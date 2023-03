WWE 2K23: ora disponibile con WarGames e altre novità

Il nuovo capitolo videoludico dedicato al wrestling, WWe 2K23, è ora disponibile con WarGames e altre novità. Scopriamo i dettagli

Oggi 2K ha annunciato che la Icon Edition e la Deluxe Edition di WWE 2K23, il nuovo capitolo della conclamata serie di videogiochi WWE, sviluppato da Visual Concepts, sono disponibili in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. La Standard Edition e Cross-Gen Edition saranno disponibili venerdì 17 marzo 2023.

Tutte le novità introdotte, insieme a WarGames, con WWE 2K23

Il nuovo capitolo pubblicato da 2K Sports presenta una serie di nuove caratteristiche e di miglioramenti alle modalità più amate dai fan. Prima fra tutte è ovviamente WarGames. Questa nuova modalità offre tantissima azione con combattimenti 3 vs 3 e 4 vs 4 per giocatore singolo o multiplayer all’interno di due ring affiancati, circondati a loro volta da una doppia gabbia d’acciaio.

Altra importante novità riguarda MyGM che vanta cinque nuovi GM, tra cui Xavier Woods, Tyler Breeze, Eric Bischoff, Kurt Angle e Mick Foley, e due nuovi marchi, tra cui NXT 2.0 e WCW. A questi si aggiungono poi sette nuovi tipi di match, più titoli, gioco infinito con più stagioni e sfide, progressione nella Hall of Fame, colpi di scena che possono cambiare il modo in cui un GM affronta la pianificazione del proprio show e un nuovo cast di talenti potenziati. Il tutto per un massimo di quattro giocatori.

Il nuovo capitolo presenta un roster di 201 Superstar nuove e di ritorno. Inoltre, le versioni Ruthless Aggression di John Cena, Batista, Randy Orton e Brock Lesnar sono incluse nella Deluxe Edition e nella Icon Edition. Oltre al classico metodo di schiacciamento dei pulsanti, è disponibile una nuova meccanica di gioco per lo schienamento, che offre maggiore accessibilità e un’opzione alternativa per i giocatori.

Se 201 Superstar non dovessero essere abbastanza, la società statunitense facente parte del gruppo di Take Two ha predisposto cinque pacchetti di aggiornamenti con contenuti aggiuntivi. Questi usciranno a scadenze regolari da dopo il lancio fino ad agosto, per un totale di 24 nuove Superstar in arrivo nei prossimi mesi.

Ovviamente ci sono anche tante altre novità, ma quelle ve le lasceremo scoprire giocando. Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo di WWE 2K? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo videoludico, continuate a seguire tuttotek.it! Se invece siete alla ricerca di qualche sconto per questo titolo, vi consigliamo di dare uno sguardo su Kinguin.

