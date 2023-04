Super Mario Bros è un successo da record al box-office!

Il connubio videogiochi-cinema è nuovamente vincente: Super Mario Bros è un successo al box-office, talmente tanto da aver superato i 500 milioni di incassi a livello globale

Che Nintendo abbia sempre avuto un fascino e un potere incalcolabile nel mondo del videogioco è assodato oltre ogni ragionevole dubbio. Un fascino che è stato ampiamente infuso anche in Super Mario Bros. The Movie, la pellicola attualmente nelle sale arrivata lo scorso 5 aprile a conquistare il cuore degli appassionati, grandi e piccini. Ve ne abbiamo parlato molto, nella nostra recensione redazionale, e a distanza di una decina di giorni quella sensazione di gioia, di nostalgia e forte attaccamento al brand è ancora vivo nei nostri piccoli e anziani cuori.

E dopo un ottimo debutto, la corsa al box-office della pellicola del franchise di Nintendo continua imperterrita. È notizia recente, infatti, che Super Mario Bros ha infranto un record assoluto, diventando l’adattamento videoludico che più ha incassato al cinema di sempre. Il film ha infatti superato ufficialmente i 500 milioni al box-office globale. Una cifra assurda, se ci pensate, specialmente per una produzione come questa. Vi ricordiamo che la pellicola è prodotta da Illumination e Nintendo, co-finanziato da Universal Pictures, che si è anche occupata della distribuzione mondiale.

Super Mario Bros sfonda il box-office: superati i 500 milioni di dollari

Nello specifico, Super Mario Bros. The Movie ha incassato 260.3 milioni di dollari in Nord America e 248.4 milioni di dollari a livello internazionale, ed ha dunque stabilito la cifra record di 508.7 milioni di dollari (ed è in crescita!), superando film come Warcraft – L’inizio e Detective Pikachu. Considerando che è nei cinema da poco più di dieci giorni, immaginiamo che la corsa non sia decisamente finita qui.

Un successo assoluto, dunque, per Super Mario Bros al box-office. Fateci sapere se avete visto il film e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.