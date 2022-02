Ennio: il docu-film di Tornatore vince il Nastro d’Argento 2022

Il docu-film Ennio conquista il Nastro d’Argento 2022 come Documentario dell’anno. Diretto da Giuseppe Tornatore, un grande omaggio dedicato al noto compositore Ennio Morricone

Annunciato dal Direttivo (appena rinnovato) dei Giornalisti Cinematografici Italiani, il docu-film dedicato a Ennio Morricone, intitolato Ennio, conquista il Nastro d’Argento 2022 come Documentario dell’anno. Diretto dal regista Giuseppe Tornatore, il racconto straordinario dedicato al noto compositore del cinema e della musica.

La rappresentazione di una genialità assoluta racchiusa non solo dalla magia delle note, ma soprattutto dalla potenza emanata dalle immagini e parole. Una profonda immersione nella vita e nella carriera di colui che ha reso speciali i western di Sergio Leone.

In programmazione dal 17 febbraio, ha già conquistato il pubblico nel primo fine settimana di programmazione nelle sale.

Un enorme lavoro omaggio, dedicato alla lunga collaborazione (e amicizia) vissuta tra il regista Giuseppe Tornatore ed Ennio Morricone. Attraverso testimonianze e interviste (come B.Bertolucci; Quentin Tarantino; Clint Eastwood, Marco Bellocchio; Dario Argento; i fratelli Taviani, Carlo Verdone); un racconto vivido nella memoria e nell’anima di tutti, passando dai primi anni dell’infanzia, all’amore per la musica; fino agli ultimi successi.

Secondo quanto rilasciato in una nota del direttivo:

Un Nastro alla passione, alla ricerca, al racconto d’autore di un protagonista eccezionale che rende unica l’emozione di un film che, oltre la musica e il cinema, trasmette il senso profondo di un omaggio che rappresenta, insieme, viaggio sentimentale e grande cinema, lectio magistralis e racconto di una genialità assoluta nata in un mondo di disarmante semplicità. Ci fa sentire un senso di profonda nostalgia per il ‘nostro’ Morricone ma anche per quel cinema così grande e irripetibile.