Lupin: svelata la data d’uscita della terza parte della serie Netflix!

I cataloghi dei vari servizi di streaming di film e serie TV stanno, nel corso del tempo, diventando via via sempre più sorprendenti sia in termini di quantità, sia di qualità. Se pensiamo a Disney Plus, NowTV, Paramount Plus, Chili, Amazon Prime Video, ma soprattutto Netflix, pensiamo a centinaia di migliaia di ore di contenuti visionabili al costo di un abbonamento. Insomma: divertimento a costo (quasi) zero. Fra le tante serie evento disponibili proprio su Netflix c’è anche Lupin, di cui si è recentemente parlato perché proprio l’azienda ha svelato la data d’uscita della sua terza parte.

Tramite comunicato stampa, infatti, Netflix ha annunciato che la terza parte di Lupin, la serie francese fenomeno globale, sarà disponibile dal 5 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questi nuovi 7 episodi Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Lupin: svelata l’uscita della terza parte su Netflix!

La sinossi della terza parte di Lupin è la seguente:

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

La data d’uscita della terza parte di Lupin è fissata dunque per il prossimo 5 ottobre su Netflix. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

