CHILI: ecco i film horror gratuiti sulla piattaforma

Sul canale CHILI sono stati caricati moltissimi titoli horror gratuiti. Gli amanti del genere non potranno perdersi questa novità

Forse non tutti sono a conoscenza dell’esistenza di CHILI, il canale streaming di film e serie tv, che permette di noleggiare o acquistare moltissime pellicole cinematografiche. Il tutto senza alcun abbonamento, pagando soltanto il film che si desidera affittare o acquistare. La piattaforma mette a disposizione anche alcuni titoli che lo spettatore potrà vedere gratuitamente, salvo l’aggiunta di alcune pubblicità. Proprio recentemente, ne sono stati inseriti alcuni, tutti a tema horror, che gli amanti del genere non possono in alcun modo perdere.

Basta dare un’occhiata alla sezione “Horror Club” della piattaforma, per capire quanti film, più o meno noti, potranno essere recuperati, senza spendere un centesimo. Vediamo alcuni titoli.

Un gatto nel cervello | Gratis su CHILI

Un gatto nel cervello è un film horror/splatter del 1990, di Lucio Fulci che, in questa pellicola, è in grado di mostrare tutto il suo lato più folle. Il protagonista è Fulci stesso che, a causa dei suoi stessi film e della fissazione per l’orrore che lo perseguita, è vittima di incubi. L’uomo decide allora di recarsi da un analista, il dottor Swharz, che però deciderà di utilizzare i disturbi del regista per un proprio tornaconto.

La casa che grondava sangue | Gratis su CHILI

Una pellicola di Peter Duffell del 1971. Il film racconta dell’ispettore Holloway che, recatosi sul posto, per indagare sulla scomparsa di un attore, scopre alcune strane storie riguardo la sua villa di campagna e i suoi abitanti. L’uomo farà la conoscenza di personaggi inquietanti e dei loro racconti.

Alien Origin | Gratis su CHILI

La giornalista Julia Evans ottiene il permesso per seguire alcuni militari in Belize. Arrivata sul posto e incamminatasi con il proprio gruppo, farà delle inquietanti scoperte sull’origine della vita sulla Terra, collegata ad una misteriosa navicella aliena.

Incubo sulla città contaminata | Gratis su CHILI

Incubo sulla città contaminata è un film del 1980, di Umberto Lenzi. La pellicola riporta le vicende di un cronista, il quale scopre che una fuga radioattiva sta mutando gli esseri umani in zombie assetati di sangue. Dovrà lottare per salvare se stesso e la moglie. Riuscirà a trovare un rifugio sicuro?

Metal Tornado | Gratis su CHILI

L’esperimento top secret Elios ha un obiettivo ambizioso: controllare il Sole per ricavarne energia illimitata. Quando però una tempesta solare si scatena sul sistema di contenimento del progetto, si crea un vortice magnetico che inizia a polverizzare tutto il metallo che incontra sul suo cammino. L’essere umano riuscirà a salvarsi?

Ubaldo Terzani Horror Show | Gratis su CHILI

Si tratta di un film di Gabriele Albanesi, del 2010. Il film racconta di un giovane regista di 25 anni, che riceve l’incarico di scrivere la sua prima sceneggiatura assieme ad un certo Ubaldo Terzani, esperto di romanzi horror. Il ragazzo si trasferisce così a casa di Terzani. Sarà l’inizio di una dipendenza sempre più distruttiva per il ragazzo, manipolato dall’uomo, che conosce bene la follia.

Puppet Master

La piattaforma CHILI, dà al pubblico l’opportunità di vedere anche alcune saghe del cinema horror; una di queste è Puppet Master. La saga ideata e scritta da Charles Band, ha come protagonista il burattinaio Andre Toulon. Sul canale sono presenti gratuitamente Puppet Master – Il burattinaio (1989), Puppet Master II (1990), Puppet Master III: Toulon’s Revenge (1991), Il ritorno dei giocattoli assassini (1993), Retro Puppet Master (1999), Puppet Master: Axis of Evil (2010), Puppet Master X: Axis Rising (2012), Puppet Master: Axis Termination (2017).

Gli altri titoli

Se non siete ancora sazi di horror non preoccupatevi, perché la piattaforma ha in serbo ancora altri titoli, tutti gratuiti. Tra questi Hornet (2018), Il segreto del castello (1995), Doctor Mordrid: Invasori della IV dimensione (1992), Demonicus: il Gladiatore dell’inferno (2001), Ragdoll: Bambola di pezza (1999), The Supernatural (2019) e molti altri.

