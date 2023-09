TCL: annunciato il lancio della nuova serie di smartphone NXTPAPER

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie di smartphone TCL NXTPAPER ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il modello TCL 40 NXTPAPER 5G è progettato per i professionisti che necessitano di connettività veloce e un’esperienza visiva confortevole. Con un display HD+ NXTPAPER da 6,6 pollici, 256GB di ROM e 6GB di RAM espandibili, questo dispositivo è ideale per la lettura prolungata e la gestione dei documenti . La fotocamera principale da 50MP e la fotocamera frontale da 8MP lo rendono versatile per le esigenze aziendali e personali.

Il modello TCL 40 NXTPAPER è progettato per offrire un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Con un display FHD+ da 6,78 pollici, doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS. La fotocamera selfie da 32MP e la versatile fotocamera posteriore a tripla lente consentono di catturare dettagli sorprendenti .

La tecnologia proprietaria di visualizzazione NXTPAPER è stata ampiamente acclamata dai consumatori e dai media ed è ora disponibile su smartphone Android. Il CEO di TCL Communication, Aaron Zhang, ha sottolineato l’importanza di questo lancio . Affermando che il dispositivo combina il comfort di una lettura su carta con le convenienze della tecnologia moderna; mantenendo così l’impegno di TCL nel fornire prodotti innovativi e in costante evoluzione per soddisfare le esigenze dei consumatori.

