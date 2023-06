Dopo quasi 50 anni dall’uscita, Profondo Rosso torna al cinema completamente restaurato. Ecco i dettagli di questo evento da non perdere

Si prospetta una grande estate per tutti gli amanti del cinema. A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita al cinema di Raffa, pellicola che uscirà in sala a luglio, con lo scopo di omaggiare l’indimenticabile Raffaella Carrà, ecco che anche un grande classico thriller ci farà compagnia in questa calda estate. Stiamo parlando di Profondo Rosso, il film del 1975 che ha contribuito a consacrare Dario Argento come uno dei maestri del genere. Il film, recentemente restaurato in 4K, sta quindi per tornare in sala, pronto per essere scoperto dalle nuove generazioni e riscoperto da chi è desideroso di rivivere lo stesso brivido di anni fa.

Un thriller senza tempo | Profondo Rosso: il film torna al cinema restaurato

Per gli amanti del thriller questa è davvero un’occasione da non perdere, visto che si tratta di uno dei pilastri italiani del genere. Non a caso, nell’anno della sua uscita, si è posizionato nella top ten dei migliori incassi cinematografici. Per chi non ne fosse a conoscenza, il film, mostra le vicende di Marcus Daly, un pianista jazz che assiste per caso all’omicidio di una medium. Non essendo riuscito ad individuare l’assassino, si unisce a Gianna Brezzi per indagare sull’accaduto.

Il ritorno di Profondo Rosso in sala è stato reso possibile dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che si è occupata del restauro del film, partendo dal negativo originale e sotto la supervisione di Luciano Tovoli, direttore della fotografia e già in passato collaboratore di di Dario Argento, per numerose pellicole. L’evento di luglio è stato anticipato da un nuovo trailer, che vi lasciamo qui sotto.

La prima uscita di una lunga serie

Passiamo ora alla domanda che tutti vi starete ponendo, ossia quando il film sarà disponibile in sala. Profondo Rosso sarà nei cinema italiani dal 10 luglio. Il suo ritorno è stato possibile grazie ad una collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People, una nuova casa di produzione che ha tra i suoi obiettivi quello di portare nuovamente nelle sale alcuni grandi classici della storia del cinema. Ora tocca a Profondo Rosso, chissà se l’angoscia che ha assalito milioni di spettatori all’epoca della sua uscita, si farà largo anche verso un nuovo pubblico. Alessandro Tavola, fondatore assieme a Raffaele Petrini, della casa di produzione, ha confessato:

Vogliamo riportare in sala film significativi per tutti, senza divisioni di categoria, per far rivivere quella dimensione di stupore, trasporto e scoperta che il cinema del passato è ancora in grado di dare. Il pubblico negli ultimi tempi ha infatti premiato le riedizioni di classici di ogni tipo, ma ci sono ancora interi decenni, generi e autori non celebrati a dovere.

Profondo Rosso è stata la prima pellicola scelta a questo scopo. Il motivo? Si tratta di un film italiano ed emblematico, in grado di racchiudere in sé tutto ciò che il cinema ha da offrire. Parola di Raffaele Petrini che ha anche annunciato quale sarà la prossima pellicola che presto rivedremo in sala. Si tratta di Cannibal Holocaust, di Ruggero Deodato. Dunque appuntamento al 10 luglio, per gustarci il primo di una lunga serie di successi.

