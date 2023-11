Mercoledì 2: l’inizio delle riprese nel 2024

Mercoledì è stata una serie di successo su Netflix, ottenendo il plauso dalla critica e dal pubblico, ciò ha portato alla conferma di una nuova stagione, ma quando avverrà l’inizio delle riprese di Mercoledì stagione 2?

Dopo la fine dello sciopero degli attori, Netflix si accinge a dare il via a tutte le produzioni che ha annunciato e che vedranno piede nell’annata 2025. Tra questi, ovviamente, c’è Mercoledì, la serie dedicata al membro della Famiglia Addams e creata dalla mente geniale di Tim Burton. Secondo un report di Deadline, la seconda stagione, che inizialmente doveva essere girata in Romania, ha cambiato location e sarà invece girata in Irlanda. Non sappiamo altri dettagli al riguardo, ma sappiamo che l’inizio delle riprese di Mercoledì stagione 2 è fissato per fine aprile 2024, quindi probabilmente uscirà nel 2025. La prima stagione è stata un successo talmente notevole che il set presente in Romania è diventato una meta turistica. La location nei Balcani metteva in serie difficoltà logistiche la troupe, così hanno deciso di spostarsi in Irlanda.

Inizio delle riprese di Mercoledì 2: cosa aspettarci dalla seconda stagione?

Abbiamo già parlato di quel che sappiamo sulla seconda stagione di Mercoledì nell’articolo che troverete cliccando qui. Gli sceneggiatori di Mercoledì Al Gough e Miles Millar hanno lasciato intendere che avremo una presenza più consistente degli altri membri della Famiglia Addams. Oltre a rivedere Morticia, Gomez e lo zio Fester, potremo avere una presenza più costante anche del maggiordomo Lurch e anche la presenza della nonna Addams (o Nonna Frump). Inoltre verrà esplorato ancor di più il rapporto tra Mercoledì e sua madre Morticia. Jenna Ortega, inoltre, ha assicurato i fan che la seconda stagione prenderà delle tinte molto più horror, accantonando così la tematica dell’amore adolescenziale. Non è ben chiaro quando potremo vedere la seconda stagione, ma considerando i tempi di riprese e post-produzione probabilmente arriverà su Netflix verso la fine del 2025, magari per Halloween. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi prossimi aggiornamenti sulla serie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.