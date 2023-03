Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i cinque migliori film con protagonista Brendan Fraser, che si è aggiudicato la statuetta come miglior attore agli Oscar 2023

La notte degli Oscar 2023 ha proclamato Brendan Fraser come miglior attore per la sua magistrale interpretazione in The Whale, un film in cui è stato così tanto acclamato da far nascere anche un neologismo: Breinassence. La rinascita di Brendan, se così vogliamo definirla, dopo un periodo di buio assoluto che è culminato nel 2018, quando l’attore accusò l’ex presidente della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Philip Berk, di molestie sessuali avvenute nel 2003. Ed è proprio per questo motivo che, nonostante la candidatura ai Golden Globes 2023, non si è minimamente presentato alla cerimonia.

Prima e dopo: i cinque migliori film con Brendan Fraser

A seguito di questa denuncia, l’attore si ritirò a vita privata affrontando un lungo periodo di assenza dalla scena pubblica e affrontando tutto ciò che il passato gli aveva posto davanti. Fra i tanti problemi fisici dovuti alle varie acrobazie effettuate sui set e la depressione conseguente le presunte molestie, Fraser è stato fuori dai set per più di dieci anni. Per poi ritornare e dimostrare al mondo esattamente quanto vale come attore, con una performance… da Premio Oscar.

Brendan Fraser era molto noto alla fine degli anni Novanta, quando l’uomo aveva esattamente tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio Divo: bello, carismatico, patriottico e terribilmente simpatico. In questo articolo vogliamo ripercorrere con voi quali sono stati i suoi cinque migliori film dall’inizio della carriera, in un ordine non esattamente logico, ma random. Tranne che per la prima, forse scontata, posizione. Scopriamo dunque quali sono i migliori film con Brendan Fraser!

5 – 110 e lode (1994) | Brendan Fraser: i cinque migliori film

Con il titolo originale With Honors, 110 e lode è un film del 1994 diretto da Alek Keshishian. Fraser ha condiviso il set con Joe Pesci, Moira Kelly, un giovanissimo Patrick Dempsey, Josh Hamilton e Gore Vidal, in questa commedia drammatica da fine anni ’90 in cui uno studente universitario vuole laurearsi con il massimo dei voti (title drop) ad Harvard. Accade però un imprevisto: la sua tesi completa cade per sbaglio nelle mani di un clochard e Fraser, nei panni di Monty Kessler, dovrà soddisfare ogni sua richiesta per riaverla indietro.

4 – Viaggio al centro della terra (2008) | Brendan Fraser: i cinque migliori film

Con il titolo originale Journey to the Center of the Earth, Viaggio al centro della Terra è un film del 2008 diretto da Eric Brevig. Come palese, la pellicola è ispirata al romanzo di Jules Verne e si pone quasi come seguito dell’ominimo film del 1959 di Henry Levin. Fu particolarmente d’impatto perché utilizzava la tecnologia del 3D e, in effetti, gli unici elementi “reali” e non digitalizzati della pellicola erano proprio gli attori. Il cast, oltre che da Fraser, vantava personalità come Anita Briem, Josh Hutcherson e Seth Meyers.

3 – The Quiet American (2002) | Brendan Fraser: i cinque migliori film

The Quiet American è un film del 2002 diretto da Philip Noyce ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Graham Green, già portato sul grande schermo nel 1958 da Mankiewicz. La storia narra del giornalista inglese Thomas Fowler, interpretato da Michael Caine, che viene inviato dal Times a Saigon durante la prima guerra d’Indocina, nel 1954. L’uomo conosce sul posto Alden Pyle, interpretato proprio da Fraser, un americano che si trova in Vietnam per scopi umanitari e si innamora della ragazza che vive con Fowler. Una pellicola piena di colpi di scena e che è forse la più interessante dei primi anni 2000 dell’attore.

2 – La Mummia (franchise) | Brendan Fraser: i cinque migliori film

Quello della Mummia è il franchise più riconducibile a Brendan Fraser ed è composto da tre pellicole uscite a diversi anni di distanza: La Mummia (1999), La Mummia – Il ritorno (2001) e La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008). In tutte e tre le pellicole Fraser interpreta Rick O’Connel, un avventuriero statunitense ex ufficiale della Legione straniera francese, che inizia le sue avventure accanto ad Evelyn Carnahan, interpretata da Rachel Weisz, giovane ed ingenua bibliotecaria ed egittologa, che lo accompagnerà nel corso di tutti e tre i film. Dal franchise de La Mummia nacque poi quello de Il Re Scorpione, con protagonista The Rock.

1 – The Whale (2022) | Brendan Fraser: i cinque migliori film

Prima posizione, come dicevamo in apertura, fin troppo scontata. The Whale è un film del 2022 diretto da Darren Aronofsky ed adattamento dell’omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter, anche autore della sceneggiatura del film. Fraser interpreta Charlie, un professore d’inglese affetto da grave obesità e terribilmente solitario, che vuole riallacciare i rapporti con la figlia adolescente. I due non si vedono ormai da otto anni e, per convincerla, Charlie le propone di passare del tempo insieme per riscrivere un tema scolastico. Non vogliamo rivelarvi oltre: guardatelo. Non ve ne pentirete.

Buona visione!

E questi erano, secondo noi, i cinque migliori film da recuperare di Brendan Fraser. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

