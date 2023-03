One Piece Film: Red, in streaming solo su Prime Video

L ‘anime One Piece Film: Red disponibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video. Pellicola diretta da Goro Taniguchi, ispirato al manga di successo creato da Eiichiro Oda; ecco di seguito tutti i dettagli sulla trama e come vederlo

Dopo la grande accoglienza ricevuta nel corso della scorsa edizione del Lucca Comics & Games; One Piece Film: Red approda ufficialmente sulla piattaforma Prime Video. Ispirata al manga piratesco di successo creato da Eiichiro Oda; la pellicola vede la regia di Goro Taniguchi.

Da subito accolto con grande entusiasmo dai fan più affezionate del manga e della serie; la pellicola è prodotta da TOEI Animation, e rappresenta un lavoro lungo ben tre anni. Una realizzazione minuziosa nei minimi dettagli e passaggi, muovendosi di pari passo all’evoluzione del mondo narrativo presente nel manga. Così come dichiarato dagli stessi produttori:

Per completare un lungometraggio anime ci vogliono circa tre anni e ovviamente tutto quello che viene aggiornato nel mondo creato dal maestro Oda arricchisce e aggiorna di pari passo anche il film, che segue le direttive e le novità da lui inserite. In questo caso, anche a realizzazione già avanzata del film, nel manga sono stati introdotti nuovi elementi, per cui ci siamo assicurati che fossero inseriti anche quelli e questo speriamo sia un motivo in più per apprezzarlo

Scopriamo di seguito la trama di questa nuova avvincente avventura.

One Piece Film: Red, tutto quello che sappiamo

Nel lungometraggio, One Piece Film: Red diretto da Goro Taniguchi; la storia prende forma attorno alle vicende di Uta, giovane cantate cantante più amata nel mondo. Definita come dotata di una voce ultraterrena; Uta cela un enorme segreto: dietro la sua misteriosa identità, si nasconde la figlia segreta di Shanks.

Decisa a svelare la sua vera natura; in occasione di un suo concerto dal vivo giungono all’isola di Elegia tutti i suoi ammiratori: bande di pirati, esponenti della Marina ed anche la ciurma di Cappello di Paglia. Ad inizio concerto però, il pubblico capisce che in realtà la voce di Uta ha il pericoloso potere di cambiare il mondo. Luffy e Shanks inizieranno così una dura battaglia per la libertà.

Il film è disponibile alla visione sulla piattaforma Amazon Prime video.

