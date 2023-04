I migliori giochi online da giocare dopo la scuola scuola

Con la fine dell’anno scolastico, tutti i migliori siti di giochi e intrattenimento sono stati sperimentati per curare la noia

Il corpo studentesco ha setacciato gli angoli più remoti di Internet per cercare di trovare giochi gratis che valga la pena giocare. Ecco un elenco per alleviare, si spera, il dolore del fine scuola.

1. The Dinosaur Game

The Dinosaur Game è il miglior gioco di pagina 404 non trovata che abbia mai abbellito il volto di Google. Riguarda il piccolo dinosauro e quanto lontano puoi farlo correre. La leggenda narra che il punteggio più alto del gioco sia 999.999. Quindi, per quanto deludente, l’intera faccenda si azzera e si riavvia come se non avessi mai iniziato.

2. NYT’s Wordle

Il Wordle classico preferito da tutti. Inizialmente rilasciato nell’ottobre del 2021, il gioco ha preso d’assalto Internet. Ovviamente, come prevedibile, il gioco è stato creato per noia a seguito della quarantena dell’anno precedente. Progettando il gioco per essere giocato solo una volta al giorno, Josh Wardle ha reso il gioco di parole avvincente, ma ha anche limitato il gameplay in modo che i giocatori dovessero tornare ogni giorno se volevano continuare a giocare. È un gioco perfetto che sembra non annoiarsi mai.

3. 2048

2048 è l’originale capolavoro avvincente e avvincente che richiede una discreta quantità di abilità per vincere. Con un gioco come questo, possono passare giorni da quando hai iniziato a giocare o mesi prima di vincere effettivamente. Sono state apportate innumerevoli altre varianti per imitare il gioco, tra cui Cupcake 2048, Cat 2048 e molti altri. Se sei più interessato a causa dell’abilità richiesta o sei più investito nella codifica o nella meccanica, ecco un elenco di ogni versione 2048. Se sei innamorato della varietà di immagini che possono essere utilizzate nel gioco o di modifiche più casuali, eccone una per te.

4. Symmetry Artist

Un sito web basato su modi illimitati per creare arte, con un po’ di condimento di matematica? Venduto. La varietà di cose che puoi fare in questo è assolutamente sbalorditiva. Sulla base dei miei calcoli, ci sono oltre 1.735.603.200 possibilità. La parte più folle? Dove posizioni queste linee e forme è dove hai scelto, quindi in realtà le scelte sono infinite. Saresti sorpreso di quanto sia bello questo. Inoltre, non dimenticare; puoi spingere eventuali aggiunte recenti con i tasti freccia! (PS, quegli amanti della modalità oscura, c’è un interruttore sotto il logo del sito web)

5. The Oregon Trail

Nostalgico per molti, The Oregon Trail è stato ricreato per gli utenti desktop nel suo stile e colorazione originali… o nella sua mancanza. Giocare a questo gioco può far riaffiorare quei ricordi di quando sei seduto curvo davanti a un grosso computer, cercando di assicurarti che i tuoi figli sopravvivono all’inverno e che tua moglie possa riprendersi dal morso di serpente. Catturare quel bestiame, sparare a cervi e scoiattoli, commerciare con i nativi americani e far galleggiare il tuo carro attraverso il fiume riporta un forte senso di nostalgia. Assicurati solo che il fiume non sia più profondo di 3 piedi. Che tu possa arrivare in Oregon, amico colono.