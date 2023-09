Anime Breakfast Top: i dieci migliori anime sullo sport

Quali sono i migliori anime sullo sport? In questo periodo estivo di campionati europei e mondiali, esploriamo i migliori dieci anime sullo sport, scopriteli in questa nuova puntata di Anime Breakfast

In questo nuovo episodio di Anime Breakfast ci facciamo cogliere dal vento sportivo che ha caratterizzato quest’estate, con i Mondiali di nuoto, di atletica, di basket e gli Europei di volley maschile e femminile, tra l’altro con luogo proprio in Italia.

E quale miglior modo per celebrare questi eventi sportivi se non con un Anime Breakfast Top? Un episodio che esplorerà insieme a voi i dieci migliori anime sullo sport di sempre. La premessa doverosa è che non si tratterà di una classifica, in quanto sarebbe davvero molto difficile da stilare.

Anche se comunque tutti noi abbiamo un preferito, negli anni sono stati molti gli anime sportivi che hanno segnato in qualche modo quel tipo di generazione e che quindi meritano di essere visti. Dopo l’avvincente Anime Breakfast di qualche settimana fa in cui abbiamo esplorato il mondo del VS ovvero Goku VS Vegeta, iniziamo qui una nuova sfida, questa volta, sportiva.

I dieci migliori anime sullo sport | Slam Dunk

Questa non è una classifica, ma ci tocca iniziare con una serie animata di tutto rispetto e che proprio in questo 2023 è tornato alla ribalta grazie ad un film dedicato trasmesso nelle sale cinematografiche.

Si tratta di Slam Dunk, anime dedicato al mondo del basket con protagonisti degli adolescenti che con difficoltà riescono a stare all’interno delle convenzioni sociali.

Si ritrovano però tutti nel campo da basket a giocare il campionato scolastico, con un focus particolare attorno al protagonista Hanamichi che ci porta all’interno della narrazione e che più di tutti è un adolescente violento e svogliato. Slam Dunk è adatto a un pubblico adolescente e adulto, ha una comicità travolgente, piuttosto cinica e personaggi intensi, pronti a sacrificarsi sul campo per un obiettivo comune.

I dieci migliori anime sullo sport |Mila e Shiro

Come avevamo già scritto in un episodio del nostro Anime Breakfast Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo è un anime che seppur datato ha segnato due generazioni portando tanti giocatori e giocatrici di volley professionisti ad avvicinarsi a questo sport.

Mila sogna di diventare giocatrice di volley per professione e giocare nella Nazionale, si allena duramente e incontra compagne di gioco con cui condivide questo sogno, tra queste Kaori, abile alzatrice, Nami, bravissima in difesa.

In questo anime non manca l’ingrediente amoroso e quindi l’incontro di Mila con Shiro, anche lui aspirante giocatore di volley.

I dieci migliori anime sullo sport | Holly e Benji

Rimaniamo negli stessi anni, ovvero nei primi anni ’80, quando in parallelo al volley c’è un altro anime che fa innamorare di uno sport, in questo caso del calcio e si tratta di Holly e Benji.

Così amato da quella generazione che è diventato in questi anni anche una nuova serie reboot, Capitan Tsubasa, del 2018 che a differenza della serie animata originale riprende i nomi originali giapponesi dei personaggi e rispolvera la storia con una grafica più dinamica, attuale e dai colori più vivi.

Questo anime è noto per i suoi tempi di gioco infiniti, il campo da calcio in collina mentre i giocatori corrono, il pallone che diventa ovale quando viene calciato e azioni in grado di durare due episodi interi. Ma proprio questo è ciò che ha reso questo anime unico nel suo genere.

I dieci migliori anime sullo sport | Blue Lock

Sempre nell’ambito del calcio per la generazione attuale, comunque diversa da quella degli anni ’80, c’è un anime che ha ricevuto un grande successo di pubblico: Blue Lock.

Uno degli anime più seguiti sulla piattaforma Crunchyroll, è attuale perché si riferisce proprio a quando il Giappone viene eliminato dai mondiali del 2018 e alla necessità da parte della Federazione di creare un programma che formi i giocatori migliori e anche i più competitivi ed egoisti.

Si crea quindi una sorta di prigione, in cui 300 giocatori promettenti iniziano questo allenamento. Siamo ben lontani dai valori che fondano gli anime degli anni ’80 sullo sport e proprio per questo si tratta di un anime interessante e da tenere d’occhio.

I dieci migliori anime sullo sport | Prince of tennis

Non poteva mancare anche un anime sul tennis e oltretutto molto ben riuscito, si tratta di Prince of tennis, del 1999 che rispetta i classici canoni della narrazione animata giapponese. Abbiamo un protagonista, Ryoma, promettente stella del tennis che dopo aver vinto tanti tornei negli Stati Uniti, torna ad allenarsi in Giappone, all’interno di una scuola.

Un anime composto da molti episodi, incentrato sull’azione sportiva, sui colpi del tennis e alternato da una buona dose comica.

I dieci migliori anime sullo sport | Rocky Joe

Qui si apre il sipario per un anime cult sullo sport e in particolare sulla boxe, parliamo di Rocky Joe che ha segnato una generazione intera, anche al di fuori del pubblico amante degli anime.

L’anime è stato prodotto negli anni ’70, tratto dai manga di fine anni ’60 ed è incentrato proprio su Joe, ragazzo di periferia, che vagabonda tra i bassifondi che a causa di un incontro fortuito inizia ad essere allenato per diventare un grande pugile.

Rocky Joe è un anime senza fronzoli, piuttosto diretto su quella che è la reale situazione del protagonista che ha una strada lunga davanti per liberarsi dai fantasmi del suo passato. Rocky Joe è un cult da non perdere!

I dieci migliori anime sullo sport | Re – Main

Un altro anime molto interessante è Re-Mai, recente perché è del 2021 e disponibile anche on demand su Prime Video per tutti gli abbonati.

Parte interessante di questo anime è anche il fatto che è incentrato sul mondo della pallanuoto, seguendo le vicende del protagonista Minato. Minato è vittima di un incidente che lo ha portato a rimanere in coma per sei mesi e svegliarsi perdendo la memoria degli ultimi anni.

Quindi, si deve ricostruire relazioni, amicizie e così anche il suo rapporto con la pallanuoto, ragionando se continuare la carriera agonistica oppure no. Un anime, che mescola dramma ad azioni sportive di uno sport mai affrontato prima in questo ambito.

I dieci migliori anime sullo sport | Kuroko Basket

Torniamo in ambito Basket, con un anime più recente rispetto a Slam Dunk e che quindi risulta attuale per quanto riguarda grafica e stile di narrazione.

Un anime che non riesce a superare il precedente che abbiamo già nominato, ma che comunque ha avuto un buon successo dalla sua distribuzione nel 2012. Kuroko’s Basketball lo possiamo trovare su Netflix e segue le vicende di un protagonista, Kuroko, che è di carattere un outsider, quindi diverso dal classico campione dello sport a cui siamo abituati.

Infatti il suo essere “ombra” e invisibile agli altri è ciò che lo ha fatto diventare celebre nei campionati scolastici perché utilizzato per distrarre gli avversari.

I dieci migliori anime sullo sport | Ping Pong the Animation

Una perla da non perdere che si può trovare su Crunchyroll è Ping Pong The Animation. Proprio cos’, un anime sul ping pong, che non poteva mancare nel ventaglio degli sport giapponesi e che è piuttosto interessante proprio perché diverso da quello che siamo abituati a vedere.

I protagonisti sono Tsukimoto e Hoshino due amici di infanzia, entrambi appassionati di ping pong e molto diversi caratterialmente.

Il primo è chiuso e introverso, il secondo è l’eroe sportivo tipico degli anime giapponesi. La grandezza di questo anime sta nel fatto che è molto psicologico e non solo incentrato sull’atto sportivo, ma lo utilizza come pretesto per entrare nel vivo delle dinamiche giovanili e della psicologia dei protagonisti.

I dieci anime migliori sullo sport | Haikyu

Si chiude questo elenco con un anime recente, del 2014 incentrato sul mondo del volley maschile che può creare un buon parallelo di confronto con l’anime storico su cui ci siamo già suffermati, Mila e Shiro.

Haikyu!! ha come protagonista Shoyo Hinata che dopo aver assistito ad una partita di volley del liceo, è determinato a diventare un campione in questo sport.

Un anime che non tratta solo di azioni sportive, ma si prende il tempo per entrare nella psicologia dei personaggi.

La nostra top dieci, stilata con molta fatica, si conclude qui, fateci sapere cosa ne pensate e se ci sono altri anime sportivi che meritano di essere in questa speciale lista. Ovviamente, alcuni abbiamo dovuto sacrificarli, ma ciò non significa che sono comunque anime sullo sport di grande qualità.

