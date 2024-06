F1, qualifiche GP Austria: Verstappen ritorna in pole e fa 40!

Sotto il caldo torrido del Red Bull Ring Max Verstappen conquista la pole numero 40 in carriera e lo fa con un giro mostruoso nel Q3 delle qualifiche del GP d’Austria. Alle sue spalle in seconda posizione Lando Norris seguito da George Russell. Quarta la Ferrari di Sainz mentre Leclerc va in ghiaia all’ultimo colpo e partirà sesto

Al Red Bull Ring Max Verstappen conquista la sua pole numero 40 in Formula 1 e domani partirà davanti a tutti nel GP d’Austria. L’olandese ritorna in pole dopo l’ultima conquistata nel GP di Imola poco più di un mese fa. Alle sue spalle in seconda posizione Lando Norris e George Russell. Semplicemente mostruoso oggi il campione olandese che fa stampare il tempo pole in 1.04.314 rifilando ben quattro decimi a Norris secondo. Bicchiere mezzo pieno per le Ferrari che si piazza al quarto posto con Sainz mentre Charles Leclerc chiude solo sesto, reo di esser uscito di pista all’ultimo colpo nel Q3. Tra i due ferraristi si inserisce Lewis Hamilton mentre Piastri solo settimo dopo che i track limits hanno annullato il suo ultimo giro.

Per finire la top ten troviamo un ormai perso Sergio Perez in ottava posizione, nono posto per Nico Hulkenberg e decimo Esteban Ocon che riconferma la crescita del team Alpine.

Qualifiche GP Austria: la cronaca

Comincia bene la qualifica della Ferrari con Carlos Sainz che fa segnare il miglior tempo nel Q1 con 1.05.263. Sul filo riesce a passare il taglio Fernando Alonso che chiude questa prima parte di qualifica in quindicesima posizione. Gli esclusi sono: Albon, Stroll, Bottas, Sargeant, Zhou. Ottimi segnali da parte di entrambi i piloti della Haas che riesce ad accedere al Q2. Male Perez che segna il dodicesimo posto.

Seconda parte di queste qualifiche che vedono Max Verstappen dare uno strappo con il tempo di 1.04.469 rifilando mezzo secondo agli inseguitori. RB20 che si conferma l’auto più bilanciata del lotto. Ottimo ancora Sainz che è il più “vicino” all’olandese con 1.05.016. I 5 piloti esclusi da questa sessione sono: Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda e un irriconoscibile Alonso. La pole però come sempre si decide nel Q3 dove Verstappen fa il vuoto stampando il tempo di 1.04.314 e portandosi a casa la 40esima pole position della sua carriera in Formula 1.

Appuntamento a domani con il GP d’Austria dove ci sarà ancora il duello Verstappen-Norris ad infiammare il pubblico di Spielberg. Seguiteci su Tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!