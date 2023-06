Deadpool 3: Ben Affleck sul set, sarà di nuovo Daredevil?

Secondo alcuni fonti esterne; il noto attore Ben Affleck è stato avvistato recentemente attorno al set del nuovo capitolo di Deadpool 3. Notizia che ha subito alimentato le più bizzarre ipotesi da parte dei fan; tra cui il suo ritorno nei panni di Daredevil.

Sebbene non siano ancora giunte conferme o smentite da parte dell’attore Ben Affleck, riguardo la possibile apparizione di Daredevil, nel prossimo capitolo di Deadpool 3; sono stati confermati i vari cameo previsti per i supereroi Marvel, precedentemente apparsi nel film della 20th Century Fox.

Ben Affleck is rumoured to be in ‘DEADPOOL 3’, possibly reprising his role as Matt Murdock.

The film is rumoured to be a multiverse story.

— One Take News (@OneTakeNews) June 23, 2023