AMD Ryzen 7000 “Zen 4” Data di lancio e lineup rivelate. Spettacolari rumor su AM4

Il 15 settembre 2022 AMD (qui per maggiori informazioni sull’azienda) farà il suo debutto con i suoi processori desktop Ryzen 7000 “Zen 4”. La strategia di lancio di questi chip è simile a quella della serie Ryzen 5000. L’azienda sta preparando una linea di lancio snella con solo quattro SKU. Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X e Ryzen 5 7600X. Queste SKU sostituiscono le 5950X, 5900X, 5800X e 5600X, che costituivano la precedente formazione di lancio.

AMD nella sua recente intervista con noi, ha chiarito che 16 core/32 thread è il numero massimo di core per la serie 7000, il che renderebbe il 7950X un tale chip. I conteggi principali delle altre SKU non sono noti. Tutti questi modelli sono integrati nel pacchetto Socket AM5, con interfacce PCI-Express Gen 5 e DDR5. Ma Le novità non finiscono qui.

Non solo AMD Ryzen 7000 “Zen 4”. Arriva anche AM4

Sebbene AMD ci abbia portato a credere che stia andando all-in con DDR5, rendendo Socket AM5 una piattaforma esclusiva per DDR5, stiamo sentendo una voce spettacolare che suggerisce il contrario. Apparentemente, l’azienda sta progettando processori Socket AM4 con chiplet “Zen 4”, possibilmente abbinati al cIOD esistente che supporta le interfacce PCI-Express Gen 4 e DDR4. La voce è emersa tra le fonti a valle della catena di approvvigionamento (rivenditori). Sembra che AMD non sia ancora convinta di poter puntare alla fascia più bassa del mercato con AM5 e non è sicura al 100% che la memoria DDR5 a prezzi accessibili arriverà in tempo.

I processori “Zen 4” + AM4 competerebbero con le schede madri con chipset Intel serie 600 con connettività DDR4 e PCIe Gen 4. Il problema è che puoi aggiornare la tua scheda madre Intel LGA1700 a una con DDR5 + PCIe Gen5 mantenendo il tuo processore, ma non puoi farlo con un processore AM4 Zen 4 (sei bloccato su AM4). AMD riesce ancora a vendere alcuni processori e quelli con piattaforme AM4 possono gioire.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo AMD Ryzen 7000 Zen 4 e dell’AM4? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).