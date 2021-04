Asobo Studio, il team di A Plague Tale: Innocence al lavoro su di un nuovo gioco

Gli sviluppatori di A Plague Tale: Innocente, Asobo Studio, stanno attualmente cercando personale da impiegare nello sviluppo del loro nuovo gioco

Asobo Studio è stato impegnato a lungo con Microsoft Flight Simulator, che sta ancora ricevendo con regolarità nuovi contenuti tramite aggiornamenti, ma non per questo ha rinunciato ad avviare la produzione di un nuovo gioco. Il team sta attualmente cercando due animatori senior da impiegare in un progetto non ancora annunciato. Al momento non sappiamo se si tratterà di un sequel di A Plague Tale: Innocence, oppure di un qualcosa di completamente differente, ma speriamo di saperne di più nelle prossime settimane.

Asobo Studio: nuovo gioco in lavorazione

Tra le qualifiche richieste ai due animatori senior attualmente cercati da Asobo Studio troviamo un’eccellente conoscenza delle tecniche di animazione, oltre ad una buona conoscenza dell’anatomia umana. Il tutto confluirà nello sviluppo di un titolo AA o AAA. Come detto poco sopra, ancora non sappiamo se il tutto si tradurrà in un sequel di A Plague Tale: Innocence, ma dato il successo commerciale della produzione, capace di vendere oltre un milione di copie (dati a Giugno 2020), non è da escludere che possa essere questa la natura del nuovo gioco.

A corroborare l’eventualità ci hanno pensato alcuni rumor datati 2019, secondo i quali l’avventura di Hugo ed Amicia avrebbe avuto un sequel nel 2022, a cui si aggiunge la conferma della prosecuzione della partnership tra Asobo Studio e Focus Home. I lavori relativi a questa misteriosa produzione, pertanto, risultano assodati, ma per saperne di più dobbiamo attendere che le due compagnie si sbottonino ulteriormente al riguardo.

Staremo a vedere se A Plague Tale: Innocence avrà un sequel, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito.