico e di un dispositivo che dura nel tempo, assolvendo perfettamente a tutte le funzioni per cui è stato creato. La scelta se acquistare oppure affittare un pos va quindi ponderata in base alle diverse esigenze.