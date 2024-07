Anime Expo: tutte le novità dei prossimi mesi di Crunchyroll!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, tutte le novità di Crunchyroll per i prossimi mesi annunciate all’Anime Expo 2024: seguiteci, sarà un bel viaggio

Crunchyroll, la destinazione preferita dagli appassionati di anime di tutto il mondo, ha svelato diverse novità entusiasmanti durante il suo Industry Panel all’Anime Expo 2024. La piattaforma di streaming ha annunciato l’acquisizione di numerose serie animate giapponesi molto attese, che verranno trasmesse nei prossimi mesi. E, nel mentre la stagione estiva è appena iniziata (e vi parleremo di alcune serie nelle prossime puntate di Anime Breakfast, statene pur certi), in questo articolo vogliamo andare ad esplorare con voi quali sono le novità più interessanti annunciate, per i prossimi mesi (ed anni!), da Crunchyroll all’Anime Expo: seguiteci!

Ottobre 2024 | Anime Expo novità Crunchyroll

BLUE LOCK Stagione 2

Sinossi Stagione 1: Dopo la disastrosa sconfitta nella Coppa del Mondo del 2018, la squadra giapponese è alla ricerca della formazione perfetta. Ciò che manca è un capo cannoniere in grado di guidare la squadra alla vittoria. La Japan Football Union seleziona 300 dei migliori giovani giocatori per trovare l’attaccante ideale. Chi emergerà come leader in grado di superare tutti gli ostacoli?

Natsume’s Book of Friends

Natsume Takashi possiede l’abilità di vedere gli spiriti, un segreto che ha tenuto nascosto per molto tempo. Dopo aver ereditato uno strano libro dalla nonna defunta, Reiko, scopre perché gli spiriti lo circondano.

Demon Lord, Retry! R

Akira Oono si ritrova nel mondo di Infinity Game nei panni del Re Demone Hakuto Kunai, il suo personaggio preferito. Inizia un nuovo viaggio con i suoi amici Aku e Luna, alla ricerca di un incantesimo che possa riportarlo nel mondo reale.

Yakuza Fiancé

Somei Renji, capo del “Gruppo Somei” e nonno di Somei Yoshino, organizza il matrimonio della nipote con Miyama Kirishima, del “Clan Miyama”. Yoshino si trasferisce nella tenuta del clan e scopre la vera natura di Kirishima, dietro la sua facciata educata e gentile.

Gennaio 2025 | Anime Expo novità Crunchyroll

Anyway, I’m Falling in Love with You

Il 1° luglio 2020, Mizuha, una liceale del secondo anno, vive il peggior compleanno di sempre. Una misteriosa malattia infettiva interrompe tutte le attività scolastiche. Tuttavia, il suo amico d’infanzia, Mizuki, si dichiara, sperando di diventare il suo fidanzato. Una storia di amori scolastici tra quattro amici che sono cresciuti insieme.

Inverno 2025 | Anime Expo novità Crunchyroll

Link Click: Bridon Ar

Per salvare Cheng Xiaoshi, Lu Guang torna alle sue origini. Al “Time Photo Studio” appare una foto dei genitori di Xiaoshi. Lu Guang, accompagnato da Cheng Xiaoshi, si dirige a Bridon per scoprire la verità, incontrando personaggi intriganti lungo il cammino.

Aprile 2025 – Gennaio 2026 | Anime Expo novità Crunchyroll

Fire Force Stagione 3

Sinossi Stagione 1: Tokyo è afflitta da combustioni spontanee e la Fire Force è incaricata di gestire la situazione. Shinra, membro della Compagnia 8, usa la sua Impronta del Diavolo per proteggere la città. Ma il suo passato nasconde segreti pericolosi.

TBD 2025 | Anime Expo novità Crunchyroll

The Apothecary Diaries

Sinossi Stagione 1: Maomao, venduta come servitrice al palazzo imperiale, usa le sue competenze mediche per curare l’erede dell’imperatore, attirando l’attenzione dell’ufficiale Jinshi. Risolvendo vari casi medici, Maomao si fa un nome a corte.

In arrivo TBD | Anime Expo novità Crunchyroll

Dr. STONE SCIENCE FUTURE

Sinossi Stagione 1: Dopo che l’umanità è stata pietrificata per migliaia di anni, il brillante Senku Ishigami si risveglia e decide di ricostruire il mondo con la scienza. Inizia un’avventura epica per ricostruire la civiltà con il suo amico d’infanzia Taiju Oki.

Omniscient Reader

Dokja, un normale impiegato appassionato di web novel, scopre che la sua storia preferita, ‘Three Ways to Survive the Apocalypse’, diventa realtà. Conoscendo il futuro, Dokja cerca di cambiare il corso della storia e salvare il mondo.

Conclusioni

Queste erano dunque le novità in arrivo su Crunchyroll annunciate nel corso dell’ultimo Anime Expo. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.