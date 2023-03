Il frutto della Tarda Estate: svelata l’uscita nei cinema italiani!

Tramite comunicato stampa, Trent Film ha annunciato l’uscita nei cinema italiani de Il frutto della Tarda Estate, film che ha rappresentato la Tunisia agli Oscar 2023: ecco il trailer

Trent Film ha annunciato che Il frutto della tarda estate di Erige Sehiri arriverà nelle sale italiane dal 23 marzo sotto sua distribuzione. La pellicola verrà proiettato come film di apertura della 32° edizione del FESCAAAL (Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina) in data domenica 19 marzo presso il Cinema Fondazione Prada a Milano. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2022, proiettato al 45° Festival di Toronto nella sezione Contemporary World Cinema e al Palm Springs International Film Festival 2023, il film è stato premiato al workshop Final Cut in Venice alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ed è stato selezionato dalla Tunisia agli Oscar 2023 come Miglior Film Internazionale, collezionando oltre 25 selezioni in molti dei festival internazionali più prestigiosi.

La regista franco-tunisina Erige Sehiri, qui al suo primo film di finzione, dirige una storia immersa nella luce calda dell’estate che parla di solidarietà femminile, resistenza contro la tradizione patriarcale e conflitto tra generazioni, ambientata in un suggestivo frutteto tunisino dove un gruppo di donne e ragazze si dedica alla raccolta dei fichi al termine della stagione estiva. Durante la giornata il frutteto diventa teatro di emozioni, un luogo dove transitano i sogni e le speranze di una generazione moderna e più libera, accanto ad una precedente più sconsolata, ancorata alle tradizioni. Con l’occasione, Trent Film ha anche divulgato il trailer ufficiale, che vi lasciamo qua sotto!

Il frutto della tarda estate: dagli Oscar all’uscita nei cinema italiani!

“Il frutto della tarda estate” è un film in cui ogni stereotipo della donna velata viene rovesciato da un’ottica moderna aderente alla realtà (le attrici e gli attori sono tutti non professionisti che spesso portano sullo schermo le loro storie personali), in cui il lavoro estivo nei campi non è solo costrizione e fatica, ma anche affrancamento: un’occasione per ritrovarsi e raggiungere insieme un sogno di libertà.

Confermata l’uscita anche nei cinema italiani de Il frutto della tarda estate, una pellicola che abbiamo sempre ritenuto interessante e che non vediamo l’ora di recuperare sul grande schermo. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.