Apple iMac 2021: CPU Apple M1 e display Retina 4.5K

Arriva in via ufficiale il nuovo Apple iMac 2021. Utilizzerà la nuova CPU ARM Apple M1 a 8 core e un display Retina 4.5K per immagini ultra-definite

Apple ha oggi il nuovissimo Apple iMac 2021 caratterizzato da un design molto più compatto e notevolmente sottile, grazie al chip Apple M1. Il nuovo iMac offre prestazioni elevate in un design di soli 11,5 millimetri di spessore, con un profilo laterale sorprendente che praticamente scompare alla vista. Disponibile in una gamma di colori vivaci per adattarsi allo stile personale di un utente e illuminare qualsiasi spazio, Apple iMac 2021 è dotato di un display Retina 4.5K da 24 pollici con 11,3 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e oltre un miliardo di colori, offrendo una esperienza di visione brillante e vivida.

Il nuovo Apple iMac 2021 include anche una videocamera FaceTime HD 1080p, microfoni di qualità da studio e un sistema audio a sei altoparlanti: la migliore videocamera e audio mai visti su un Mac. Inoltre, Touch ID arriva per la prima volta su iMac, rendendo più facile che mai accedere in sicurezza, effettuare acquisti con Apple Pay o cambiare profilo utente con il semplice tocco di un dito. Combinando la potenza e le prestazioni di Apple M1 e macOS Big Sur, le app vengono lanciate a una velocità incredibile, le attività quotidiane risultano incredibilmente veloci e fluide e carichi di lavoro impegnativi come l’editing di video 4K e il lavoro con immagini di grandi dimensioni sono più veloci che mai. Il nuovo iMac si unisce alla famiglia di modelli Mac basati su M1, tra cui MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini, segnando un altro passo avanti nella transizione al silicio made in Apple. I clienti possono ordinare il nuovo PC a partire da venerdì 30 aprile, mentre sarà disponibile nella seconda metà di maggio. Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing di Apple, afferma:

M1 è un gigantesco balzo in avanti per il Mac, e oggi siamo entusiasti di presentare il nuovissimo iMac, il primo Mac progettato attorno al rivoluzionario chip M1. Con il suo design sorprendente in sette colori sbalorditivi, il suo display Retina 4.5K coinvolgente, la migliore fotocamera, i microfoni e gli altoparlanti mai visti su un Mac e Touch ID, combinati con le straordinarie prestazioni di M1 e la potenza di macOS Big Sur, il nuovo iMac porta tutto ciò che le persone amano di iMac a un livello completamente nuovo.

Apple iMac 2021: design completamente nuovo grazie al chip M1

Reinventando completamente uno dei computer più iconici del mondo, il nuovo iMac presenta un design più sottile e compatto che è davvero apprezzabile da ogni angolazione. Grazie all’architettura ARM e dalla straordinaria efficienza energetica di M1, la scheda logica e i dissipatori termici sono stati notevolmente ridotti di dimensioni rispetto alla generazione precedente, consentendo al profilo laterale del nuovo iMac quasi di scomparire. Il design molto più compatto riduce il volume del 50%, consentendogli di occupare meno spazio e di adattarsi facilmente a un numero ancora maggiore di ubicazioni.

Con una vasta gamma di colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, il nuovo Apple iMac 2021 può essere adattato a qualsiasi luogo a differenza di qualsiasi altro computer. Presenta colori più tenui e bordi più sottili sulla parte anteriore per consentire agli utenti di concentrarsi sui propri contenuti, mentre la parte posteriore si apre con colori intensi e saturi. Per completare il design semplificato, iMac è dotato di un nuovo connettore di alimentazione che si collega magneticamente e di un cavo colorato abbinato di 2 metri intrecciato.

Lo splendido display Retina 4,5K da 24 pollici

Quello di iMac è sempre stato lo schermo migliore della categoria. Il nuovo computer all-in-one non è da meno: è dotato di un ampio display Retina 4.5K da 24 pollici con bordi più stretti e 11,3 milioni di pixel. Con un’ampia copertura della gamma di colori P3 e oltre un miliardo di colori, oltre a 500 nit di luminosità, le immagini vengono rappresentate molto vivide e più brillanti. Questo nuovo display dispone anche della tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore al variare dell’ambiente per un’esperienza visiva più naturale. Inoltre, il display Retina 4.5K del nuovo Apple iMac 2021 ha un rivestimento antiriflesso leader del settore per un maggiore comfort e leggibilità.

Apple iMac 2021: le prestazioni rivoluzionarie di M1

Con la potenza e le prestazioni di M1 e macOS Big Sur, il nuovo iMac si risveglia immediatamente dallo stato di ibernazione, le attività quotidiane risultano più veloci e fluide e le app vengono lanciate con una velocità sorprendente. In Safari, gli utenti possono navigare ancora più velocemente ed eseguire centinaia di schede contemporaneamente, mentre in Foto gli utenti possono scorrere rapidamente le modifiche alle proprie immagini. Con Apple Arcade, possono divertirsi con giochi esclusivi mentre si trovano sull’ampio display di iMac e gli utenti possono anche eseguire una varietà di app per iPhone e iPad direttamente sul loro iMac senza interrompere il loro flusso di lavoro. macOS offre anche potenti funzionalità iCloud e Continuity che consentono agli utenti di lavorare senza problemi su iMac, iPhone e altri dispositivi Apple. Il nuovo iMac offre la migliore esperienza grazie a macOS Big Sur. Il suo design raffinato porta un nuovo livello di potenza e bellezza e consente agli utenti di sperimentare al meglio lo spazioso display Retina 4.5K da 24 pollici. macOS Big Sur mette più controlli a portata di mano degli utenti ed è ricco di miglioramenti alle app chiave tra cui Safari, Messaggi e Mappe.

La potente CPU a 8 core in M1 utilizza la più potente soluzione ARM presenta sul mercato. La GPU a 8 core offre la grafica integrata più veloce mai vista in un personal computer. Se combinato con la sua architettura di memoria unificata ad alta efficienza e l’Apple Neural Engine a 16 core, il nuovo iMac 2021 offre prestazioni molto superiori rispetto ai modelli standard dell’iMac da 21,5 pollici, tra cui:

Prestazioni della CPU fino all’85% più veloci , così gli utenti possono esportare il loro progetto video preferito in iMovie più velocemente che mai, lavorare facilmente con enormi foto da 100 megapixel in Lightroom e compilare nuove app in Xcode in una frazione del tempo.

, così gli utenti possono esportare il loro progetto video preferito in iMovie più velocemente che mai, lavorare facilmente con enormi foto da 100 megapixel in Lightroom e compilare nuove app in Xcode in una frazione del tempo. Prestazioni GPU fino a 2 volte più veloci per alcune app come Affinity Photo e Photoshop e fino al 50% più veloci rispetto alla grafica discreta più potente nell’iMac da 21,5 pollici più veloce, consentendo agli utenti di eseguire il rendering delle modifiche in tempo reale o di aggiungere filtri complessi alle loro foto in un attimo.

per alcune app come Affinity Photo e Photoshop e fino al 50% più veloci rispetto alla grafica discreta più potente nell’iMac da 21,5 pollici più veloce, consentendo agli utenti di eseguire il rendering delle modifiche in tempo reale o di aggiungere filtri complessi alle loro foto in un attimo. La possibilità di modificare fino a cinque stream di filmati 4K o uno stream di filmati 8K , senza perdere un fotogramma in Final Cut Pro.

, senza perdere un fotogramma in Final Cut Pro. Apprendimento automatico fino a 3 volte più veloce nelle app che sfruttano il motore neurale a 16 core in M1.

Apple iMac 2021: la migliore fotocamera, microfoni e altoparlanti di sempre su un Mac

iMac è dotato di una videocamera FaceTime HD 1080p, la migliore in assoluto su un Mac, che offre video di alta qualità e prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione. iMac sfrutta anche l’Image Signal Processor nel chip M1 e il Neural Engine, migliorando la qualità dell’immagine della fotocamera con una migliore riduzione del rumore, una maggiore gamma dinamica e una migliore esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Quindi, sia che ci si connetta con la famiglia o durante una videochiamata mentre si lavora da casa, gli utenti appariranno sempre al meglio. Per completare la fotocamera, il nuovo iMac è dotato di un array di tre microfoni di qualità da studio per chiamate e registrazioni vocali più nitide, la migliore in assoluto su un Mac. I microfoni sono posizionati in modo da ridurre il feedback dal resto del sistema, mentre il beamforming direzionale consente loro di ignorare meglio il rumore di fondo e concentrarsi sulla voce di un utente. Di conseguenza, le conversazioni sono più naturali e le registrazioni sono cristalline.

Il nuovo Apple iMac 2021 offre anche il miglior sistema audio mai visto su un Mac. Ha due paia di woofer a cancellazione di forza affiancati per un’impressionante risposta dei bassi, riducendo al contempo le vibrazioni indesiderate. Ogni coppia è bilanciata con un tweeter ad alte prestazioni. Il risultato è un sistema audio a sei altoparlanti che produce un enorme palcoscenico con bassi potenti e articolati e medi e alti cristallini. Tutte queste innovazioni degli altoparlanti, insieme ad algoritmi avanzati, consentono a iMac di supportare l’audio spaziale durante la riproduzione di video con Dolby Atmos. Insieme al suo bellissimo display Retina 4.5K, iMac trasforma qualsiasi spazio in un’incredibile esperienza di visione di film.

Migliaia di app universali ora disponibili

Ora sono disponibili migliaia di app universali famose e potenti che sfruttano appieno M1 e macOS Big Sur, tra cui Photoshop, Twitter, Microsoft Office, Quicken, Slack, Affinity Publisher, Zappos, 1Password e DaVinci Resolve, con altri in arrivo ogni settimana . Con la potenza di M1 e macOS Big Sur e migliaia di app universali, iMac può trasformare un ufficio in un cinema, un soggiorno in un’aula, una cucina in una sala conferenze o brillare come il fulcro di uno spazio commerciale.

Apple iMac 2021: Touch ID arriva su iMac, insieme agli accessori abbinati ai colori

I clienti possono scegliere tra tre modelli di Magic Keyboard con splendidi involucri in alluminio abbinati ai colori di iMac. E per la prima volta, Touch ID arriva su iMac. Implementato in modalità wireless su Magic Keyboard, utilizza un componente di sicurezza dedicato sulla tastiera che comunica direttamente con Secure Enclave in M1, creando un canale crittografato per proteggere i dati delle impronte digitali degli utenti da un capo all’altro. Che si tratti di sbloccare il proprio Mac o di effettuare un acquisto con Apple Pay, gli utenti godono di un’esperienza veloce, facile e sicura. Inoltre, Touch ID funziona con Cambio rapido utente, quindi i clienti possono passare a un profilo utente diverso con la semplice pressione di un dito. I clienti possono anche scegliere Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, oltre al Magic Mouse con colori abbinati e al Magic Trackpad migliore del settore.

Connettività all’avanguardia per dati e dispositivi

Ogni Apple iMac 2021 è dotato di due porte Thunderbolt per trasferimenti di dati superveloci, offrendo ai clienti opzioni ad alte prestazioni per connettersi a più dispositivi, incluso il supporto per un display fino a 6K, come Apple Pro Display XDR, e Wi-Fi 6 che offre prestazioni wireless più veloci. La configurazione iMac a 8 core offre due porte USB-C aggiuntive e dispone anche di una porta Ethernet da 1 Gbps nell’adattatore di alimentazione.

Apple iMac 2021: il meglio per l’ambiente

Oggi, Apple è carbon neutral per le operazioni aziendali globali e, entro il 2030, prevede di avere un impatto climatico zero sull’intera azienda, comprese le catene di approvvigionamento manifatturiere e tutti i cicli di vita dei prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto, dalla raccolta dei materiali, alla produzione dei componenti, all’assemblaggio, al trasporto, all’uso da parte dei clienti, alla ricarica, fino al riciclaggio e al recupero dei materiali, sarà al 100% a emissioni zero.

Il nuovo iMac sta riducendo al minimo il suo impatto sull’ambiente, costruito utilizzando un involucro in alluminio a basso tenore di carbonio e stagno riciclato al 100% nella saldatura della sua scheda logica principale. Il cento per cento della fibra di legno nell’imballaggio viene riciclato o proviene da foreste gestite in modo responsabile. I magneti degli altoparlanti, del motore della ventola e del connettore di alimentazione sono realizzati con elementi di terre rare riciclati al 100%. iMac rimane privo di sostanze nocive e soddisfa gli elevati standard di efficienza energetica di Apple.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Apple iMac 2021 da 24 pollici può essere ordinato a partire da venerdì 30 aprile su apple.com e nell’app Apple Store. Inizierà ad arrivare ai clienti e sarà disponibile in alcuni punti vendita di Apple Store e tramite i rivenditori autorizzati Apple a partire dalla seconda metà di maggio. Ecco i prezzi:

iMac con GPU a 7 core parte da $ 1.299 (US) e $ 1.249 (US) per l’istruzione ed è disponibile in verde, rosa, blu e argento. È dotato di una CPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, Magic Keyboard e Magic Mouse.

per l’istruzione ed è disponibile in verde, rosa, blu e argento. È dotato di una CPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, Magic Keyboard e Magic Mouse. iMac con GPU a 8 core parte da $ 1.499 (US) e $ 1.399 (US) per l’istruzione ed è disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. È dotato di una CPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3 aggiuntive, Magic Keyboard con Touch ID, Magic Mouse ed Ethernet.

I clienti possono trovare gli stessi ottimi servizi di acquisto e supporto su apple.com e negli Apple Store. Le configurazioni di iMac in verde, rosa, blu e argento potranno essere acquistate direttamente presso gli Apple Store e tutti i colori saranno disponibili su apple.com. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci!