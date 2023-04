The First Slam Dunk è nuovo film che si basa su Slam Dunk, manga e anime giapponese di grande successo, che dopo essere uscito in Giappone e in Cina, si appresta ad uscire anche in Italia: in attesa del film in Italia ripercorriamo l’anime originale e il motivo per cui è diventato così popolare

The First Slam Dunk è il nuovo film basato su Slam Dunk, un manga giapponese diventato poi un anime che ha avuto molto successo negli anni in cui è stato trasmesso, ovvero tra il 1993 e il 1996. Una serie TV anime che ha tradotto il manga originale in centouno episodi, e ha prodotto anche quattro film, che approfondivano alcune storie e fatti che negli episodi erano appena accennati. A distanza di molti anni, arriva anche in Italia questo nuovo film, che è già uscito in Giappone il 3 dicembre 2022 vincendo anche il premio di miglior film di animazione.

The First Slam Dunk: in attesa del film in Italia | il trailer

L’attesa per l’arrivo nelle sale italiane è molto alta, perché il successo avuto in Asia sicuramente fa alzare di molto le aspettative, oltre al fatto che sono passati molti anni dall’uscita degli ultimi episodi di Slam Dunk e la nostalgia è tanta. Ma andiamo con ordine, perché Slam Dunk ha avuto così tanto successo? Si tratta di un anime molto apprezzato anche dal pubblico che generalmente non li segue e che a distanza di tanti anni rimane ancora uno dei migliori prodotti. La trama sicuramente è uno degli elementi di forza: al centro c’è lo sport, in particolare il basket, all’interno di una squadra di liceo senza una grande gloria di vittoria alle spalle o grandi talenti. Si tratta di elementi che rendono un anime forte secondo la tradizione giapponese, ovvero lo sport e il fatto che i suoi protagonisti sono giovani che devono guadagnarsi le vittorie, con il duro lavoro, i sacrifici e non solo con il talento fine a se stesso.

The First Slam Dunk: in attesa del film in Italia | la forza di Hanamichi e la sua squadra

E il protagonista Hanamichi Sakuragi racchiude proprio queste caratteristiche, perché è un ragazzo pieno di rabbia che trascorre le giornate a rimanere coinvolto in risse e altri pasticci, che odia il basket. Però nel primo episodio dell’anime, si ritrova in una palestra per conquistare Haruko, sorella di Akagi, capitano della squadra di basket della scuola, lo Shohoku. Proprio per conquistarla decide di unirsi alla squadra, che sta passando un momento difficile, con poche vittorie e pochi giocatori di spicco, a parte lo stesso Akagi. Dal suo ingresso in squadra, iniziano ad unirsi altri personaggi e suoi compagni, Kaede Rukawa, Ryota Miyagi, Hisashi Mitsui. Loro vanno a comporre la squadra nuova dello Shohoku, che non ha nulla da perdere ma solo da dimostrare, partendo da zero non solo sul campo, ma anche nella vita personale, dato che gran parte dei giocatori ha come obiettivo quello di condurre una vita migliore. Questi personaggi sono sicuramente la base di questo anime, perché sono di base drammatici, sempre sull’orlo di compiere la scelta sbagliata, si sono salvati grazie al basket e su quello sport ripongono tutte le loro energie e speranze.

The First Slam Dunk: in attesa del film in Italia | Ryota Miyagi nuovo protagonista

Questo nuovo film è proprio incentrato sulla storia di uno di loro, Ryota Miyagi, il playmaker della squadra, basso di statura, ma molto veloce e astuto. Si avvicina al basket dopo la morte in mare del fratello quando era più piccolo, grande appassionato di quello sport e all’interno della squadra è uno di quelli più concentrato e che mette anche insieme diversi elementi del gruppo. Questo film affronta il capitolo in cui lo Shohoku deve affrontare alle Nazionali, la squdra dello Sannoh, campione in carica e una delle squadra più temute. La scelta di incentrare questo nuovo film sul personaggio di Miyagi è sicuramente interessante, perché toglie il focus centrale dal protagonista Hanamichi, dando quindi un altro tipo di ritmo alla storia, dato che i due hanno due caratteri sicuramente diversi.

The First Slam Dunk: in attesa del film in Italia | un anime di emozione e risate

Un altro aspetto che ha reso l’anime originale molto solido è il suo genere che mescola il dramma emotivo alla comicità: Slam Dunk è un anime esilarante, dissacrante a tratti volgare nei momenti di minor tensione, ma con un forte connotato drammatico legato alla storia dei personaggi e la loro emotività ad affrontare lo sport. Questo ha sempre reso la serie un prodotto godibile grazie alla sua carica comica e tutti i suoi tormentoni, ma con tanti passaggi di riflessione sulla costruzione di sè soprattutto per un pubblico adolescente. I protagonisti affrontano tutto quello che gli succede con molta carica emotiva, perché anche se sembrano adulti sul campo, sono comunque molto giovani e spaventati nel mondo che non sia quello del basket. E per questo stesso motivo, Slam Dunk è sempre stato un prodotto adatto anche ad un pubblico più adulto che può comunque cogliere sia un certo tipo di umorismo, sia gli spunti di riflessione che vengono offerti.

Non vediamo l’ora dell’uscita in Italia!

Per quanto questo nuovo film si potrà vedere anche se non si conosce l’anime originale, consigliamo di recuperarlo, proprio perchè è un prodotto da non perdere e ancora attuale dopo tanti anni. Manca ormai poco all’uscita, ma c’è tempo per un binge watching di tutta la serie e magari anche dei suoi quattro film successivi. The First Slam Dunk uscirà come film evento in Italia il 10 maggio in lingua originale e successivamente doppiato in italiano dall’11 al 18 maggio, distribuito da Anime Factory Italia. Voi andrete a vederlo? Fateci sapere cosa ne pensate e continuate a seguire tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti su cinema e serie tv.

