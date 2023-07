Barbie: un teaser rivela nuovi dettagli sulla trama

Il nuovo brevissimo teaser trailer di Barbie rivela il motivo che spingerà la bambola e il suo fedele compagno Ken verso il mondo reale

È stato da poco pubblicato un nuovo teaser trailer di Barbie che rivela un ulteriore dettaglio chiave ai fini della trama. Il prossimo film di Greta Gerwig è ambientato a Barbie Land, dove vivono tantissime varianti di Barbie e Ken, ma la protagonista è quella interpretata da Margot Robbie. L’iconica bambola sta affrontando una crisi d’identità e, per trovare una soluzione, sarà costretta ad addentrarsi nel mondo reale. Nel nuovo teaser trailer, è stato aggiunto un ulteriore dettaglio relativo a questo contesto che aiuterebbe ulteriormente a capire la trama.

Barbie, il nuovo teaser trailer rivela un dettaglio sul mondo reale

Nonostante duri appena 20 secondi, il nuovo teaser trailer di Barbie custodisce un dettaglio prezioso ai fini della trama, poiché rivela ciò che la bambola e il suo fedele compagno Ken dovranno cercare una volta arrivati a destinazione. Lasciandosi Barbie Land alle spalle con un obiettivo ben preciso, i due arriveranno nel mondo reale. A Barbie viene suggerito di raggiungere il mondo reale e trovare “chi ha giocato con lei”. Parallelamente, il video del breve teaser trailer mostra la figlia di Gloria, una donna che lavora presso la Mattel ed è interpretata da America Ferrera.

Tutto lascia pensare che la figlia di Gloria abbia un ruolo chiave nella trama di Barbie. Ma come potrebbe aiutare la bambola a ritrovare se stessa? Il breve video spiega che essere umani può significare anche sentirsi a disagio talvolta e dover affrontare le difficoltà. Ed è una lezione che Barbie e Ken impareranno a proprie spese. Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, il cast di Barbie è ricco di nomi importanti. Troviamo infatti anche Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Così come Simu Liu, Scott Evans, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Emma Mackie e persino Dua Lipa in versione Barbie Sirena. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questo film di ormai imminente uscita.

