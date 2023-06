Final Fantasy XVI: disponibile la demo nel PS Store!

In occasione dei festeggiamenti per il pre-lancio tenutisi ieri, Square Enix ha annunciato ufficialmente il rilascio della demo di Final Fantasy XVI che è ora disponibile sul PlayStation Store: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

A partire da oggi, 12 giugno, è disponibile sul PlayStation Store una versione di prova gratuita di Final Fantasy XVI, l’attesissimo nuovo capitolo del franchise che arriverà su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. La demo è stata presentata durante i festeggiamenti per il pre-lancio del gioco, che si sono tenuti ieri a Los Angeles e a cui hanno partecipato centinaia di fan e ospiti che hanno celebrato il titolo con varie attività, annunci e panel. Naoki Yoshida ha annunciato che la versione di prova gratuita offre la possibilità di giocare il prologo e che i progressi potranno poi essere trasferiti al gioco completo una volta uscito.

Final Fantasy XVI si mostra prima del lancio con una demo dedicata: conosciamo Clive!

Vestiremo dunque i panni di Clive Rosfield all’inizio della sua epica avventura per poter scoprire qualcosa in più sulle sue ambizioni e i suoi obiettivi, mentre assiste a un tragico evento che avvierà la sua ricerca di vendetta. Completando poi il prologo, potremo anche avere accesso a una sezione di combattimento speciale con varie abilità sbloccate e con cui potremo avviare battaglie emozionanti, provando una vasta serie di attacchi e combo devastanti.

In occasione dei festeggiamenti è stato anche pubblicato un nuovo trailer del gioco, intitolato “Ascesa” che offre un’ulteriore anteprima del gioco. Lo trovate poco più su, a metà articolo. Qui sopra, invece, trovate anche un breve filmato realizzato in collaborazione con l’agenzia Anomaly. Lungo 3 minuti e 30 secondi e diretto da Diego Contreras, il filmato, intitolato “Requiem” è un live action con in sottofondo una soundtrack composta da Masayoshi Soken, creatore delle musiche del gioco.

In attesa dunque dell'uscita del gioco, potremo finalmente provare Final Fantasy XVI tramite la demo disponibile nel PlayStation Store. Fateci sapere se ci state giocando qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!