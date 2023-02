Netflix: stop alla condivisione di password e account

Drastica decisione in arrivo in casa Netflix. Dopo le anticipazioni e numerosi test avvenuti; arriva in Italia lo stop sulla condivisione di account e password. Per non farvi trovare impreparati, ecco tutti i dettagli di come e quando accadrà

Amare notizie raggiungono l’Italia. La drastica decisione di casa Netflix lo stop definitivo sulla condivisione di account e password; sembra ormai essere prossimo. L’annuncio aleggiante da inizio anno, introduce difatti un nuovo sistema per bloccare l’accesso a chi non fa parte dello stesso nucleo famigliare.

Controlli più severi e analisi di indirizzi Ip, id dei dispositivi e attività degli account. Una decisione che ha suscitato non poche critiche da parte dei fedeli abbonati, i quali dovranno fronteggiare oltre il possibile rincaro del servizio; anche questa nuova limitazione.

Ecco di seguito tutti i dettagli di come e quando accadrà.

Netflix: le politiche sullo stop di condivisione

Nelle modifiche pubblicate sull’Help Center di Netflix ,sono state rese note le prime informazioni su come la piattaforma cercherà di limitare la condivisione tra più abitazioni e dispositivi. In base all’annuncio, lo stop di condivisione di account e password; è segnato per fine marzo. Solo i conviventi dello stesso nucleo famigliare potranno condividere, ovvero, coloro che condividono la posizione principale dell’account. Posizione stabilita attraverso la rete wifi utilizzata per il primo accesso durante la creazione del profilo.

Ai dispositivi conviventi sotto la stessa posizione che accedono all’account principale, verrà chiesto almeno una volta ogni 31 giorni, di connettersi al wifi principale a cui sono tutti associati. Di conseguenza; la visione di Netflix su dispositivi considerati esterni al nucleo domestico, potrebbe essere bloccata e sottoposta a un’attenta verifica.

In questo caso, al momento dell’accesso esterno verrà inviato un link all’indirizzo mail o al numero di telefono associato all’account principale. Entro e non oltre i 15 minuti, sarà necessario inserire le cifre del codice sulla pagina principale dell’account. Una volta completata la procedura con successo, sarà possibile usare il servizio streaming per 7 giorni.

Solo il tempo potrà smascherare un possibile piano strategico di marketing o un possibile abisso verso il fondo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.