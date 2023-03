Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come fare soldi velocemente in Resident Evil 4 Remake: potrete essere i migliori sterminatori di infetti al mondo, ma senza una lira in tasca non andrete da nessuna parte

Gli appassionati dell’horror vecchio stampo hanno avuto, nel corso di questa prima parte del 2023, due ritorni di fiamma particolarmente interessanti. Il primo franchise ad essere stato riportato in auge è sicuramente quello di Dead Space, con l’ottimo Remake di cui vi abbiamo parlato in questa recensione dedicata. Ora siamo persi nei meandri di Resident Evil 4 Remake, a sterminare infetti con Leon, e ve ne parleremo quanto prima (intanto qualche prima impressione la trovate nella nostra anteprima!). Oggi, invece, scopriamo in questo articolo come riempire di pesetas le tasche del nostro eroe: i soldi non fanno la felicità, ma possono aiutare a sopravvivere.

Come fare soldi in Resident Evil 4 Remake: le pesetas che donano felicità

Prima di scoprire come fare soldi velocemente in Resident Evil 4 Remake, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it avete a disposizione una vasta gamma di guide a tema. Detto ciò, iniziamo: come rendere ricco Leon?

Loot e casse | Resident Evil 4 Remake: come fare soldi velocemente!

Il metodo più semplice in assoluto per accumulare pesetas è quello di raccoglierle dai cadaveri dei Ganado che sterminerete nel corso dell’avventura. Sono i nemici base del gioco, quindi inevitabilmente ne butterete giù a bizzeffe, ma non sempre potrete ottenere denaro lootandone i corpi. Vale comunque la pena tentare ogni volta, perché alla fine se non sono soldi potrebbero essere risorse utili. Se invece andate di fretta, potete capire se un nemico ha droppato denaro grazie al raggio dorato che apparirà sopra il suo corpo.

Tornano, anche in Resident Evil 4 Remake, anche le casse e le scatole con le strisce gialle e nere. Le troverete in tutta la mappa di gioco e saranno proprio le strisce ad indicarvi se possono essere rotte, per recuperare risorse, oppure no. Sono presenti, nell’area del Castello, anche diversi vasi decorativi da poter rompere alla stessa maniera, ma non saranno evidenziati in alcun modo. Attenzione però: il rumore attirerà i nemici!

Completate le missioni secondarie e vendete quel che non usate | Resident Evil 4 Remake: come fare soldi velocemente!

Ci sono moltissime missioni secondarie in Resident Evil 4 Remake, dal trovare l’Uovo d’oro (vi spieghiamo qui come fare!) allo sparare ai Medaglioni Blu. Potrete riconoscerli: sono fogli di carta blu attaccati alle pareti e, una volta che avrete terminato, il Mercante vi ricompenserà con degli Spinelli.

Potrete dunque usare questi Spinelli per acquistare oggetti rari e armi che non possono essere scambiate con delle pesetas. È fuor d’ogni dubbio che vorrete tenere alcuni di questi oggetti od armi, ma potreste anche pensare di rivendere gli oggetti con cui non fate assolutamente nulla allo stesso Mercante per ottenere un’ottima quantità di pesetas.

I tesori: dalle mappe al tenerli puliti! | Resident Evil 4 Remake: come fare soldi velocemente!

Dal Mercante potrete acquistare, oltre alle armi e agli oggetti curativi, anche delle mappe del tesoro che vi riveleranno tutti gli oggetti di valore ancora non scoperti dell’area. Questi oggetti possono essere rivenduti per ottime quantità di denaro, quindi vale la pena improntare una somma per acquistare le mappe, che si riveleranno particolarmente utili in merito.

La maggior parte dei tesori nascosti in Resident Evil 4 Remake, inoltre, saranno appesi in aria e dovrete sparare per tirarli giù. Se però saranno posizionati sopra un pozzo, facendoli cadere a terra si sporcheranno e perderanno gran parte del loro valore. Per evitar ciò, dovrete prima sparare al pezzo di legno che mantiene aperta la copertura del pozzo. Facendo così, i tesori cadranno sopra al legno e non perderanno valore in alcun modo.

Ovviamente, il modo più veloce per far soldi in Resident Evil 4 Remake è rivendere i tesori al Mercante. Potreste ritrovarvi tutto fra le mani, da gemme rare a pendenti con perle e molto altro. Fate bene attenzione però: non vendete proprio tutto quanto immediatamente, perché alcuni dei tesori possono essere combinati, come il Flagon su cui si possono incastonare delle gemme. Facendolo, otterrete un ottimo boost in termini di valore, quindi portate pazienza!

E questo era come fare soldi velocemente in Resident Evil 4 Remake. Fateci sapere se state giocando al titolo di Capcom qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!