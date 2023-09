Gdf intensifica i controlli su prezzi benzina: 2.424 verifiche ad agosto rivelano 1.439 violazioni

Nel mese di agosto, soprattutto durante il periodo di Ferragosto e del controesodo estivo, la Guardia di Finanza ha intensificato i suoi controlli.

Dando uno sguardo approfondito riguardo ai prezzi dei carburanti al consumo si è scoperto cheun totale di 2.424 verifiche e rilevando irregolarità in 659 casi. Un numero che lascia pensare e lascia presagire che questo tipo di controlli potrebbero essere presto attuati in maniera ancora più approfondita.

In Agosto, 2.424 Verifiche Rivelano Irregolarità in 659 Distributori in Tutta Italia

Questi controlli sono stati condotti su un totale di 2.424 distributori, di cui 171 si trovavano sulle autostrade e 2.253 sulla restante rete stradale. Le azioni di controllo da parte della Guardia di Finanza hanno portato alla contestazione di 1.439 violazioni, di cui 570 erano relative alla mancata esposizione dei prezzi dei carburanti o alla differenza tra i prezzi praticati e quelli indicati.

Inoltre, sono state rilevate 869 violazioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione all‘Osservaprezzi carburanti, un ente istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nel dettaglio, la violazione più comune riscontrata dalla Guardia di Finanza di Lecce è stata la mancata esposizione dei prezzi o la discrepanza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati, con un coinvolgimento di circa la metà dei 35 distributori di benzina controllati in tutta la provincia di Lecce nel mese di agosto.

La nota riporta anche che, a partire dal 1° agosto, sono stati condotti 15 interventi specifici presso impianti sulla rete stradale, riscontrando irregolarità in 9 casi, con conseguenti sanzioni amministrative che possono arrivare fino a un massimo di circa 50.000 euro per ciascun caso.

In totale, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 50.000 euro. Questi controlli mirati sui prezzi dei carburanti sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza in modo da assicurare la trasparenza e la correttezza nei confronti dei consumatori.

