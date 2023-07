Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato la data d’uscita della stagione 4, l’ultima, di Sex Education: scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, tutto ciò che sappiamo sugli episodi che verranno

Il catalogo di film e serie TV di Netflix è in continua espansione e, nonostante il recente cambio di rotta in termini di policy per la condivisione degli account, risulta ancora essere una delle piattaforme di streaming più utilizzate non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Una delle serie più apprezzate degli ultimi anni è sicuramente Sex Education, iniziata in sordina con una prima stagione e continuata con una seconda che l’ha fatta letteralmente esplodere in termini di successo con pubblico e critica. Recentemente, Netflix ha svelato che la quarta ed ultima stagione della serie arriverà sulla sua piattaforma streaming il prossimo 21 settembre. E quindi perché non ripercorrere con voi tutto ciò che compone Sex Education? Partendo dal trailer, che trovate proprio qua sotto.

Sinossi | Sex Education 4: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

La sinossi della quarta e ultima stagione di Sex Education è la seguente:

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio – il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all’idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. L’istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti. Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e c’è un gruppo di ragazzi popolari per la loro… gentilezza?! Viv è totalmente sconvolta dall’atteggiamento non competitivo degli studenti, mentre Jackson sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal. Aimee decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d’arte e Adam prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui. Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, in cui segue le lezioni dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l’unico terapista della scuola…

Cast | Sex Education 4: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispetivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Qualche dato e le parole della creatrice | Sex Education 4: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education è stata candidata e ha vinto numerosi premi, incluso l’International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. Inoltre, nei primi 91 giorni dall’uscita la terza stagione ha totalizzato 66.6 milioni di visualizzazioni. In una lettera ai fan, la creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Laurie Nunn ha affermato:

Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team di sceneggiatori, attori e tutta la troupe che ha messo così tanto amore nel realizzare ogni episodio. Hanno lavorato in maniera instancabile per questa stagione finale, e non vediamo l’ora di condividerla con voi. Laurie Nunn

Attendiamo!

E questo è tutto ciò che c’è da sapere su Sex Education Stagione 4, la cui uscita è fissata per il 21 settembre prossimo in esclusiva Netflix. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

