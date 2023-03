Anteprima Resident Evil 4 Remake: il nuovo classico di Capcom

In questa anteprima condivideremo con voi le nostre prime impressioni su Resident Evil 4 Remake, il nuovo survival horror targato Capcom

Se siete degli amanti degli horror di sicuro sarete impazienti di giocare Resident Evil 4 Remake, il nuovo rifacimento dello storico titolo Capcom. Ormai all’uscita del gioco manca davvero poco, ma nonostante ciò la compagnia ha deciso comunque di pubblicare una demo per permettere a tutti di provarlo in anticipo. Ovviamente anche noi abbiamo giocato la nuova versione di prova di Resident Evil 4 Remake e in questa anteprima condivideremo con voi le nostre prime impressioni.

Un piccolo assaggio – Anteprima Resident Evil 4 Remake

La demo di Resident Evil 4 Remake purtroppo ci ha permesso di provare solamente una breve sezione di gioco, ma almeno rappresentava una parte molto importante del titolo originale. Durante la nostra prova infatti abbiamo potuto giocare liberamente dall’arrivo di Leon a Valdelobos fino al grande scontro nel centro del villaggio. Durante questo breve tragitto ovviamente abbiamo ampiamente provato il gameplay (di cui parleremo meglio in seguito), ma abbiamo anche avuto modo di assaporare la narrazione di questo remake.

Queste prime sezioni di gioco infatti ci hanno permesso di assistere ad un paio di cutscenes che, oltre ad introdurci alla storia, ci hanno anche rassicurato sull’atmosfera del titolo. Nonostante sia a tutti gli effetti un horror, Resident Evil 4 ha sempre avuto un mood un po’ sopra le righe e per fortuna sembra che la cosa non sia cambiata affatto. Già dalle prime battute di Leon infatti è facile capire che, proprio come l’originale, anche il remake non ha intenzione di prendersi troppo sul serio.

Maestro del coltello – Anteprima Resident Evil 4 Remake

Ai suoi tempi Resident Evil 4 ha posto le basi di quelle che poi sono diventate le meccaniche tipiche degli shooter in terza persona ma, ovviamente risulta ben lontano dagli standard qualitativi moderni. Per questo motivo Capcom ha modificato sensibilmente il sistema di mira del gioco, rendendolo molto più simile a quello utilizzato nei remake di Resident Evil 2 e 3. Ovviamente però sono stati mantenuti anche gli elementi caratteristici dell’originale quarto capitolo, primo fra tutti il contrattacco. Colpendo i nemici in punti specifici oppure indebolendoli a sufficienza è infatti possibile stordirli brevemente per poi atterrarli con un letale colpo ravvicinato.

Il remake di Resident Evil 4 però sembra non essersi limitato solamente ad ammodernare le feature dell’originale, ma ne ha anche aggiunte di nuove. Durante la nostra prova infatti abbiamo avuto modo di provare ampiamente tutto ciò che ruota attorno al nuovo coltello di Leon. Nell’originale Resident Evil 4 quest’arma aveva il solo scopo di infliggere danni ai nemici senza sprecare munizioni, mentre nel remake invece gioca un ruolo molto più importante. Adesso infatti, premendo il pulsante corrispondente al momento giusto, è possibile anche usarlo per deflettere gli attacchi dei ganados. Inoltre, se un nemico dovesse colpirvi con una presa, potrete utilizzare il coltello per liberarvi molto più in fretta.

La meccanica dei parry è davvero molto utile e divertente, ma ovviamente presenta un costo. Nel remake infatti il coltello avrà una durabilità che si ridurrà in base al modo in cui lo utilizzerete. Pugnalare i nemici e deviare i colpi base consumerà poca resistenza, mentre bloccare attacchi più potenti come i fendenti di una motosega ne consumerà molta di più. Se la durabilità dovesse raggiungere lo zero il coltello si romperà e finché non lo riparerete non potrete più utilizzarlo. Questa scelta ci è sembrata davvero molto azzeccata, dato che in questo modo i giocatori non avranno la possibilità di abusare di questo potentissimo strumento. Inoltre le nuove possibilità offerte dal coltello potrebbero portare anche a nuovi tipi di potenziamenti e, probabilmente, a bossfight completamente diverse, ma per saperne di più in merito dovremo prima provare il gioco completo.

Un altro passo avanti – Anteprima Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è un titolo cross gen, ma nonostante ciò è riuscito comunque a lasciarci a bocca aperta. Graficamente infatti il gioco risulta davvero spettacolare, specialmente se lo paragoniamo alla sua versione originale (ma anche ad alcuni degli ultimi capitoli della serie). In particolare siamo rimasti estasiati dall’incredibile cura nei modelli e dall’altissima qualità dell’illuminazione. In più anche le animazioni ci sono sembrate di altissima qualità, ma per giudicare appieno dovremmo sicuramente giocare più a lungo.

Il titolo inoltre si comporta abbastanza bene per quanto riguarda il lato tecnico. Durante la nostra prova (avvenuta su PS5) abbiamo avvertito dei lievi cali di frame anche in modalità prestazioni ma fortunatamente non erano particolarmente fastidiosi. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che abbiamo provato una demo e probabilmente nel gioco completo ci sarà una maggiore stabilità.

Ci teniamo infine a menzionare l’ottimo modo in cui il gioco sfrutta il DualSense di PlayStation. I grilletti adattivi hanno contribuito a rendere più realistiche le armi da fuoco ma quello che ci ha soddisfatto maggiormente è sicuramente il feedback aptico. Camminare su terreni diversi infatti ci ha permesso di sentire delle sensazioni ben distinte e, se questa feature verrà sfruttata appieno per tutto il gioco, di sicuro l’esperienza complessiva ne gioverà.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra anteprima in cui diamo un giudizio sulla demo di Resident Evil 4 Remake. Per quanto breve, questa prova del nuovo titolo di Capcom ci ha permesso di comprendere meglio alcuni aspetti, specialmente quelli relativi al gameplay. Nel corso della demo infatti abbiamo potuto provare a fondo i parry con il coltello, una nuova meccanica molto divertente che contribuisce a rendere gli scontri con i ganados ancora più complessi. Inoltre siamo rimasti molto soddisfatti anche del comparto grafico e delle poche informazioni legate alle narrazione che abbiamo assimilato. Insomma, nonostante qualche piccola incertezza tecnica, questa demo si è dimostrata molto convincente e se il gioco completo si manterrà su questa linea siamo sicuri che i videogiocatori non resteranno delusi.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.