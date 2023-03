Premio Strega 2023 : annunciati i finalisti

Il Premio Strega 2023 ha i suoi dodici finalisti, che verranno letti da una giuria per l’annuncio del vincitore nel mese di luglio. Scopriamo insieme quali titoli sono stati selezionati per la finale del premio letterario

La giuria del Premio Strega si è finalmente espressa, annunciando i dodici finalisti per l’edizione 2023, tra gli 80 proposti dalla giuria degli Amici della Domenica. I libri finalisti saranno letti da una giuria numerosa, nella quale figureranno non solo i membri degli Amici della Domenica ma anche letterati, traduttori e linguisti accuratamente selezionati. Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, si è detto soddisfatto dalla rinnovata volontà del premio di rinnovarsi di anno in anno, andando di pari passo con la società che evolve:

Tante le autrici donne, tra cui alcune all’esordio; alcuni editori partecipano per la prima volta; assieme alle imprese e agli enti che da tempo ci affiancano, in questa edizione si aggiungono nuovi partner riprende la collaborazione con l’Amministrazione Capitolina. Sono tutti segnali di vitalità, confidiamo innanzi tutto nei libri e nei lettori per ribadire il ruolo dello Strega come specchio della cultura e della società italiana.

La proclamazione dei finalisti si terrà al Teatro Romano di Benevento, mentre il 6 luglio, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, verrà annunciato il titolo vincitore del Premio Strega 2023.

Premio Strega 2023: l’elenco dei finalisti

Ecco di seguito l’elenco dei dodici libri finalisti per il Premio Strega 2023:

Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli. Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni. Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy. Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli. Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero. Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci. Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti. Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia. Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri. Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi. Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi. Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati.

