Anime Brekfast VS: chi è più forte fra Goku e Vegeta?

Chi è più forte fra Goku e Vegeta? Una domanda annosa e che mai ha trovato risposta definitiva e a cui proveremo a dare un punto in questa nuova puntata di Anime Breakfast, seguiteci in questo viaggio

Abbiamo volontariamente deciso, in queste decine di settimane che ci hanno separato dalla prima puntata di Anime Breakfast (vi ricordate quell’epopea che fu scrivere di Neon Genesis Evangelion senza far arrabbiare nessuno?) di non tirare in ballo anche Dragon Ball. Questo perché, in realtà, avevamo già intenzione di buttarlo nel calderone introducendo una sotto rubrica di Anime Breakfast, ossia il “VS”. Uno spazio virtuale in cui è possibile immaginare, ragionare e discutere su chi vincerebbe in ipotetici scontri definitivi. E sebbene in altre istanze andremo a mischiare universi distinti, specialmente prendendo in considerazione quelli degli shonen, in questo caso abbiamo deciso di partire con il canonico e sempreverde: ma chi vincerebbe fra Goku e Vegeta, se dovessimo proprio aver bisogno di un vincitore assoluto?

Chi è più forte tra Goku e Vegeta: c’è una risposta univoca?

Uno degli argomenti cardine che ha sempre tenuto banco fra gli appassionati di Dragon Ball è sempre stato quello che comparava i livelli di forza effettivi di Goku e Vegeta, due personaggi iconici della serie targata Akira Toriyama e, decisamente, due dei più indimenticabili. Sono entrambi due combattenti decisamente valorosi, validi e determinati, ma hanno stili di combattimento e progressioni di potere (e di vita, lasciatecelo dire) diversi.

Goku, come tutti ben saprete, è il protagonista della serie ed è anche colui che si trova al centro delle battaglie cruciali. Ha raggiunto via via poteri sempre più impressionanti, attraverso varie trasformazioni. Dall’iconico Super Saiyan (quanti ricordi e quanto siamo vecchi!) per arrivare all’Ultra Instinct, tutti i vari livelli di potenza di Goku lo hanno portato sempre a superare quel che, fino a quel momento, sembrava il massimo di potenza raggiungibile da un Saiyan. Se ad una naturale propensione alla forza aggiungiamo anche l’insaziabile desiderio del nostro protagonista di superare se stesso e i suoi limiti e un allenamento costante, potete solo immaginare che livello di determinazione e potenza ha potuto raggiungere nel corso dei trent’anni che ci separano dall’inizio della serie.

Vegeta il principe dei Saiyan | Chi è più forte tra Goku e Vegeta

Vegeta è invece il principe di Saiyan che passa dall’essere il principale nemico di Goku nonché potenziale distruttore della Terra, a un membro chiave del gruppo che ne salverà le sorti. Anche Vegeta, essendo Saiyan quanto e forse anche più di Goku, ha ottenuto molte trasformazioni potenti, a partire proprio dal classico Super Saiyan alla forma Dio Super Saiyan. A differenza di Goku, però, Vegeta è caratterizzato da uno smisurato orgoglio che lo mette in competizione non tanto con se stesso, quanto proprio con lo stesso protagonista.

Goku raggiunge la forma Ultra Instinct, ad esempio, proprio a rappresentare la sua innata capacità di agire senza pensieri, staccare il cervello e reagire in maniera completamente istintivo in combattimento. L’ennesima sfida che, caratterialmente parlando, il giovane Saiyan si pone davanti esclusivamente per diventare più forte.

Vegeta vs Goku! | Chi è più forte tra Goku e Vegeta

Nel corso delle serie, però, Vegeta progredisce non solo in termini di mero potere, ma anche nel suo lato può prettamente umano. La lotta principale il Principe la fa con se stesso, per superare proprio quel senso di sprezzante orgoglio che lo porta a rifiutare l’aiuto degli altri, le amicizie e l’amore. Anche le sue trasformazioni spesso riflettono proprio quella determinazione che va via via sviluppandosi, specialmente nel senso di protezione verso la sua famiglia. La forma Dio Super Saiyan, ad esempio, è stata ottenuta proprio come premio per la sua volontà di sacrificarsi per il bene comune.

All’interno di tutte le varie sottoserie di Dragon Ball, i due si scontrano molto spesso in combattimenti amichevoli o in situazioni piuttosto particolari, mostrando entrambi livelli di forza e preparazione irraggiungibili per qualunque altro combattente. Come è ovvio che sia, però, la serie ha spesso bilanciato i livelli di potere dei due personaggi, per garantire una trama interessante e coinvolgente, ricca di colpi di scena accattivanti.

Un bilanciamento che porta la domanda “Chi è più forte fra Goku e Vegeta” ad essere difficilmente risolvibile, in termini tecnici. Il risultato di uno scontro fra i due potrebbe variare in base alle circostanze e alle situazioni, anche perché entrambi hanno saputo dimostrare una notevole adattabilità nei combattimenti, sbilanciando sempre l’ago della bilancia a loro favore quando il momento sembrava meno ottimale. Se dovessimo proprio scegliere in termini teorici, è molto probabile che alla fine dei conti vincerebbe comunque Goku, essendo l’eterno protagonista.

Chi vince quindi?

Però, in definitiva, è quasi impossibile rispondere univocamente alla domanda “Chi è più forte fra Goku e Vegeta?”, pur rimanendo questo un argomento davvero stimolante e divertente, specialmente se siete fan della serie. La stessa serie e lo stesso Toriyama ha sempre tenuto a mantenere un certo equilibrio di potere fra i due, senza sbilanciarsi particolarmente e permettendo loro di brillare in situazioni diverse e in maniere diverse. La cosa più bella rimane, anche a più di trent’anni, discutere e ragionare di certi argomenti, ed è forse anche per questo che nonostante l’età avanzata e i capelli bianchi che iniziano a spuntare, Dragon Ball rimane sempre un punto di riferimento.

E questo è quanto! Fateci sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e qual è la vostra risposta alla domanda “Chi è più forte fra Goku e Vegeta?”! Ma soprattutto continuate a seguirci qui sulle pagine di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.