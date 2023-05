Nokia XR21: arriva il nuovo rugged indistruttibile!

Versione smartphone dell’iconico Nokia 3310, è il primo device dell’azienda in grado di resistere a una pressione dell’acqua di 100 bar, garantendo la massima resistenza anche contro cadute e polvere

L’equivalente smartphone del Nokia 3310 (l’originale feature phone quasi indistruttibile), Nokia XR21 è resistente a cadute, polvere e acqua. Non teme nulla, dai voli accidentali dalla tasca dei pantaloni alle camminate per 72 ore sotto una pioggia torrenziale. “Nokia XR21 è la versione smartphone del famoso Nokia 3310, il telefono quasi indistruttibile. Un danneggiamento o la batteria scarica possono causare ‘phone-xiety’, ma grazie a questo device queste paure quotidiane saranno per molti un lontano ricordo”, afferma Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global. “Il nostro dispositivo è così solido che può resistere a un getto d’acqua con pressione di 100 bar a una temperatura di 80°C. Per dare prova di questa affermazione offriamo una garanzia di un anno per la sostituzione dello schermo se dovesse danneggiarsi”. Il nuovo smartphone di HMD Global possiede una scocca in alluminio pressofuso riciclato al 100% ed è protetto da una struttura realizzata con materiali resistenti e dal display Corning Gorilla Glass Victus, tutti progettati e certificati per resistere agli urti.

Nokia XR21: cadute, polvere e impermeabilità

Il design accurato e i materiali di alta qualità, tra cui lo schermo super resistente e la cover posteriore a prova di urti, curano la “phone-xiety”, dalla batteria scarica allo schermo rotto.

Nokia XR21 è certificato MIL-STD-810H, che lo rende resistente a cadute, polvere e acqua. Inoltre, durante i test, il nuovo smartphone della serie XR è rimasto indenne a cadute da 1,8 metri, oltre a essere stato immerso in 1,5 litri d’acqua per un’ora e colpito da un getto d’acqua con una pressione di 100 bar – superiore alla pressione di scoppio degli idranti dei vigili del fuoco – a una temperatura di 80°C.

Gestione delle temperature estreme e della ricarica

Nokia XR21 può durare due giorni tra una ricarica e l’altra, funzionando perfettamente quando ci si trova in condizioni climatiche avverse o estreme. È in grado di resistere e di essere utilizzato a temperature comprese tra -20°C e +55°C, un grado in meno rispetto alla temperatura dell’aria più calda registrata sulla Terra, nella Death Valley in California. Il display da 6,49” può essere utilizzato con le mani bagnate, sotto la pioggia o con i guanti. Perfetto per concerti all’aperto, escursioni giornaliere in bicicletta o viaggi in famiglia, senza portarsi dietro il caricabatterie.

Nokia XR21: intrattenimento basato su intelligenza artificiale

Gli altoparlanti stereo con riproduzione OZO offrono un suono coinvolgente per cogliere ogni dettaglio di un video, canzoni e podcast e, quindi, perfetti per i picnic estivi in compagnia degli amici. I migliori algoritmi di imaging basati sull’IA presenti nei dispositivi Nokia, come AI Portrait, Night Mode 2.0 e Flash Shot, consentono di catturare immagini e ricordi di alta qualità. Per gli ambienti rumorosi, gli altoparlanti stereo da 96 dB con modalità Audio boost aiutano a sentire i suoni amplificati rispetto al rumore di fondo. Due pulsanti di accesso rapido permettono di accedere alle applicazioni e alle funzioni preferite in modo ancora più rapido.

Sicurezza e protezione, dentro e fuori

Nokia XR21 garantisce quattro anni di patch mensili di sicurezza, 36 mesi di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di garanzia, inclusa la sostituzione dello schermo in caso di danneggiamento nei primi dodici mesi. Nokia XR21 sarà disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane. Prezzo, colorazioni e configurazioni verranno comunicati prossimamente. Che ne pensate del nuovo smartphone Nokia? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!