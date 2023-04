The Sympathizer: Robert Downey Jr. nel trailer della miniserie

Robert Downey Jr. è irriconoscibile nel primo trailer della miniserie The Sympathizer di Park Chan-wook, trasmessa da HBO dal 2024

Il thriller di spionaggio The Sympathizer è l’adattamento tv dell’omonimo romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen e vedrà come protagonista Robert Downey Jr.. L’attore si mostra nel primo trailer della serie che arriverà su HBO nel 2024, ed è davvero irriconoscibile. Co-showrunner della serie sono Park Chan-wook (Old Boy, Decision to Leave) e Don McKellar, con il primo che ha diretto anche i primi tre episodi.

Tra le tante novità mostrate da Warner Bros. Discovery durante l’evento stampa per la presentazione del nuovo servizio di video in streaming Max, c’è anche il primo trailer di The Sympathizer, la miniserie adattamento dell’omonimo romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen. Sembra che nella serie Robert Downey Jr. interpreta più ruoli, ma non sappiamo molti altri dettagli sulla serie, in arrivo l’anno prossimo.

La trama e il trailer di The Sympathizer

The Sympathizer (in Italia conosciuto con il titolo Il Simpatizzante edito da Neri Pozza) è un romanzo thriller di spionaggio ma anche un racconto satirico sugli sforzi compiuti da una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e del suo conseguente esilio negli Stati Uniti. Nel cast della miniserie saranno presenti Hoa Xuande (Cowboy Bebop) nei panni della spia al centro della storia, Sandra Oh (Grey’s Anatomy) una femminista asioamericana, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Kieu Chinh e Nguyen Cao Ky Duyen. Robert Downey Jr. – che è anche produttore esecutivo del progetto – interpreterà invece diversi ruoli secondari, tutti antagonisti che rappresentano diverse facce del potere americano: un membro del Congresso, un agente della CIA e un regista di Hollywood, tra gli altri. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questo futuro progetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.