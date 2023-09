Migliori App per editare video | Settembre 2023

In questa guida vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori app per editare video disponibili al momento sui dispositivi Android e iOS

Di sicuro a tutti sarà capitato qualche volta di voler modificare un video direttamente sul proprio smartphone. Finché vi limitate a fare qualche semplice taglio non dovreste avere problemi, ma la situazione è ben diversa se volete dedicarvi a progetti un po’ più complessi. In questi casi è necessario utilizzare una buona app per editare video e in questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori.

Adobe Premier Rush | Migliori App per editare video

Ovviamente non potevamo non cominciare con Adobe Premier Rush. Questa applicazione è disponibile sia per dispositivi Android che per iOS ed è in grado di offrirvi davvero tante opzioni per l’editing dei video.

Ad esempio è possibile velocizzare o rallentare un filmato, combinare diverse clip, aggiungere effetti sonori e inserire diverse grafiche. La versione base dell’app è totalmente gratuita ma, se avete bisogno di strumenti extra per i vostri progetti, potete pensare di iscrivervi ad uno dei vari abbonamenti premium offerti da Adobe.

iMovie | Migliori App per editare video

Può sembrare strano ma, se avete un iPhone, l’applicazione di iMovie potrebbe riuscire a soddisfare molte delle vostre esigenze in fatto di editing video. Infatti, nonostante sia gratuita e preinstallata su ogni iPhone, quest’applicazione è davvero ottima. Utilizzando iMovie potrete importare video e immagini direttamente dal vostro telefono per poi modificarli come preferite, andando anche ad aggiungere transizioni, filtri ed altri effetti. Inoltre l’interfaccia dell’App è davvero molto intuitiva e questo permette di utilizzarla con grande facilità.

Ovviamente iMovie non è adatta a creare progetti molto complessi ma, se dovete limitarvi a video abbastanza semplici, difficilmente troverete un’altra applicazione gratuita così comoda e intuitiva.

KineMaster | Migliori App per editare video

KineMaster è un’altra applicazione molto comoda per editare video sia su iOS che Android. Oltre ad avere le classiche funzioni di ogni buona app di questo tipo, possiede anche un gran numero di effetti particolari come ad esempio i filtri vocali.

Quello che differenzia maggiormente questa applicazione dalle altre però è la presenza di diversi template già pronti adatti a diversi scopi. Ad esempio ci sono template già impostati per i reels di Instagram, introduzioni di YouTube, Vlog e così via. Se cercate un’app comoda che vi permetta di realizzare facilmente delle tipologie specifiche di video, KineMaster potrebbe fare al caso vostro.

LumaFusion | Migliori App per editare video

Se iMovie non è abbastanza per i vostri progetti e avete bisogno di un’applicazione più potente per iPhone, allora LumaFusion è perfetta per voi. Quest’app rappresenta una delle migliori opzioni in assoluto per editare video su iPhone grazie alla sua comodità e alle tante opzioni offerte.

LumaFusion è in grado di supportare diversi tipi di aspect ratio per i video, supporta fino a 6 tracce video e audio in contemporanea, e presenta anche numerosi effetti, transizioni e tracce audio che possono essere combinati a piacimento. Inoltre LumaFusion vi permette anche di editare i video sia tenendo il telefono in verticale che in orizzontale e vi permette di passare facilmente da una modalità all’altra. Ovviamente tutte queste feature hanno un costo, dato che non esiste alcuna versione gratuita di quest’app. Se però avete bisogno di uno strumento per creare video più avanzati su iPhone, difficilmente troverete un’applicazione con un miglior rapporto qualità prezzo.

PowerDirector | Migliori App per editare video

Se siete abituati a modificare i video utilizzando delle classiche timeline orizzontali, PowerDirector potrebbe fare al caso vostro. Questa applicazione si presta meglio ad essere utilizzata su telefoni con schermi molto grandi o tablet e vi permetterà di accedere ad una libreria con oltre 4000 template personalizzabili per creare rapidamente ogni tipo di video. Inoltre l’app possiede molte funzioni utili come un pannello di controllo per modificare precisamente la saturazione dei colori e uno stabilizzatore in grado di migliorare la qualità dei video più traballanti.

La versione base di PowerDirector è gratuita, ma volendo potete sottoscrivere un abbonamento premium con un costo mensile variabile. Tra i vari vantaggi offerti dalla versione a pagamento, uno di quelli più utili è sicuramente il libero accesso ad una ricca libreria di immagini royalty-free ad alta qualità.

Un mare di opzioni per l’editing video!

Queste sono alcune delle migliori app per editare i video presenti al momento sugli store Apple e Android.

AdobePremier Rush

iMovie

KineMaster

LumaFusion

PowerDirector

