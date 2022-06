Il nuovo piano lite eshoppingadvisor: lo strumento che aiuta i piccolissimi e-commerce ad aumentare le vendite

Il nuovissimo piano Lite è dedicato a tutti gli e-commerce che desiderano emergere e che hanno poco budget

eShoppingAdvisor è la prima guida di riferimento per lo shopping online sicuro e sostenibile, una piattaforma determinata a premiare gli e-commerce italiani di qualità. Gli e-commerce che utilizzano i servizi di eShoppingAdvisor oggi sono più di 6000, piccole e medie imprese che hanno deciso di accelerare ulteriormente il proprio business.

Negli ultimi mesi il team di eShoppingAdvisor, infatti, ha lavorato senza sosta per dare vita alla soluzione definitiva che aiuta concretamente i piccolissimi e-commerce italiani che desiderano aumentare la propria visibilità online.

Perché chi si è messo in gioco decidendo di aprire finalmente un e-commerce in Italia merita un reale sostegno per spiccare tra la concorrenza e ha bisogno di un aiuto tangibile per emergere nonostante i big del mercato, che ogni giorno operano cannibalizzando qualsiasi piccola realtà.

Da dove partire? Partire dai vecchi clienti per acquisirne di nuovi

Il nuovo PIANO LITE è un’occasione unica per i piccoli eCommerce italiani con un budget limitato, ideale per chi vende prodotti di nicchia, per chi ha iniziato da poco la propria avventura online e quindi ha bisogno della spinta giusta, per chi è un artigiano che ha deciso di portare la propria tradizione anche online, per chi vende prodotti tipici regionali difficili da trovare sugli scaffali della grande distribuzione.

eShoppingAdvisor ha pensato proprio a chi si trova in difficoltà quando si tratta di trovare metodi efficaci per incrementare la propria esposizione sul web: è nato uno strumento che automatizza la raccolta di recensioni certificate e che, di conseguenza, permette di ottenere traffico qualificato, conversioni ricorrenti e clienti sempre più fedeli, anche per chi al momento effettua un massimo di 20 ordini al mese.

La potenza del plugin eShoppingAdvisor

La potenza di questo strumento viene attivata tramite il PLUGIN eShoppingAdvisor per eCommerce: il miglior sistema automatico per raccogliere recensioni certificate.

Ogni volta che un utente effettua un ordine su un eCommerce, il sistema automatico di eShoppingAdvisor invia in automatico una richiesta via mail e WhatsApp richiedendo all’utente di scrivere una recensione sulla propria esperienza d’acquisto.

Con questa integrazione non solo si raccolgono in automatico recensioni certificate dei clienti tramite invito via email, ma anche tramite SMS e WhatsApp. Ogni cliente, infatti, può ricevere anche una richiesta di recensione automatica via WhatsApp. In questo modo raggiungere i clienti ovunque si trovino diventa davvero un gioco da ragazzi, che promette allo stesso tempo un 98% di tasso di apertura dei messaggi, un 76% in più di recensioni ricevute e fino al 15% in più di vendite

Una vetrina pubblica sotto agli occhi di 1.200.000 utenti

Su eShoppingAdvisor gli eCommerce possono mostrare i propri prodotti a più di 1.200.000 utenti. I prodotti verranno pubblicati in automatico e resi visibili a tutti gli utenti che cercano i migliori siti sul portale. L’aspetto migliore di questo servizio? Non c’è nessuna commissione sulle vendite: l’utente verrà indirizzato all’acquisto direttamente sul sito.

Lo strumento per mostrare e valorizzare il tuo e-commerce

Le recensioni che ogni eCommerce raccoglie in automatico non rimangono solo sulla propria vetrina pubblica: sarà possibile condividerle in automatico anche sul proprio sito eCommerce o sfruttarle sulle proprie pagine Social e sui canali di comunicazione dell’azienda.

I brand che espongono le recensioni dei propri prodotti hanno un tasso di conversione più alto del 15%.

Cosa ottengono gli e-commerce con il nuovo piano lite?

Questo servizio, in via del tutto eccezionale, ha zero costi di attivazione!

Si integra facilmente con tutte le principali piattaforme di eCommerce da WooCommerce a Prestashop, da Shopify a Magento, e ha vantaggi davvero unici nel settore.

Ecco cosa si ottiene con la sottoscrizione:

Vetrina pubblica per valorizzare il tuo eCommerce

Raccolta automatizzata delle recensioni certificate

Inviti via email & WhatsApp per richiedere recensioni

Validazione recensioni a cura del Team Editor: non avrai più recensioni fasulle, ogni feedback che ricevi viene esaminato manualmente dal nostro team

Sistema avanzato di risposta alle recensioni

Caricamento fino a 3 coupon sconto

Import dei prodotti sulla tua vetrina pubblica

Pagina “Recensioni” sul tuo sito

Analisi avanzate e invio statistiche mensili

Scopri subito il nuovissimo piano Lite e approfitta dell’esclusivo prezzo lancio, con lo sconto di 99 euro sull’attivazione!

Potenzia ora il tuo business!

Il piano LITE è pensato per piccoli eCommerce e permette di gestire l’invio di richieste di recensione fino a un massimo di 20 clienti al mese sia via mail, che via WhatsApp.

Il tuo eCommerce gestisce più di 20 ordini al mese? Scopri il piano PRO se il tuo eCommerce ha già una marcia in più e vuoi potenziare ulteriormente le tue performance!

Per l’e-commerce che vuole crescere ma non può vuole rischiare o non ha tanto budget

Scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze può essere un compito più difficile di quanto si possa credere, nel mondo online, infatti, è fin troppo facile sentirsi disorientati. Come fare quindi per trovare una soluzione che sia davvero efficace e possa realmente aiutare chi si trova bloccato?

A questa esigenza ha risposto eShoppingAdvisor che, grazie alla propria conoscenza capillare del mercato italiano basata su oltre il 70% degli e-commerce presenti sul territorio, ha identificato e strutturato uno strumento ritagliato su misura per i piccoli negozi online che desiderano crescere senza dover affrontare un investimento troppo importante o rischioso, per dargli finalmente la spinta giusta di cui hanno bisogno e aumentare la propria visibilità online, portando il proprio business al livello successivo.

La maggioranza dei piccoli negozi online il più delle volte non sa quanto budget dedicare alla promozione del proprio sito, o lo spende in modo non ottimale e non vede il ritorno sperato, finendo inevitabilmente in un tunnel di sfiducia verso il mercato e i fornitori di servizi: in questo modo si rischia di non investire veramente dove serve e nel modo opportuno.

Scopri subito tutti i servizi business di eShoppingAdvisor sul sito: eShoppingAdvisor.com/aziende.