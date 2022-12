Black Adam è finalmente disponibile a pagamento sulle piattaforme on demand e per questa occasione Warner Bros ha rilasciato su Youtube i primi dieci minuti del film gratuiti per tutti.

Black Adam è il film tratto dall’universo dei fumetti DC con protagonista Dwayne Johnson ed è finalmente disponibile su tutte le piattaforme on deman, Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV in acquisto e noleggio.

Il film è anche disponibile a esclusivo noleggio su Sky Prima Fila e Mediaset Infinity, dopo che ha debuttato al cinema in Italia il 20 ottobre 2022. Con questa possibilità di vedere il film da casa su tutte le piattaforme, Warner Bros. accompagna la notizia con una campagna promozionale tipica ormai di molti dei suoi film: i primi dieci minuti di Black Adam disponibili su Youtube.

Black Adam: su Youtube i primi dieci minuti del film disponibili gratuitamente

Il film disponibile su Youtube è un modo della casa di distribuzione per attirare un maggiore numero di pubblico ad acquistare o noleggiare il film on demand sulle piattaforme ed è una strategia piuttosto funzionante, soprattutto per questo titolo che ha un inizio sicuramente molto accattivante.

Il film è fondamentale per tutti gli appassionati del mondo DC, perché rilancia il DC Extended Universe e lo fa con un personaggio da sempre antieroe dei fumetti, che appare per la prima volta al cinema e lo fa anche accanto ad una nuova composizione, la Justice Society of America, con Dottor Fate, Hawkman, Cyclone e Atom Smasher. In Black Adam possiamo anche rivedere Henry Cavill che riappare nei panni di superman con una piccola sorpresa nei titoli di coda.

Tanti elementi per vedere Black Adam su una delle piattaforme in cui è disponibile, magari partendo proprio da questi dieci minuti gratuiti su Youtube che sono un ottimo modo per decidere se il film incontra i nostri gusti.

