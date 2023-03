Nelle scorse ore, Disney Plus ha annunciato un nuovo concorso che potrebbe portarvi direttamente a Parigi: scoprite con noi, in questo articolo dedicato, tutti i dettagli su Fly To Disneyland

Non solo film e serie TV! Sebbene sia vero che il gigantesco catalogo di Disney Plus continui ad espandersi settimana dopo settimana, l’azienda è anche nota per i tanti concorsi che mette in campo per i suoi iscritti. Ad esempio, nelle scorse ore, è stata proprio Disney Plus ad annunciarci, tramite comunicato stampa, l’avvio di una nuova iniziativa. Fino al 23 Aprile, Disney ci porta il Fly To Disneyland contest: si tratta di un concorso riservato a chi acquista un abbonamento annuale al momento dell’iscrizione al concorso.

Fly To Disneyland: Disney Plus vi porta a Parigi!

Il premio in palio è un soggiorno per 4 persone a Disneyland Paris e il meccanismo di vincita è su base estrazione, ciò significa che per partecipare al concorso bisogna rispondere a 5 domande sui contenuti Disney Plus e chi risponde correttamente a tutte e cinque le domande concorrerà per l’estrazione finale. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Chi può partecipare? | Disney Plus annuncia il concorso Fly To Disneyland!

Come già detto, potranno partecipare tutti i titolari di un abbonamento annuale a Disney Plus al momento dell’iscrizione al concorso. Per partecipare, dovrete registrarvi o creare un nuovo Account Disney con la email che avete utilizzato per Disney Plus e rispondere alle domande. Se risponderete correttamente a tutte e cinque le domande parteciperete all’estrazione per vincere un soggiorno di tre giorni e due notti per quattro persone a Disneyland Paris. Le domande sono le seguenti:

Quale produzione Originale Disney Plus ha come protagonista Cristiana Capotondi? Quale film di animazione Disney Plus Original è ambientato in Italia? Quale live-action ispirato da un classico Disney verrà rilasciato ad aprile su Disney Plus? In quale famosa serie tv viene citata la famosa frase “Prendi Me, Scegli Me, Ama Me”? Quale è la prima serie della fase 4 del Marvel Cinematic Universe?

Cosa comprende il pacchetto? | Disney Plus annuncia il concorso Fly To Disneyland!

Come già detto, il concorso terminerà il 23 aprile e l’estrazione finale si terrà il 19 maggio. Il pacchetto per quattro persone adulte per Disneyland Paris comprende:

Volo in classe economy di andata e ritorno, per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).

Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla standard presso Disney’s Hotel Newport e prima colazione.

Biglietti d’ingresso 3 giorni/ 2 parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 persone.

Voucher per 3 pranzi.

Voucher per 2 cene.

Potrete usufruire del premio entro un anno dall’emissione del voucher e potrete selezionare fino a tre date preferibili ad esclusione del periodo natalizio (nello specifico della notte del 24 e del 31 dicembre). Insomma: un’ottima occasione per portare la famiglia in vacanza a costo (quasi) zero!

Tentate la fortuna!

E questi erano tutti i dettagli su Fly To Disneyland, il nuovo concorso di Disney Plus con cui potrete provare a vincere un soggiorno a Disneyland Paris per quattro persone. Fateci sapere se proverete a partecipare qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

