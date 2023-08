Anime Breakfast: Kiss me Licia e il fascino di una quasi ribellione

In questa nuova puntata di Anime Breakfast è giunto il momento di entrare nel mondo di Kiss me Licia, che ha fatto entrare la musica nel mondo degli anime e per quanto ad oggi può sembrare fuori dal tempo, è ancora l’unico che ha saputo farlo in modo così efficace

Anime Breakfast torna con un nuovo episodio anche nel mese di agosto, per tenervi compagnia nella vostra colazione davanti al mare o in montagna per chi è già in vacanza! Nel precedente appuntamento avevamo fatto colazione con One Piece, a cui è stato dedicato un episodio intero più che meritato per un anime che presto su Netflix diventerà una serie live-action che farà molto discutere e non proprio in positivo, dalle premesse del trailer. In questo nuovo episodio facciamo un salto temporale negli anni ’80 nel mondo di Kiss me Licia, un anime di grande successo, di cui si parla ancora oggi e ancora viene trasmesso sui canali televisivi e on demand.

Un anime che con il suo successo si porta dietro anche tanta ironia, perché ad essere sinceri, ad oggi sembra un po’ datato, per alcuni personaggi, i loro comportamenti e anche le grafiche. E anche al tempo in cui venne trasmesso, Kiss me Licia faceva un po’ poarte di quei cartoni animati che tutti vedevano ma era meglio non dichiararlo, un po’ come nella musica chi ascoltava gli Abba. Ma andiamo per gradi e iniziamo l’esplorazione di questo anime!

La musica “rock” incontra Licia per caso | Anime breakfast: Kiss me Licia

La sigla in italiano cantata da Cristina D’Avena ce la ricordiamo tutti e ci aiuta ancora adesso a ricordarci la trama di base di questo anime: la protagonista Licia è una ragazza adolescente dal carattere mite, con la testa sulle spalle e con una vita fatta di routine, tra la scuola e il ristorante giapponese gestito dal padre. Un giorno di pioggia, come recita la sigla, Licia incontra per caso il piccolo Andrea e il suo gatto Giuliano a seguito di questo incontro Licia di scontrerà per caso con Mirko che è proprio il fratello maggiore di Andrea. All’inizio i due non vanno molto d’accordo, ma poi come le regole della narrazione insegnano, gli attriti diminuiscono fino a trasformare la loro amicizia in sentimenti forti che non riescono ad esprimersi. Ma dove sta la musica rock?

Mirko è cantante e leader dei Bee Hive, una band “rock” composta da quattro elementi, tra cui Satomi il tastierista e autore di molti dei loro brani, innamorato di Licia che le farà una lunga corte in parallelo a Mirko. I due musicisti sono piuttosto folkloristici, soprattutto per il padre conservatore di Licia: Mirko è un “capellone” come dice sempre il padre Marrabbio con i colpi di sole rossi e il giubbino di pelle e Satomi ha lunghi capelli ricci lilla. E qui sta il contrasto con il mondo di Licia, ovvero una routine sconvolta da una rock band. Perché per quanto ci possa sembrare strano chiamare i Bee Hive e le loro canzoni melodiche “rock” quello che loro rappresentano in questo anime è proprio questo: qualcosa di rivoluzionario che sconvolge i piani ordinari, qualcuno vestito in modo anti convenzionale, che vive di musica, che suona ai concerti pieni di pubblico in delirio, insomma qualcuno di “rock”.

Tra rock e dramma | Anime breakfast: Kiss me Licia

In tutto questa sorta di rock si perpetua comunque un importante dramma sentimentale, ovvero quello che attanaglia Licia che si trova all’interno di un buon classico triangolo amoroso, fatto da Mirko e Satomi. Su cui si rimbalzano anche due altre ragazze, Manuela, amica di Licia, innamorata di Mirko e Marika, innamorata di Satomi. A questo si aggiunge Marrabbio, padre di Licia, assolutamente contrario alla sua amicizia con Mirko, ma molto legato ad Andrea e Giuliano, che passano infatti il loro tempo libero al bancone del suo piccolo ristorante. Tutti ingredienti per rendere questo anime avvincente, perché infatti il suo grande successo è dovuto ad un motivo che è proprio questo. L’associazione di musica, drammi sentimentali, e contrasto tra mondi diversi ha reso Kiss me Licia un successo che ha saputo attraversare gli anni.

Una protagonista a volte difficile da digerire | Anime breakfast: Kiss me Licia

Ciò che rende questo successo a difficile da digerire è proprio la sua protagonista Licia: un carattere che cade nel lamentoso, nell’immobilità a prendere delle decisioni e in contrasto con molte altre protagoniste di anime di quegli anni. Anche in questo Anime breakfast, abbiamo incontrato protagoniste femminili molto forti e trascinanti, Rossana, Miki di Piccoli problemi di cuore, Oscar, per non parlare delle ” donne del mare”, ovvero Nadia del Mistero della pietra azzurra e le altre protagoniste femminili di One Piece. E qui invece proponiamo Licia, che contrasta sicuramente con un tipo di adolescente al giorno d’oggi.

Però continuando nella serie anime e pensando al suo insieme, Licia rappresenta uno dei tratti che tipicamente riguardano l’asolescenza; quello della ribellione. E sebbene sia molto camuffata, la ribellione qui c’è, perché di fatto Licia si innamora di un musicista rock totalmente anti convenzionale e decide di fare parte del suo mondo. La ribellione adolescenziale in questo anime è ben presente, soprattutto se si pensa all’atteggiamento di padre Marrabbio e a Licia che comunque non rinuncia al suo rapporto con i Bee Hive. Questo ovviamente rende questo anime più interessante, accanto al suo innegabile aspetto di intrattenimento.

Freeway

E parte dell’intrattenimento di questa serie sta anche nella sua colonna sonora, che nella traduzione in italiano ci è entrata in testa con tutti i pezzi dei Bee Hive che probabilmente se suonassero davvero dal vivo andremmo tutti a sentirli di nascosto, un po’ come accadeva con gli Abba che citavamo all’inizio. Ed è proprio sulle note del pezzo più celebre dei Bee Hive, Freeway che concludiamo questo episodio di Anime Breakfast con la voglia di andare a rivederci Kiss me Licia e cantare a squarciagola insieme a Mirko.

