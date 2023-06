Quick Games: tutto quello che c’è da sapere

Cosa sono i Quick Games? In questo articolo proveremo a capire insieme di che cosa si tratta e perché dovete conoscerli

Velocità e interattività caratterizzano i Quick Games, un nuovo modo di giocare online che appassiona migliaia di utenti, più o meno esperti. Sono disponibili sui varie piattaforme e dispositivi, da desktop a mobile, gratis o a pagamento, con o senza registrazione. Ecco, dunque, una guida per scoprire tutto sui Quick Games: le varie tipologie, i modi di giocare e quali sono i titoli più in voga del momento.

Cosa sono i Quick Games?

Prima di tutto, sarà utile chiarire il concetto di “Quick Games”, che alcuni chiamano anche “Mini Giochi”. Semplice, lo dice la parola stessa: si tratta di giochi veloci e dinamici, e dunque non di videogames che richiedono tempo e il superamento di numerosi livelli per essere completati. I Quick Games, infatti, sono caratterizzati dal fatto di terminare quasi immediatamente, ma non per questo meno avvincenti.

Per questo motivo, in un periodo dominato da tempi rapidi e concitati, i mini giochi online hanno iniziato ad attrarre migliaia di appassionati, dai gamers più esperti ai curiosi che vogliono divertirsi durante un break, una pausa dal lavoro o magari mentre sono in viaggio.

La tecnologia, per questo, e in particolar modo quella mobile, ha contribuito moltissimo all’affermarsi dei Quick Games tra utenti più o meno dediti al gioco telematico. Le piattaforme e le app che offrono mini giochi nel loro catalogo sono aumentate, e hanno studiato soluzioni sempre più innovative e ad alta interattività, anche perché le stesse software house più rinomate si sono via via concentrate nello sviluppo di questa tipologia di giochi, con titoli aggiornati praticamente ogni giorno.

Nondimeno l’offerta spazia da quella dei siti specializzati fino alle app catalogate nei migliori store, ma non manca la versione da casinò dei Quick Games, dove alla rapidità del gioco si aggiunge la possibilità di vincere soldi veri, nel caso in cui si scelga di registrarsi al sito di un concessionario ADM.

I mini giochi nei siti dedicati

Prima di entrare nel magico mondo dei Quick Games, è bene chiarire che alcuni utilizzano questo termine per indicare i mini giochi. I mini giochi, però, dagli Arcade ai rompicapo, dai puzzle agli sparatutto, sono sì caratterizzati da velocità e tempi rapidi di risposta, nonché da una certa intuitività e semplicità, ma non prevedono ricompense e vincite, né con soldi finti né con soldi veri.

Di solito i minigiochi si trovano su piattaforme dedicate come Minigiochi.com, Minigioco.it, Crazygames.com, Giochi.it, Flashgames.it, solo per citare alcune tra quelle con più traffico.

Spesso si può giocare al momento da desktop o da smartphone, anche senza registrazione, e si può scegliere tra un ventaglio di titoli che include i multiplayer, i classici tipo Uno, Super Mario, Sonic, Pinball, ma anche games dedicati a Star Wars o Naruto, quelli di corse automobilistiche e quelli da tavolo, da Dama a Mahjong fino al Domino. E chi più ne ha più ne metta.

I mini giochi in versione app

Non poteva mancare la versione app dei mini giochi, grazie all’offerta dei principali store, da Apple Store a Google Play. Sull’Apple Store, oltre alle raccolte giocabili offline e a titoli che vanno dal Sudoku ai Puzzle, si trovano mini games che prevedono acquisti in app. Chi invece preferisce divertirsi senza pubblicità e senza comprare “in-game” può provare gratis e poi eventualmente scegliere di abbonarsi a Apple Arcade, con accesso immediato a più di 200 giochi, aggiornati con frequenza praticamente quotidiana.

Anche Google offre una bella libreria di mini giochi, praticamente per tutti i gusti: Arcade, strategia, puzzle, ma anche l’app Game Box senza Internet, per cimentarsi nei titoli – più di mille – scelti tra i Fun Games. Con più di 100 mila download, la soluzione è tra le più scaricate del web, anche perché i giochi contenuti nel catalogo sono adatti a tutta la famiglia, e non c’è bisogno di essere connessi a Internet per ritagliarsi una piccola pausa di svago.

I Quick Games nei casinò online

I veri e propri Quick Games, però, sono quelli che ormai caratterizzano l’offerta di alcune tra le migliori piattaforme di giochi da casinò a distanza.

L’ispirazione di questo tipo di game prende spunto da un tentativo di sensibilizzare gli amanti dei mercati crypto ai giochi online, visto che in molti titoli, come Aviator – che è tra i più popolari, insieme a Jet X e PandaMania Reveal – la sfida consiste nel seguire una rotta usando i vari moltiplicatori messi a disposizione, ricordandosi però di non finire il carburante. Il principio è dunque simile a quello che contraddistingue le operazioni di compravendita di criptovalute, ma applicato ai giochi.

Di solito per giocare Aviator nei casinò online, così come gli altri titoli proposti via via dalle varie piattaforme ADM, è necessario registrarsi ed effettuare un deposito, utilizzando i numerosi bonus riservati agli iscritti.

I maggiori concessionari, da Sisal a 888, passando per Vincitù e Snai, danno anche la possibilità di usare le prove demo, in modo gratuito e senza spendere denaro, almeno all’inizio. Le demo sono brevi dimostrazioni del funzionamento del gioco, utili a entrare nel meccanismo, nella grafica e nelle atmosfere prima di decidere, eventualmente, se registrarsi alla piattaforma, per poter puntare e vincere soldi veri. Per questo motivo le prove demo si rivelano adatte sia ai neofiti che agli esperti di questo tipo di giochi, che però vogliono conoscere da vicino qualche nuova proposta.

Non sempre le prove demo sono disponibili nelle piattaforme di casinò ADM, e consultare i maggiori siti di comparazione può essere utile per capire se questa funzione è implementata. Allo stesso modo i portali di comparazione dell’offerta spiegano in tabelle sintetiche se i Quick Games fanno parte, ad esempio, dei bonus di benvenuto con o senza deposito, e anche se esistono bonus esclusivi, ad esempio, per Aviator o per altri giochi in voga.

Tipologie di Quick Games

Se Aviator e Jet X hanno reso popolari i Quick Games tra i più e i meno esperti di giochi veloci online, la possibilità di cimentarsi nelle sfide rapide sulle piattaforme dei concessionari è stata via via arricchita da nuove tipologie di games, che sono diventate, con il tempo, delle vere e proprie categorie.

I Crash Game o Turbo Games, ad esempio, si distinguono perché nel meccanismo di gioco è inclusa la possibilità di vincere jackpot più alti: questa opzione è possibile ritardando il più possibile il blocco della vincita stessa. I Turbo Games sono i Crash Game più interattivi, consigliati a quelli che già hanno dimestichezza con questa tipologia di gioco, perché a un montepremi più alto corrisponde anche un rischio maggiore.

I Turbo Games, a loro volta, includono due sottocategorie, caratterizzate da contenuti diversi: i cosiddetti Reveal, come dice la stessa parola, somigliano al classico “campo minato” ma anche ai Gratta e Vinci in versione digitale. Per giocare, è necessario scoprire delle caselle con il mouse. In realtà sono gli Scratch Games quelli più simili al Gratta e Vinci che si acquista nelle tabaccherie autorizzate, perché il principio è lo stesso, ma per rivelare i simboli eventualmente vincenti bisogna letteralmente “grattare” le varie caselle che li nascondono.

Alcune piattaforme, come Sisal, sono più specializzate di altre in Quick Games, visto che in palinsesto includono giochi di sport (come Goal Mine e Basketball Mine), classici, di fantasia (da Candy Bar a Cubes), e “Reveal” quali Dragon Reveal e Gorilla Go Wild Reveal. Di solito le puntate vanno da 0,01 centesimi fino a 1000 euro, e per questo motivo si adattano bene ad ogni tipologia di giocatore. Oltre a Sisal, i Quick Games sono ben rappresentati anche nei siti di altri concessionari, come Lottomatica, Betflag, Gioco Digitale Casino, 888 Casino e altri.

Chi è interessato può contare di solito su promozioni “Quick Games” dedicate, ma, prima di registrarsi ed effettuare un deposito, è sempre utile dare un’occhiata al catalogo e alla scheda dei singoli giochi, che normalmente riporta anche i termini e le condizioni delle offerte e delle promo eventualmente applicabili, tipo bonus di benvenuto, bonus senza deposito, bonus sul primo deposito, bonus VIP e così via.

Scegliere i Quick Games: cosa valutare

La scelta dei Quick Game più adatti al singolo giocatore deve comunque passare da vari fattori. Prima di tutto la piattaforma che li offre deve essere ADM, dunque autorizzata con licenza: questo è una garanzia di affidabilità, ma anche del rispetto di alcuni parametri di trasparenza, come l’indice di RTP.

L’RTP, o Return To Player, è un indicatore di quanto il gioco restituisce in vincite ai giocatori: di solito tale percentuale va dal 94 per cento al 100 per cento e dunque percentuali inferiori sono da considerarsi davvero poco convenienti.

Tra gli altri fattori da considerare, oltre alla tipologia di gioco, ci sono i bonus eventualmente utilizzabili sui Quick Games, ma anche la possibilità di giocare da mobile e la disponibilità dei metodi di pagamento più richiesti, veloci, economici, come PayPal e le prepagate style Postepay. La presenza della versione demo è una ulteriore garanzia che l’operatore prescelto è davvero specializzato in Quick Games, e lo stesso vale per l’assortimento e la varietà del catalogo.

I cinque Quick Games più famosi del web

Si è già parlato di Aviator, che rientra a pieno titolo nella lista dei top Quick Games da casinò. Il dinamismo del gioco è dato dalla sfida di dover fermare l’aereo prima dello schianto, scegliendo il momento perfetto per massimizzare la vincita: si tratta di un gioco veloce, ma che necessita anche di pazienza e strategia.

Già menzionato sopra, anche JetX è amato dalla community dei gamers amanti dei “Quick”: in questo caso lo scopo del gioco è fermare un razzo prima dell’esplosione.

Sviluppato da Pragmatic Play, famosissimo è anche Spaceman, dove si deve letteralmente salvare un astronauta dalla caduta nel vuoto: l’RTP del game è tra i più alti, e arriva a sfiorare il 97 per cento, motivo per cui è particolarmente popolare.

Chi ama i Quick Games avrà sicuramente sentito parlare di Turbo Chicken, che consiste in 25 portate da scoprire, facendo attenzione a trovare i polli e non le ossa, che di fatto azzerano il montepremi. Anche qui si tratta di incassare la vincita al momento giusto. Sempre un pollo, anzi, una gallina, è protagonista della slot a rullo singolo “Vinci la Gallina”: vince chi infila lo stesso simbolo per un dato numero di volte. Semplicissimo, intuitivo e, soprattutto rapido, è adatto un po’ a tutti i giocatori.

Tuttavia, nel catalogo dei maggiori operatori, c’è di certo il Quick Game più adatto ai propri gusti, alla propria disponibilità e al proprio stile di gioco. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!