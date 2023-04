Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’uscita del nuovo film dedicato all’idraulico più famoso di sempre: Super Mario

Un altro famoso personaggio si appresta a passare dai videogiochi al cinema. Si tratta di Super Mario, e con lui tutti i simpatici e coloratissimi personaggi che abitano il suo mondo. Scopriamo cosa ci attende nella nuova avventura dedicata al baffuto idraulico, tanto amato da grandi e piccini.

Trama e doppiatori | Super Mario Bros – Il Film: cosa sapere prima dell’uscita

La trama racconta di due idraulici, Mario e Luigi che, intenti a riparare un guasto sotterraneo, vengono improvvisamente risucchiati dentro ad un tubo verde, ritrovandosi in un’altro mondo. Arrivati in questo universo magico però, le strade dei due si divideranno: se Mario giungerà nel magico Regno dei Funghi, Luigi finirà tra le grinfie di Bowser, il malvagio tiranno della Terra Oscura. Sarà compito di Mario cercare di portarlo in salvo, con l’aiuto di Peach, la principessa del regno. Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, sceneggiato da Matthew Fogel e co-prodotto da Illumination e Nintendo.

A dar voce ai personaggi, nella versione originale, ci saranno Chris Pratt (protagonista di Guardiani della Galassia) ed Anya Taylor Joy (la celebre Regina degli Scacchi) che doppieranno rispettivamente Super Mario e la Principessa Peach. Luigi avrà la voce di Charlie Day, Bowser, acerrimo nemico di Mario, avrà quella di Jack Black, mentre Seth Rogen la presterà a Donkey Kong. Chiaramente queste non saranno le voci che sentiremo nella versione italiana, in cui a cimentarsi saranno altri doppiatori. Al posto della voce di Chris Pratt, sentiremo quella di Claudio Santamaria.

Chris Pratt è sempre stato un grande fan di questo mondo, tanto che avrebbe confessato “Il me di dieci anni avrebbe ribaltato la sua tartaruga se avesse saputo che crescendo avrebbe dato la voce a questo personaggio”. Claudio Santamaria non è da meno; anche lui è un grande fan di Mario, tanto che si è detto orgoglioso di poter prestare la voce ad un personaggio che lo ha accompagnato lungo l’infanzia, l’adolescenza, ma anche durante la maturità. Diverso è stato per Anya Taylor Joy, che invece non è mai stata una grande appassionata del videogame. L’attrice ha però confessato “Quando ho accettato il lavoro, i miei amici erano così eccitati che abbiamo comprato tutto il mondo di Mario Kart e ci siamo dati da fare. Ora sono una giocatrice”

Trailer e data d’uscita | Super Mario Bros – Il Film: cosa sapere prima dell’uscita

Super Mario Bros – il film uscirà il 5 aprile nei cinema italiani. La pellicola può contare su un lungo periodo di progettazione e realizzazione; sembra infatti che la lavorazione sia andata aventi per ben sette anni. Il risultato sono personaggi modellati su valori più al passo con i tempi. In questa ottica, dimenticate l’indifesa Peach, per fare spazio ad una principessa decisa e coraggiosa, pronta a tutto per aiutare Mario a salvare il fratello Luigi. Qui sotto potrete gustarvi un piccolo assaggio di ciò che vedremo in sala, grazie al trailer:

Una lunga assenza dal grande schermo

Siamo certi che l’uscita di Super Mario Bros – Il Film non farà felici solo i più piccoli, ma anche chi è cresciuto con l’indimenticabile personaggio di Mario e tutto il gruppo dei suoi pazzi e coloratissimi amici. Il simpatico idraulico non è più tornato al cinema dal 1993, anno in cui venne realizzato un live-action a lui dedicato. Ai tempi furono Bob Hoskins e John Leguizamo a dare vita a Mario e Luigi, senza però passare alla storia. Non ci resta che attendere il 5 aprile per scoprire se invece questo nuovo lungometraggio dedicato al personaggio simbolo della Nintendo riuscirà a fare breccia nei cuori di grandi e piccini, come è accaduto con i videogame.

