Realme 11 Pro Series x Marvel: partnership per ‘Secret Invasion’

Realme annuncia ufficialmente la collaborazione con ‘Secret Invasion’ di Marvel Studios per svelare ogni segreto della realme 11 Pro Series

Realme, brand di smartphone in rapida crescita, annuncia ufficialmente la sua collaborazione con Secret Invasion di Marvel Studios, serie originale live-action Disney+ disponibile solo sulla piattaforma streaming, per svelare ogni segreto della nuova realme 11 Pro Series (qui la nostra recensione).

Realme 11 Pro Series x Marvel: la prima collaborazione di realme Europe con Disney+

Con il lancio di realme 11 Pro Series 5G previsto, realme collabora con Disney+ per la nuova serie Marvel Studios ‘Secret Invasion’, nella quale il noto personaggio Nick Fury e i suoi alleati dovranno sventare l’invasione Skrull della Terra. Con realme 11 Pro Series, non si perderà nessun dettaglio grazie alla potenza della sua fotocamera da 200MP con SuperZoom. Restando fedeli allo spirito “Dare to Leap”, realme fa un salto di qualità ridefinendo costantemente il proprio brand e spingendosi ogni volta oltre i propri limiti in termini di innovazione e design. Il realme 11 Pro Series 5G, con la miglior fotocamera da 200 MP del segmento, compie un significativo progresso nella tecnologia, offrendo agli utenti un elevato livello di prestazioni, funzioni all’avanguardia, innovazioni rivoluzionarie e un’esperienza d’uso coinvolgente.

Realme 11 Pro Series x Marvel: informazioni su ‘Secret Invasion’

Nella nuova serie Marvel Studios ‘Secret Invasion’, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra. Insieme, corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

