Captain America 4: al via le riprese anche a Washington

Le riprese di Captain America 4 New World Order sono iniziate e in una location particolarmente evocativa: Washington. In una notizia bizzarra, il sindaco della capitale, Muriel Bowser, ha tenuto una presentazione di tutti i progetti che si stanno girando in città, annoverando anche l’ultimo MCU. Quando si parla di un insediamento della Marvel in quella città, Captain America: New World Order si inserisce proprio in questo contesto. Sì chiude così un cerchio per il protagonista Anthony Mackie, che lì ha girato alcune scene di Captain America: The Winter Soldier, al suo debutto alla Marvel.

La location avrebbe anche senso considerando la presenza di Harrison Ford, che ora interpreta il Generale Thunderbolt Ross nel MCU. In effetti, lo stesso Kevin Feige lo ha confermato a Entertainment Weekly il mese scorso.

Inizieremo le riprese relativamente presto. Sono sicuro che chiunque abbia mai parlato di Harrison Ford lo dice, ma è incredibile poterlo incontrare e parlare con lui e che stia accettando questo ruolo. È instancabile con la quantità di lavoro che svolge. Questa è certamente una parte importante per Thaddeus Ross. Nel film è il Presidente degli Stati Uniti.

Qual è il futuro delle riprese di Captain America 4?

In una recente intervista con Empire Magazine, Mackie ha espresso qualche opinione su quale potrebbe essere il destino del leader di questo nuovo gruppo di Vendicatori. Con Avengers: La dinastia Kang ancora in sospeso, e gran parte del roster in sospeso, ci sono solo ipotesi. Anthony Mackie ha un’idea sul suo ruolo.

Sam è l’unico personaggio senza superpoteri. È solo un ragazzo normale che frequenta un gruppo di strambi. Essendo di New Orleans, ho partecipato a diverse risse. E il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in un combattimento. Di solito mi hanno solo fatto picchiare. Quindi questo potrebbe essere un problema quando vai a combattere contro qualcuno come Thanos. Quindi, penso che con lui, debba entrare in scena con una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo e quali sono le decisioni che ti spingono a seguire quella linea nel modo in cui l’hai fatto.

